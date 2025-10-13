Ce beneficii au frunzele de varză crudă pentru sănătate. Cum le poți folosi

În cultura românească, varza este un deliciu culinar, dar și un remediu natural. Dacă ar avea o etichetă nutrițională, am descoperi o listă impresionantă de nutrienți valoroși pentru sănătate. Află ce beneficii aduc frunzele de varză crude și cum se folosesc.

Murată, călită sau adăugată în ciorbe, plăcinte și salate, varza este aproape nelipsită din bucătăria românească, dar este apreciată și ca remediu natural în medicina populară.

Frunzele de varză ascund beneficii surprinzătoare pentru sănătate - atât prin consum, cât și prin aplicări locale. Această legumă banală, adesea subestimată, este un adevărat „medicament verde” al naturii.

Ce nutrienți conțin frunzele de varză crude

Această legumă din familia cruciferelor este apreciată pentru bogăția sa nutritivă, datorită căreia poate fi considerată un veritabil superaliment. Frunzele proaspete conțin nutrienți, antioxidanți și compuși bioactivi esențiali pentru sănătate.

Pe lângă conținutul redus de calorii, sare și zahăr, varza se remarcă prin conținutul de fibre și proteine.

Iată ce compoziție nutrițională are varza crudă (per 100 g):

Apă: 91,9 g

Energie: 28-31 kcal

Proteine: 0,96 g

Grăsimi totale: 0,23 g

Carbohidrați: 6,38 g (din care fibre: 2,5 g)

Varza proaspătă aduce un aport consistent de vitamine și minerale esențiale:

Calciu: 42 mg

Fier: 0,07 mg

Magneziu: 13,9 mg

Fosfor: 27 mg

Potasiu: 207 mg

Sodiu: 16 mg

Mangan: 0,248 mg

Vitamina C: 40,3 mg

Vitamina B6: 0,138 mg

Vitamina K: 59,4 µg

Sursa: USDA - Departamentul de Agricultură al Statelor Unite

Ce beneficii are consumul de varză

Datorită bogăției de nutrienți, varza are numeroase efecte benefice asupra organismului când este consumată proaspătă:

Susține digestia. Fibrele alimentare solubile și insolubile pe care le conține previn constipația și mențin echilibrul microbiomului intestinal.

Fibrele alimentare solubile și insolubile pe care le conține previn constipația și mențin echilibrul microbiomului intestinal. Reglează tensiunea arterială. Varza este o sursă bună de potasiu, mineral care contracarează efectele sodiului și ajută la reglarea tensiunii arteriale, conform Health.com. Totodată, conține antocianine, compuși care pot scădea tensiunea arterială și pot reduce riscul de infarct și accident vascular cerebral.

Varza este o sursă bună de potasiu, mineral care contracarează efectele sodiului și ajută la reglarea tensiunii arteriale, conform Health.com. Totodată, conține antocianine, compuși care pot scădea tensiunea arterială și pot reduce riscul de infarct și accident vascular cerebral. Ajută la gestionarea greutății. Pentru că este un aliment sărac în calorii și accesibil, varza poate contribui la menținerea sau pierderea în greutate.

Pentru că este un aliment sărac în calorii și accesibil, varza poate contribui la menținerea sau pierderea în greutate. Are efect antiinflamator. Frunzele crude conțin vitamina C și polifenoli, compuși cu proprietăți antioxidante care pot reduce inflamația cronică. Aceasta contribuie la apariția bolilor cardiovasculare, cancerului și altor afecțiuni.

Frunzele crude conțin vitamina C și polifenoli, compuși cu proprietăți antioxidante care pot reduce inflamația cronică. Aceasta contribuie la apariția bolilor cardiovasculare, cancerului și altor afecțiuni. Menține sănătatea oaselor. Vitamina K din frunzele de varză previne degradarea oaselor și le menține rezistența. Deficitul de vitamina K este asociat cu osteoporoza și un risc crescut de fracturi, în special la vârstnici.

Vitamina K din frunzele de varză previne degradarea oaselor și le menține rezistența. Deficitul de vitamina K este asociat cu osteoporoza și un risc crescut de fracturi, în special la vârstnici. Poate preveni cancerul. În studii de laborator și pe animale, compușii derivați din glucozinolați și izotiocianați (sulforafan, de exemplu) au încetinit creșterea celulelor canceroase.

Datorită conținutului redus de carbohidrați și ridicat de fibre, varza este o alegere bună pentru persoanele cu diabet.

Ce beneficii au remediile locale cu frunze de varză crude

În medicina populară, frunzele de varză crude se folosesc sub formă de comprese aplicate direct pe piele pentru a calma diverse dureri și inflamații. Studiile moderne susțin parțial aceste utilizări tradiționale.

