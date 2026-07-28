Chisăliță de corcodușe, vișine sau de prune după Radu Anton Roman – rețetă tradițională românească

Chisălița de corcodușe, vișine sau de prune după Radu Anton Roman este unul dintre acele preparate aproape uitate, dar care spun o poveste autentică despre bucătăria românească de odinioară.

Simplă, economică și plină de savoare, chisălița era pregătită în special în perioada verii și a începutului de toamnă, când corcodușele, vișinele și prunele ajungeau la maturitate. Deși astăzi este întâlnită mai rar în gospodării, această mâncare de fructe continuă să fie apreciată pentru gustul său echilibrat, în care dulceața naturală și aciditatea fructelor se completează perfect.

În lucrarea sa dedicată gastronomiei tradiționale, Radu Anton Roman amintește chisălița printre preparatele care au însoțit generații întregi de români, subliniind simplitatea ingredientelor și ingeniozitatea gospodinelor care transformau recolta livezilor într-un fel de mâncare hrănitor și răcoritor.

Istoria rețetei de chisăliță de corcodușe, vișine sau de prune

Originea chisăliței este legată de vechile influențe slave, denumirea provenind din cuvântul „kisiel”, care înseamnă „acrișor”. De-a lungul timpului, rețeta a fost adaptată în funcție de fructele disponibile în fiecare zonă a țării. În Muntenia și Oltenia se pregătea adesea din prune sau corcodușe, în timp ce în Moldova se foloseau și vișine, cireșe amare ori coacăze. Preparatul putea avea consistența unei supe ușor îngroșate sau a unui desert fluid, fiind servit atât cald, cât și rece.

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În gospodăriile țărănești, chisălița era o soluție excelentă pentru valorificarea fructelor foarte coapte sau ușor lovite, care nu mai puteau fi păstrate mult timp. Fierberea lor într-o cantitate generoasă de apă concentra aroma și crea un preparat răcoritor, potrivit pentru zilele călduroase. Uneori era consumată ca desert, alteori reprezenta o mâncare de post servită alături de mămăligă, pâine de casă sau chiar turte coapte pe plită.

Radu Anton Roman amintește și existența unei variante mai rafinate, pregătită în casele boierești, unde chisălița era îmbogățită cu gălbenușuri și smântână. Totuși, forma cea mai cunoscută rămâne cea țărănească, bazată exclusiv pe fructe, apă și puțin zahăr, uneori îngroșată cu făină sau mălai. Tocmai această simplitate îi conferă farmecul și autenticitatea.

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Dacă ai la îndemână vișine, corcodușe bine coapte sau prune dulci și aromate, merită să redescoperi această rețetă veche. Este ușor de preparat, are un gust plăcut și poate fi servită atât ca desert, cât și ca un preparat răcoritor în zilele de vară.

Chisăliță de corcodușe, vișine sau de prune - Ingrediente

1 kg corcodușe coapte sau prune bine coapte

1,5 litri apă

100-200 g zahăr, în funcție de dulceața fructelor

2 linguri mălai fin sau 1 lingură făină (opțional)

1 praf sare.

Rețeta chisăliței tradiționale - Mod de preparare

Spală foarte bine corcodușele sau prunele sub jet de apă rece. Îndepărtează fructele deteriorate și lasă doar exemplarele bine coapte, deoarece acestea vor oferi cea mai intensă aromă. Dacă folosești prune mari, taie-le în jumătăți și scoate sâmburii. În cazul corcodușelor, poți să le fierbi întregi și să îndepărtezi sâmburii după ce pulpa se înmoaie.

Toarnă apa într-o oală încăpătoare și adu-o la punctul de fierbere. Adaugă fructele și lasă-le să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 25-30 de minute. În acest interval, pulpa se va desprinde treptat, iar lichidul va căpăta culoarea intensă specifică fructelor.

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Zdrobește ușor fructele cu o lingură de lemn pentru a elibera cât mai multă pulpă. Dacă dorești o chisăliță fină, trece compoziția printr-o sită, apăsând bine cu dosul unei linguri pentru a recupera pulpa. Dacă preferi varianta rustică, lasă o parte dintre fructe întregi în preparat.

Pune lichidul din nou pe foc și adaugă zahărul. Amestecă până când acesta se dizolvă complet. Gustă și ajustează cantitatea de zahăr în funcție de cât de acre sunt corcodușele sau prunele folosite.

Adaugă praful de sare, care va evidenția aroma fructelor fără a modifica gustul preparatului.

Dacă preferi o chisăliță mai consistentă, amestecă mălaiul fin sau făina cu câteva linguri de apă rece până obții o compoziție omogenă. Toarnă amestecul în fir subțire peste lichidul fierbinte, amestecând continuu cu un tel pentru a evita formarea cocoloașelor.

Lasă preparatul să mai fiarbă încă 5-7 minute, până când capătă consistența dorită. Nu îl fierbe excesiv, deoarece fructele își pot pierde prospețimea gustului.

Oprește focul și lasă chisălița să se răcească încet. În mod tradițional, aceasta se servește rece, mai ales în zilele călduroase de vară, când aromele fructelor sunt mai bine puse în valoare.

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Servește delicioasa chisăliță de corcodușe, vișine sau de prune simplă, în boluri de ceramică, sau alături de mămăligă rece, exact cum se obișnuia în multe sate din Muntenia și Oltenia. Pentru varianta inspirată de rețeta boierească menționată de Radu Anton Roman, poți adăuga înainte de servire o lingură de smântână grasă, care îi oferă un gust mai delicat și o textură catifelată.

Indiferent de varianta aleasă, chisălița de corcodușe și de prune rămâne una dintre cele mai autentice rețete ale bucătăriei românești, demonstrând că din ingrediente simple se poate obține un preparat plin de savoare, cu o istorie de sute de ani.