Budinca de chia. Un preparat foarte apreciat pentru micul dejun

Rețeta de budincă de chia a devenit în ultimii ani foarte apreciată pentru micul dejun sau gustările ușoare. Dar originea consumului de semințe de chia este mult mai veche, încă din vremea civilizațiilor aztece și mayașe, fiind considerate o sursă importantă de energie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 08:37 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 09:01
Budinca de chia este ideală pentru diminețile aglomerate, deoarece se pregătește rapid seara și se lasă la frigider peste noapte | Shutterstock

În prezent, budinca de chia este reinterpretată într-o variantă modernă, simplă, dar foarte versatilă, potrivită atât pentru zilele călduroase, cât și pentru perioadele în care se caută preparate ușoare și echilibrate.

Textura acestei budinci este una aparte: cremoasă, ușor gelatinoasă, dar în același timp delicată și plăcută. Semințele de chia au capacitatea de a absorbi lichidul și de a forma o consistență asemănătoare unui desert fin, fără a necesita fierbere sau coacere. În combinație cu lapte (clasic sau vegetal), rezultatul este un preparat răcoritor, discret dulceag, care pune foarte bine în valoare aromele fructelor proaspete.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale budincii de chia este flexibilitatea. Se poate adapta ușor în funcție de sezon: primăvara și vara cu căpșuni, zmeură sau afine, iar toamna și iarna cu mere, pere sau fructe exotice precum mango sau ananas. De asemenea, poate fi personalizată cu miere, sirop de arțar sau vanilie, în funcție de preferințe.

Preparatul este ideal pentru diminețile aglomerate, deoarece se pregătește rapid seara și se lasă la frigider peste noapte. Dimineața, budinca este deja gata, iar adăugarea fructelor proaspete transformă totul într-un mic dejun complet, echilibrat și plin de culoare. Gustul este proaspăt, ușor dulce, iar combinația dintre cremozitatea bazei și prospețimea fructelor creează un contrast foarte plăcut.

Budincă de chia - Ingrediente

  • 50 g semințe de chia
  • 400 ml lapte (clasic sau vegetal – migdale, cocos, ovăz)
  • 1 lingură miere sau sirop de arțar
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 150 g fructe proaspete (căpșuni, afine, kiwi, mango, banană)
  • 1 lingură fulgi de cocos sau nuci (opțional)

Rețeta budincii de chia - Mod de preparare

Toarnă laptele într-un bol încăpător și adaugă semințele de chia. Amestecă bine cu un tel sau o lingură, astfel încât semințele să fie distribuite uniform și să nu se formeze cocoloașe.

Adaugă mierea și extractul de vanilie, apoi amestecă din nou până când totul este bine încorporat. Lasă compoziția să stea 5–10 minute, apoi amestecă încă o dată. Acest pas este important pentru a preveni lipirea semințelor între ele.

Acoperă bolul sau transferă compoziția în borcane individuale și pune-le la frigider pentru cel puțin 4 ore, ideal peste noapte. În acest timp, semințele de chia vor absorbi lichidul și vor forma o textură cremoasă, asemănătoare unei budinci.

Spală fructele și taie-le în bucăți potrivite, în funcție de tipul lor. Căpșunile se feliază, kiwi se curăță și se taie cuburi, iar fructele mai mici precum afinele pot fi lăsate întregi.

Scoate budinca din frigider și amestec-o ușor înainte de servire. Dacă este prea groasă, mai adaugă puțin lapte și omogenizează.

Adaugă fructele proaspete deasupra sau în straturi, pentru un aspect mai atractiv. Presară fulgi de cocos sau nuci pentru un plus de textură.

Servește budinca rece, direct din borcan sau dintr-un bol, pentru un preparat proaspăt, hrănitor și echilibrat.

Sugestii pentru budincă de chia

Budinca de chia servită cu fructe proaspete este un preparat simplu, dar foarte satisfăcător. Textura cremoasă și ușor elastică a semințelor contrastează plăcut cu prospețimea și suculența fructelor. Gustul este delicat, iar dulceața poate fi ajustată ușor în funcție de preferințe.

Se poate pregăti în avans pentru 2–3 zile și păstra la frigider, ceea ce o face ideală pentru planificarea meselor. Pentru variații, se pot adăuga straturi de iaurt, unt de arahide sau chiar puțină ciocolată neagră rasă pentru un desert mai bogat.

