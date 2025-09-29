Ardei copți la borcan. Rețeta delicioasă pentru iarnă

Ardeii copți la borcan sunt una dintre cele mai iubite conserve pentru iarnă, aducând în plin sezon rece gustul dulce și parfumat al verii. Este o rețetă simplă, dar spectaculoasă, care poate transforma orice friptură, brânză sau mâncare banală într-o masă plină de savoare.

Ardeii copți la borcan se servesc drept garnitură sau pot fi folosiți în salate sau sandviciuri | Shutterstock

Pregătirea ardeilor copți la borcan începe cu alegerea ardeilor kapia, cărnoși și bine copți, care se coc fie pe flacăra aragazului, fie în cuptor, până când coaja se înnegrește și pulpa se înmoaie. Se lasă apoi la aburit într-un vas acoperit, pentru ca pielița să se desprindă ușor, și se curăță cu grijă, păstrându-se sucul dulce și aromat lăsat de ardei. Acesta se adaugă ulterior în borcane, pentru a intensifica gustul preparatului final.

Secretul reușitei stă în marinada simplă, dar bine echilibrată, din oțet, ulei, sare, zahăr și mirodenii, care se toarnă fierbinte peste ardeii curățați. Borcanele sterilizate și capsate corect asigură păstrarea lor până la venirea primăverii, fără grija alterării. Ardeii copți la borcan devin nu doar o garnitură delicioasă, ci și o amintire vie a verii, păstrată la raftul din cămară.

CITEȘTE ȘI: Cremă de ardei copt cu brânză afumată. Secretul rețetei lui chef Nicolai Tand

Rețetă de ardei kapia copți la borcan pentru iarnă

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

3 kg ardei kapia bine copți și cărnoși

200 ml oțet alb (9°)

200 ml ulei de floarea-soarelui

3 linguri sare grunjoasă, neiodată

3 linguri zahăr

5–6 căței de usturoi

2-3 frunze de dafin

1 linguriță boabe de piper

Mod de preparare

Ardeii kapia se spală bine, se șterg și se coc pe grătar, plită sau în cuptor, până când coaja se înnegrește și miezul devine moale și dulce. După coacere se pun într-un vas acoperit și se lasă la aburit 15 minute, apoi se curăță de coajă și cotoare, păstrându-se doar pulpa fragedă. Între timp se pregătește marinada: într-o cratiță se pun la fiert oțetul, uleiul, sarea, zahărul, foile de dafin și boabele de piper. Lichidul se lasă să clocotească 2–3 minute, după care se ia de pe foc și se lasă să se tempereze ușor.

Ardeii copți și curățați se așază în borcane sterilizate, se intercalează felii subțiri de usturoi, apoi se toarnă marinada fierbinte astfel încât să îi acopere complet. Borcanele se închid imediat cu capace sterilizate și se pun într-o cratiță mare, între șervete de bumbac, unde se fierb la bain-marie aproximativ 30 de minute. După răcire, se depozitează într-un loc întunecos și răcoros.

CITEȘTE ȘI: Supă cremă de ardei capia

Cum se coc și curăță ușor ardeii, în apartament

Ardeii se coc foarte bine și într-un apartament, chiar dacă nu ai curte și grătar. Important este să alegi metoda potrivită și să știi câteva trucuri care fac curățarea mult mai ușoară.

Cea mai simplă variantă este să îi coci direct pe flacăra aragazului, întorcându-i cu o pensetă metalică până când coaja se înnegrește uniform și începe să facă bășicuțe. Dacă preferi o soluție mai curată, îi poți pune pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, în cuptorul încins la 220°C, folosind funcția grill sau ventilație. Se întorc la jumătatea timpului ca să se coacă pe toate părțile, iar în 20–25 de minute sunt gata.

O altă metodă rapidă este tigaia grill din fontă, încălzită foarte bine, unde ardeii prind gustul ușor afumat și se coc uniform.

După ce s-au copt, ardeii se scot imediat într-un vas mare, se presară cu puțină sare și se acoperă cu un capac sau cu folie alimentară. Aburul format ajută la desprinderea cojii, care se curăță mult mai ușor. Se lasă așa 10–15 minute, apoi se decojesc cu mâna, fără a folosi apă, pentru că apa spală și gustul și sucul dulce lăsat de pulpă. Dacă totuși vrei să scapi de resturile fine de arsură, poți folosi un șervețel umed sau un prosop curat, dar nu clăti ardeii sub jet de apă.