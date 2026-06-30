Pepper Steak. Rețetă cu mușchi de vită și ardei în sos aromat, inspirată din bucătăria asiatică

Această rețetă de Pepper Steak este alegerea ideală atunci când dorești un preparat consistent, savuros și gata într-un timp scurt. Inspirată din bucătăria asiatică reinterpretată în stil american, această rețetă combină fâșii fragede de carne de vită cu ardei și un sos bogat, perfect echilibrat.

Pepper Steak – mușchi de vită cu ardei și sos aromat este un preparat inspirat din bucătăria asiatică | Shutterstock

Este un fel principal care poate fi servit atât la mesele de zi cu zi, cât și atunci când vrei să pregătești ceva special pentru familie sau invitați. Secretul reușitei constă în alegerea unei bucăți de carne potrivite și în prepararea rapidă la temperatură ridicată. Astfel, carnea își păstrează suculența, iar legumele rămân ușor crocante, fără să se înmoaie excesiv.

Sosul leagă toate ingredientele și oferă preparatului aroma caracteristică, bazată pe sos de soia, usturoi, ghimbir și un strop de zahăr brun, care intensifică gustul fără să îl domine.

Ardeii grași roșii, verzi și galbeni nu sunt aleși doar pentru aspectul lor viu, ci și pentru textura și dulceața naturală pe care o aduc în farfurie. Ceapa completează perfect preparatul, devenind ușor caramelizată în timpul gătirii și contribuind la savoarea sosului. Dacă sunt respectați timpii de preparare, fiecare ingredient își păstrează personalitatea, iar rezultatul final este echilibrat și foarte gustos.

Acest preparat poate fi servit alături de orez simplu, orez cu iasomie, tăiței de orez sau chiar piure de cartofi, în funcție de preferințe. Fiind o rețetă versatilă, poate fi adaptată cu ușurință folosind diferite tipuri de ardei sau chiar adăugând ciuperci, broccoli ori mazăre păstăi. Totuși, varianta clasică rămâne cea mai apreciată datorită simplității și echilibrului dintre ingrediente.

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Pepper Steak - Ingrediente

500 g pulpă de vită sau antricot de vită

2 ardei grași roșii

1 ardei gras verde

1 ceapă mare

3 căței de usturoi

1 linguriță ghimbir proaspăt ras

2 linguri ulei

250 ml supă de vită

60 ml sos de soia

1 lingură sos Worcestershire

1 lingură zahăr brun

1 lingură amidon de porumb

2 linguri apă rece

½ linguriță piper negru proaspăt măcinat

½ linguriță fulgi de chili (opțional)

2 fire ceapă verde pentru decor

Semințe de susan pentru servire (opțional).

Rețeta de Pepper Steak - Mod de preparare

Taie carnea în fâșii subțiri, perpendicular pe fibre, pentru a obține o textură cât mai fragedă după gătire. Amestecă sosul de soia cu jumătate din usturoiul tocat și ghimbirul ras, apoi adaugă carnea și las-o la marinat timp de 20-30 de minute.

Curăță ceapa și taie-o în pene mai groase. Curăță ardeii de cotor și semințe, apoi taie-i în fâșii potrivite, astfel încât să rămână ușor crocanți după preparare.

Amestecă supa de vită cu sosul Worcestershire, zahărul brun și piperul. Dizolvă amidonul în apa rece și păstrează-l separat până aproape de finalul preparării.

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Încinge foarte bine o tigaie mare sau un wok și adaugă o lingură de ulei. Pune jumătate din cantitatea de carne și rumenește-o rapid, timp de aproximativ 2 minute pe fiecare parte. Scoate carnea pe o farfurie și repetă operațiunea cu restul de carne, folosind cealaltă lingură de ulei.

În aceeași tigaie adaugă ceapa și gătește-o 2-3 minute, amestecând constant. Adaugă ardeii și continuă gătirea încă 3-4 minute, astfel încât să rămână ușor crocanți.

Încorporează restul de usturoi și gătește-l aproximativ 30 de secunde, doar cât să-și elibereze aroma. Toarnă amestecul de supă și sosuri, apoi adu totul la punctul de fierbere.

Adaugă carnea înapoi în tigaie împreună cu sucul lăsat în farfurie. Amestecă bine și lasă preparatul să fiarbă ușor câteva minute.

Toarnă amidonul dizolvat în apă, amestecând continuu. Continuă fierberea încă 2-3 minute, până când sosul devine lucios și capătă o consistență ușor cremoasă, suficientă pentru a acoperi uniform carnea și legumele.

Gustă sosul și ajustează aroma cu puțin sos de soia, piper sau fulgi de chili, dacă preferi un preparat mai intens condimentat.

Presară ceapă verde tocată și semințe de susan înainte de servire. Așază Pepper Steak peste orez fierbinte, tăiței sau alături de garnitura preferată și servește imediat, cât sosul este încă fierbinte și aromat.

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