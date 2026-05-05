Budincă de orez cu mango, lime și cocos. Rețetă inspirată după Jamie Oliver

Budinca de orez cu mango, lime și cocos este un desert care aduce împreună două lumi culinare: simplitatea reconfortantă a orezului cu lapte și prospețimea intensă a fructelor tropicale.

Budincă de orez cu mango și lime decorată cu cocos rumenit și bucăți de mango, servită în bol

Inspirată din rețetele moderne propuse de Jamie Oliver, această budincă de orez cu mango, lime și cocos pune accent pe contrastul dintre dulce, acrișor și cremos, transformând un desert clasic într-o experiență complet diferită.

În multe bucătării ale lumii, orezul cu lapte este un preparat de bază, asociat cu copilăria, mesele în familie și momentele liniștite. Însă adăugarea mango-ului copt, a sucului de lime și a fulgilor de cocos schimbă complet registrul. Mango aduce o dulceață naturală, aproape florală, în timp ce lime-ul taie această dulceață și oferă prospețime. În același timp, cocosul adaugă o notă exotică și o textură ușor crocantă.

Textura este esențială în această rețetă. Spre deosebire de orezul cu lapte clasic, aici o parte din orez este blenduită pentru a obține o cremă fină, iar restul rămâne întreg pentru consistență. Această tehnică, inspirată din stilul lui Jamie Oliver, creează un desert care este în același timp catifelat și ușor rustic.

Este un desert potrivit atât pentru vară, servit rece, cât și pentru zile mai răcoroase, când poate fi savurat călduț. În plus, poate fi pregătit în avans și păstrat la frigider, ceea ce îl face ideal pentru mesele în familie sau pentru un mic dejun mai special.

Budincă de orez cu mango, lime și cocos - Ingrediente (4 porții)

200 g orez cu bob rotund

800 ml lapte (sau 500 ml lapte + 300 ml lapte de cocos pentru gust mai intens)

1 praf de sare

2 linguri zahăr sau miere (după gust)

1 linguriță extract de vanilie

1 mango mare, bine copt

1 lime (coaja rasă fin și sucul)

2 linguri fulgi de cocos

2 linguri iaurt gros (opțional, pentru servire)

1 banană coaptă (pentru cremozitate, opțional)

Rețeta budincii de orez cu mango, lime și cocos - Mod de preparare

Spală orezul în apă rece până când apa devine limpede, apoi pune-l într-o cratiță cu laptele și un praf de sare. Fierbe la foc mic, amestecând des, până când orezul devine foarte moale și începe să se lege, aproximativ 25–30 de minute.

Adaugă zahărul sau mierea și vanilia, apoi continuă să amesteci până când obții o consistență cremoasă. Dacă este nevoie, mai adaugă puțin lapte pentru a regla textura.

Ia aproximativ jumătate din orezul fiert și pune-l într-un blender împreună cu banana (dacă o folosești). Mixează până devine o cremă fină. Amestecă apoi această cremă cu restul orezului pentru a obține o textură echilibrată.

Prăjește ușor fulgii de cocos într-o tigaie uscată până devin aurii și aromați. Curăță mango-ul și pasează pulpa împreună cu sucul de lime și fulgii de cocos până obții un piure fin și parfumat. Dacă vrei un gust mai complex, adaugă și puțină coajă rasă de lime.

Asamblare și servire budincă de orez cu mango, lime și cocos

Pune budinca de orez în boluri sau pahare. Adaugă deasupra un strat generos de piure de mango.

Servește desertul rece sau călduț, în funcție de preferință. Pentru un plus de prospețime, mai poți adăuga câteva bucăți de mango proaspăt sau câteva picături de suc de lime.

Dacă vrei o variantă mai complexă, poți folosi lapte vegetal și adăuga fructul pasiunii pentru un contrast mai intens de arome.

Dacă preferi o versiune mai tradițională, păstrează doar laptele clasic și redu cantitatea de fruct, astfel încât orezul să rămână elementul principal.

