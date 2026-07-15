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Caserolă dulce cu fructe de pădure, pentru un mic dejun savuros și plin de vitamine

Este sezonul fructelor proaspete, iar această caserolă dulce cu fructe de pădure este una dintre cele mai gustoase idei pentru un brunch în familie sau pentru un mic dejun savuros și plin de vitamine.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Iulie 2026, 07:56 | Actualizat Miercuri, 15 Iulie 2026, 08:21
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Această caserolă dulce este una dintre cele mai gustoase idei pentru un mic dejun savuros și plin de vitamine | Shutterstock
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Inspirată de preparatele americane tip ”breakfast casserole”, această rețetă combină cuburi de pâine pufoasă, ouă, lapte, cremă de brânză și fructe proaspete într-un desert cald care poate fi servit încă de la primele ore ale dimineții. Rezultatul este o textură asemănătoare budincii de pâine, cu interior cremos și aromat, completată de fructe zemoase care își păstrează prospețimea după coacere.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei rețete este faptul că poate fi pregătită cu o seară înainte. Ingredientele se așază în tavă, se lasă la frigider pentru ca pâinea să absoarbă amestecul de ouă și lapte, iar dimineața tot ce mai rămâne de făcut este coacerea. În acest fel, vei avea un preparat spectaculos fără să petreci mult timp în bucătărie.

Poți folosi pâine brioche, cozonac simplu sau pâine albă puțin uscată. Pentru un aspect festiv, alege afine și căpșuni, iar dacă este sezonul potrivit, adaugă și zmeură sau mure. Crema de brânză aduce un plus de finețe, iar vanilia și coaja rasă de lămâie completează perfect aroma fructelor.

Preparatul este suficient de consistent pentru a fi servit ca fel principal la micul dejun, însă merge la fel de bine și ca desert. Poate fi însoțit de iaurt grecesc, frișcă ușor bătută sau puțin sirop de arțar. Dacă preferi un gust mai puțin dulce, redu cantitatea de zahăr și lasă fructele să fie vedetele farfuriei.

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Caserolă dulce cu fructe de pădure - Ingrediente

  • 500 g pâine brioche sau cozonac simplu tăiat cuburi
  • 250 g cremă de brânză
  • 250 g afine proaspete
  • 250 g căpșuni tăiate în bucăți
  • 6 ouă mari
  • 400 ml lapte
  • 150 ml smântână pentru gătit
  • 80 g zahăr
  • 10 g zahăr vanilat
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 1 linguriță coajă rasă de lămâie
  • 30 g unt pentru uns tava
  • 2 linguri zahăr pudră pentru decor
  • Frunze de mentă pentru decor (opțional)

Caserolă dulce cu fructe de pădure - Mod de preparare

Mai întâi unge o tavă termorezistentă cu unt. Apoi așază jumătate din cuburile de pâine într-un strat uniform.

Distribuie bucățele de cremă de brânză peste pâine, apoi presară jumătate din afine și jumătate din căpșuni. Acoperă cu restul cuburilor de pâine și completează cu fructele rămase.

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Bate ouăle împreună cu laptele, smântâna pentru gătit, zahărul, zahărul vanilat, extractul de vanilie și coaja rasă de lămâie până când obții un amestec omogen.

Toarnă lichidul uniform peste ingredientele din tavă, apăsând ușor cu o spatulă pentru ca pâinea să absoarbă amestecul.

Acoperă tava și las-o la frigider cel puțin 2 ore sau peste noapte.

Scoate tava din frigider cu aproximativ 20 de minute înainte de coacere.

Coace preparatul în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 45-50 de minute, până când suprafața devine aurie, iar centrul este bine închegat.

Lasă delicioasa caserolă dulce cu fructe de pădure să se odihnească 10 minute înainte de porționare.

Presară zahăr pudră și decorează cu fructe proaspete și frunze de mentă.

Servește preparatul cald, alături de iaurt grecesc, frișcă sau un strop de sirop de arțar, după preferință.

Această rețetă combină cuburi de pâine pufoasă, ouă, lapte, cremă de brânză și fructe proaspete într-un desert cald
Poți folosi pâine brioche, cozonac simplu sau pâine albă puțin uscată

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