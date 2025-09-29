Antena Căutare
Home Lifestyle Food Ardei copți la borcan. Rețeta delicioasă pentru iarnă

Ardei copți la borcan. Rețeta delicioasă pentru iarnă

Ardeii copți la borcan sunt una dintre cele mai iubite conserve pentru iarnă, aducând în plin sezon rece gustul dulce și parfumat al verii. Este o rețetă simplă, dar spectaculoasă, care poate transforma orice friptură, brânză sau mâncare banală într-o masă plină de savoare.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 09:35 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 10:20
Ardeii copți la borcan se servesc drept garnitură sau pot fi folosiți în salate sau sandviciuri | Shutterstock

Pregătirea ardeilor copți la borcan începe cu alegerea ardeilor kapia, cărnoși și bine copți, care se coc fie pe flacăra aragazului, fie în cuptor, până când coaja se înnegrește și pulpa se înmoaie. Se lasă apoi la aburit într-un vas acoperit, pentru ca pielița să se desprindă ușor, și se curăță cu grijă, păstrându-se sucul dulce și aromat lăsat de ardei. Acesta se adaugă ulterior în borcane, pentru a intensifica gustul preparatului final.

Secretul reușitei stă în marinada simplă, dar bine echilibrată, din oțet, ulei, sare, zahăr și mirodenii, care se toarnă fierbinte peste ardeii curățați. Borcanele sterilizate și capsate corect asigură păstrarea lor până la venirea primăverii, fără grija alterării. Ardeii copți la borcan devin nu doar o garnitură delicioasă, ci și o amintire vie a verii, păstrată la raftul din cămară.

CITEȘTE ȘI: Cremă de ardei copt cu brânză afumată. Secretul rețetei lui chef Nicolai Tand

Rețetă de ardei kapia copți la borcan pentru iarnă

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

  • 3 kg ardei kapia bine copți și cărnoși
  • 200 ml oțet alb (9°)
  • 200 ml ulei de floarea-soarelui
  • 3 linguri sare grunjoasă, neiodată
  • 3 linguri zahăr
  • 5–6 căței de usturoi
  • 2-3 frunze de dafin
  • 1 linguriță boabe de piper

Mod de preparare

Ardeii kapia se spală bine, se șterg și se coc pe grătar, plită sau în cuptor, până când coaja se înnegrește și miezul devine moale și dulce. După coacere se pun într-un vas acoperit și se lasă la aburit 15 minute, apoi se curăță de coajă și cotoare, păstrându-se doar pulpa fragedă. Între timp se pregătește marinada: într-o cratiță se pun la fiert oțetul, uleiul, sarea, zahărul, foile de dafin și boabele de piper. Lichidul se lasă să clocotească 2–3 minute, după care se ia de pe foc și se lasă să se tempereze ușor.

Ardeii copți și curățați se așază în borcane sterilizate, se intercalează felii subțiri de usturoi, apoi se toarnă marinada fierbinte astfel încât să îi acopere complet. Borcanele se închid imediat cu capace sterilizate și se pun într-o cratiță mare, între șervete de bumbac, unde se fierb la bain-marie aproximativ 30 de minute. După răcire, se depozitează într-un loc întunecos și răcoros.

CITEȘTE ȘI: Supă cremă de ardei capia

Cum se coc și curăță ușor ardeii, în apartament

Ardeii se coc foarte bine și într-un apartament, chiar dacă nu ai curte și grătar. Important este să alegi metoda potrivită și să știi câteva trucuri care fac curățarea mult mai ușoară.

Cea mai simplă variantă este să îi coci direct pe flacăra aragazului, întorcându-i cu o pensetă metalică până când coaja se înnegrește uniform și începe să facă bășicuțe. Dacă preferi o soluție mai curată, îi poți pune pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, în cuptorul încins la 220°C, folosind funcția grill sau ventilație. Se întorc la jumătatea timpului ca să se coacă pe toate părțile, iar în 20–25 de minute sunt gata.

O altă metodă rapidă este tigaia grill din fontă, încălzită foarte bine, unde ardeii prind gustul ușor afumat și se coc uniform.

După ce s-au copt, ardeii se scot imediat într-un vas mare, se presară cu puțină sare și se acoperă cu un capac sau cu folie alimentară. Aburul format ajută la desprinderea cojii, care se curăță mult mai ușor. Se lasă așa 10–15 minute, apoi se decojesc cu mâna, fără a folosi apă, pentru că apa spală și gustul și sucul dulce lăsat de pulpă. Dacă totuși vrei să scapi de resturile fine de arsură, poți folosi un șervețel umed sau un prosop curat, dar nu clăti ardeii sub jet de apă.

Cum prepari porumb copt la cuptor. Ce să-i mai adaugi pentru a ieși super gustos...
Înapoi la Homepage
AS.ro “A trăit doar pentru mine” Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac! &#8220;A trăit doar pentru mine&#8221; Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!
Observatornews.ro Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum! Vezi dezvăluiri din culise despre cele mai tari faze din Asia Express!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum! Vezi dezvăluiri din culise despre cele mai tari faze din Asia Express!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum prepari porumb copt la cuptor. Ce să-i mai adaugi pentru a ieși super gustos
Cum prepari porumb copt la cuptor. Ce să-i mai adaugi pentru a ieși super gustos
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
6 tipuri de alimente pe care nu ar trebui niciodată să le băgăm la congelator
6 tipuri de alimente pe care nu ar trebui niciodată să le băgăm la congelator
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis... Libertatea.ro
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în acel moment se va întâmpla natural”
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x