Iată ce efecte pot avea aplicările locale cu frunze de varză:

Reduc durerile articulare

În medicina tradițională, compresele cu frunze de varză sunt folosite ca remediu pentru probleme articulare precum artroza, artrita, guta, entorsele și luxațiile. Prin acțiunea sa antiinflamatoare, această legumă poate diminua durerea și reduce umflăturile, având un efect calmant comparabil cu cel al unor unguente antiinflamatoare.

Un studiu din 2022 a arătat că frunzele proaspete de varză plicate zilnic pe genunchi timp de o oră reduc durerea și îmbunătățesc funcționalitatea pacienților cu osteoartrită, fiind la fel de eficiente ca gelul rece și chiar mai eficiente decât gelul cu diclofenac - un antiinflamator nesteroidian.

Sunt un aliat natural în perioada alăptării

Frunzele de varză sunt un remediu tradițional folosit de multe femei care alăptează pentru a reduce disconfortul cauzat de sânii angorjați. Această problemă cunoscută drept „furia laptelui” apare de obicei în prima săptămână după naștere și este cauzată de acumularea laptelui și altor lichide. Când sânii devin tari, foarte plini și dureroși, frunzele de varză pot reduce inflamația și edemul.

O revizuire a mai multor studii, publicată în 2012, a concluzionat că frunzele de varză pot reduce durerea și umflăturile, contribuind la prelungirea perioadei de alăptare exclusivă. Totuși, o metaanaliză din 2021 a arătat că acest remediu poate reduce semnificativ durerea de sâni, dar are un impact redus asupra sânilor angorjați.

Calmează durerile de cap

În medicina populară, frunzele de varză crude se aplică pe frunte sau pe ceafă pentru a calma durerile de cap și migrenele. Prin efectul lor răcoritor și antiinflamator, ajută la relaxarea zonelor tensionate. Se crede că varza poate stimula circulația locală și reduce senzația de presiune, deși aceste efecte nu sunt susținute de studii concludente.

Reduc edemele și retenția de lichide

Varza are proprietăți ușor diuretice, iar frunzele proaspete aplicate local pot ajuta la diminuarea umflăturilor provocate de retenția de lichide, conform medicinei tradiționale. Această metodă, bazată pe experiența populară, poate oferi alinare temporară în edemele ușoare. Cu toate acestea, nu există studii de referință care să confirme în mod direct efectul diuretic al verzei aplicate topic.

Ajută la vindecarea rănilor

Datorită proprietăților lor calmante, antiseptice și regenerante, frunzele crude pot fi aplicate pe tăieturi superficiale, zgârieturi sau julituri pentru a sprijini vindecarea pielii. Aceste efecte sunt atribuite în mare parte conținutului de vitamina C, antioxidanți și compuși cu acțiune antiinflamatoare. Frunzele de varză stimulează refacerea țesutului lezat, au efect calmant și atenuează durerea.

Cum se folosesc frunzele de varză în aplicații locale

Pentru a valorifica proprietățile lor antiinflamatoare și a obține cele mai bune rezultate, folosește frunzele de varză urmând acești pași:

Alege frunze proaspete, mari și curate. Spală-le bine, șterge-le și îndepărtează nervurile de la bază dacă sunt groase și te deranjează.

Zdrobește ușor fiecare frunză pe ambele părți, cu palma sau cu un sucitor, pentru a elibera sucurile și compușii activi.

Aplică frunzele pe zona afectată și fixează-le lejer cu un tifon sau un bandaj curat.

Lasă-le să acționeze 30-60 de minute și repetă aplicările de câteva ori pe zi, dacă este necesar. Poți lăsa și peste noapte, dacă toleranța pielii permite.

Pentru sânii angorjați, frunzele se răcesc în frigider, apoi se aplică între sesiunile de alăptat.

În general, frunzele de varză sunt considerate sigure și provoacă rar reacții alergice. Totuși, unele persoane pot dezvolta iritații locale, mâncărimi sau roșeață la contactul cu pielea, mai ales pe zone sensibile precum sânii și fața sau dacă varza a fost stropită cu pesticide și nu a fost spălată bine.

Dacă ai pielea sensibilă, poți face un test înainte de prima aplicare: pune o mică bucată de frunză pe interiorul antebrațului timp de 10-15 minute și observă dacă apar roșeață sau mâncărime.

Varză albă sau roșie? Care e mai bună

În practica populară, varza albă este folosită mai des, iar majoritatea studiilor au testat beneficiile acestui tip de varză, însă și cea roșie are câteva atuuri. De exemplu, conținutul de antioxidanți este mai mare, în special de antociane (pigmenții care îi dau culoarea mov-roșie). Prin urmare, ar putea avea un potențial antiinflamator chiar mai puternic decât varza albă, dar nu există încă suficiente studii care să confirme acest efect.

De asemenea, varza roșie furnizează o cantitate semnificativ mai mare de vitamina C și conține ceva mai mult calciu și fier. Pe de altă parte, varza albă este mai bogată în vitamina K, esențială pentru coagularea sângelui și sănătatea oaselor. Ideal este să le alternezi pentru a beneficia de nutrienții fiecăreia.

