Roșii marinate cu mozzarella și busuioc la borcan – rețetă pentru frigider, gata în 24 de ore

Aceste roșii marinate cu mozzarella și busuioc la borcan sunt o reinterpretare a clasicei salate caprese, transformată într-un preparat care poate fi pregătit din timp și păstrat la frigider.

Spre deosebire de conservele clasice pentru cămară, această rețetă este destinată păstrării la frigider | Shutterstock/AI

Inspirată din bucătăria italiană, această rețetă combină dulceața naturală a roșiilor bine coapte cu textura delicată a mozzarellei proaspete și aroma intensă a busuiocului. Marinada pe bază de ulei de măsline extravirgin, oțet din vin alb, usturoi și ierburi aromatice pătrunde treptat în ingrediente, oferindu-le un gust bogat și echilibrat. Rezultatul este un preparat răcoritor, colorat și foarte aromat, ideal pentru zilele călduroase sau pentru mesele în familie.

Spre deosebire de conservele clasice pentru cămară, această rețetă este destinată păstrării la frigider. Tocmai de aceea, mozzarella poate fi așezată direct în borcan alături de roșii, fără să-și piardă textura fină și gustul proaspăt. După aproximativ 24 de ore de marinare, aromele se îmbină armonios, iar fiecare îmbucătură oferă echilibrul perfect între aciditatea roșiilor, cremozitatea brânzei și parfumul ierburilor aromatice.

Pentru un aspect spectaculos, folosește un amestec de roșii roșii, galbene și portocalii, de dimensiuni diferite. Mini mozzarella este ideală, deoarece poate fi așezată între straturile de roșii, însă poți folosi și mozzarella proaspătă ruptă în bucăți mari. Busuiocul trebuie adăugat proaspăt, iar oregano uscat completează foarte bine profilul aromatic al marinadei. Un strop de miere echilibrează aciditatea oțetului, iar muștarul Dijon ajută la emulsifierea dressingului.

Roșii marinate cu mozzarella și busuioc la borcan - Ingrediente

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1,5 kg roșii cherry sau prunișoare, bine coapte

300 g mini mozzarella sau mozzarella proaspătă ruptă în bucăți

40 g frunze proaspete de busuioc

4 căței de usturoi, feliați subțire

80 ml ulei de măsline extravirgin

50 ml oțet din vin alb

1 linguriță muștar Dijon

1 linguriță miere

2 lingurițe oregano uscat

1 linguriță sare

½ linguriță piper proaspăt măcinat

½ linguriță fulgi de ardei iute (opțional).

Roșii marinate cu mozzarella și busuioc la borcan - Mod de preparare

Spală foarte bine borcanele și capacele, apoi sterilizează-le în apă clocotită sau în cuptor. Lasă-le să se răcească și să se usuce complet înainte de utilizare.

Spală roșiile și taie-le în jumătăți dacă sunt cherry sau în sferturi dacă sunt mai mari. Scurge mozzarella și tamponeaz-o ușor cu prosoape de hârtie pentru a îndepărta excesul de lichid.

Pregătește marinada. Amestecă într-un bol uleiul de măsline, oțetul din vin alb, muștarul Dijon, mierea, usturoiul, oregano, sarea, piperul și fulgii de ardei iute, dacă îi folosești. Omogenizează bine până obții un dressing ușor emulsifiat.

Așază în fiecare borcan un strat de roșii, apoi câteva bucăți de mozzarella și câteva frunze de busuioc. Continuă să alternezi straturile până umpli borcanele, fără să presezi ingredientele.

Toarnă marinada peste conținut, astfel încât să pătrundă printre ingrediente. Închide borcanele și răstoarnă-le ușor de câteva ori pentru a distribui uniform dressingul.

Păstrează delicioasele roșii marinate cu mozzarella și busuioc la borcan la frigider timp de 24 de ore înainte de servire. În acest interval, roșiile vor lăsa suc, iar mozzarella va prelua aromele busuiocului, usturoiului și oregano-ului.

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Scoate borcanul din frigider cu aproximativ 15 minute înainte de servire pentru ca uleiul de măsline să revină la o consistență fluidă și aromele să se intensifice.

Transferă conținutul într-un bol sau servește direct din borcan. Completează, dacă dorești, cu câteva frunze proaspete de busuioc, puțin piper proaspăt măcinat și un strop suplimentar de ulei de măsline extravirgin. Preparatul este delicios alături de pâine cu maia, focaccia, grisine sau crackers.

Sfaturi utile

Folosește doar mozzarella proaspătă și păstrează permanent borcanele la frigider.

Consumă preparatul în maximum 3-4 zile.

Agită ușor borcanul înainte de fiecare servire pentru a redistribui marinada.

Poți adăuga măsline Kalamata, capere sau câteva felii subțiri de ceapă roșie pentru un plus de savoare.

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Aceste borcane sunt excelente pentru picnicuri, brunch-uri, platouri festive sau cine rapide. Preparatul poate fi servit ca aperitiv, garnitură sau chiar ca prânz ușor alături de pâine rustică prăjită, focaccia sau grisine. În plus, borcanele pot fi pregătite cu o zi înainte, ceea ce le face foarte practice atunci când organizezi o masă pentru mai mulți invitați.

Este important de reținut că această rețetă nu este destinată conservării la temperatura camerei. Borcanele trebuie păstrate permanent la frigider și consumate în cel mult 3-4 zile, pentru ca mozzarella și celelalte ingrediente să își păstreze prospețimea și siguranța alimentară.