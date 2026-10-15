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Câte calorii are un cartof în funcție de cum îl gătești: fiert, copt, piure sau prăjit

Te-ai întrebat câte calorii are un cartof în funcție de cum îl gătești? Numărul e foarte diferit pentru fiecare mod de preparare.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 16:11 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 16:16
Caloriile pentru un singur cartof diferă în funcție de modul în care îl gătești | Shutterstock
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Atunci când vine vorba de cartofi, mulți cred că nu sunt neapărat sănătoși, o percepție eronată care provine de la cartofii prăjiți.

Deși sub formă prăjită, cartofii au mai multe calorii și pierd o parte din nutrienți, leguma în sine e considerată una dintre cele mai sănătoase, scrie Healthline.

Mai mult, cartofii oferă și o senzație de sațietate accentuată, mai mare decât orice alt produs comun.

Ca urmare, reprezintă o bază importantă pentru orice dietă sănătoasă.

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Câte calorii poate avea un singur cartof

Valoarea caloriilor pentru un cartof variază în funcție de modul în care a fost pregătit, în mare parte. În această ecuație intră, desigur, și cantitatea de cartof pe care o folosești. Există mici diferențe și în funcție de soiul cartofului, dar acestea sunt, în general, neglijabile.

O porție de 100 g de cartof crud și o porție de 100 g de chipsuri au aceeași greutate a alimentului, dar conțin cantități de energie extrem de diferite, deoarece prăjirea elimină apa și adaugă grăsimi, scrie Potato Insights.

Acesta e motivul pentru care un cartof nu poate avea o singură valoare calorică universală. Un cartof fiert de mici dimensiuni și o porție mare de cartofi prăjiți înseamnă ambele 1 cartof, însă din punct de vedere nutrițional sunt alimente foarte diferite.

Unul dintre cei mai importanți factori atunci când vorbim de caloriile dintr-un preparat e cantitatea. În Europa, se folosește sistemul de 100 de grame, care e mai ușor decât cel folosit per porție în alte țări, precum SUA.

Un cartof mic poate avea 100 de grame, pe când unul mai mare poate avea și 300 de grame sau mai mult, ceea ce schimbă considerabil caloriile. Din acest motiv, dacă vrei să știi exact ce mănânci, experții recomandă cântărirea alimentelor până îți faci o idee cam cât consumi.

De exemplu, 100 de grame de cartof copt, cu miez și coajă, are 93 de calorii/100 de grame, potrivit USDA. Un cartof mic ar avea în jur de 93 de calorii prin această preparare, dar unul mai mare poate avea 279 de calorii.

Dimensiunile cartofilor variază foarte mult în funcție de soi, cultivator și magazin, motiv pentru care un cartof mediu nu are o greutate fixă.

Câte calorii are un cartof în funcție de cum îl gătești

Calorii diferă și în funcție de metoda de gătire pe care o folosești. Fierberea și coacerea modifică în principal conținutul de apă, fără să adauge calorii. Prăjirea, în schimb, adaugă calorii deoarece cartoful absoarbe ulei.

Un cartof crud are 77 de calorii/100 g, datorită conținutul ridicat de apă. Un cartof fiert ajunge să aibă 86 de calorii/100 g, deoarece pierde o parte din apa sa și miezul e mai concentrat.

Cartoful gătit la cuptor, cu puțin ulei, ajunge la 127 calorii/100 grame, față de 93 calorii/100 grame dacă nu adaugi ulei.

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Dacă vrei să faci piure, cu lapte și unt, estimarea devine mai complicată, în funcție de tipul ingredientelor pe care le folosești. Laptele cu 3% grăsime va avea mai multe calorii decât cel cu 1% grăsime. La fel și în cazul untului, care poate ajunge până la 82% grăsime la versiunile din magazin. Media propusă de USDA pentru acest preparat e de 113 calorii/100 de grame.

Cartofii prăjiți au, în general, 312 calorii/100 grame din cauza cantității semnificative de ulei pe care o absord aceștia în timpul procesului de gătire.

Chipsurile de cartofi pot avea și 536 de calorii/100 de grame, dat fiind faptul că sunt prăjiți în profunzime și mai au puțin din umiditatea lor naturală.

Pierderea de apă din timpul gătirii concentrează caloriile existente într-o greutate mai mică, ingredientele adăugate (unt, brânză, smântână) contribuie cu propriile calorii suplimentare, absorbția de ulei din timpul prăjirii adaugă un număr substanțial de calorii provenite din grăsimi, iar mărimea porției determină totalul final, indiferent de modul de preparare. Toate aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare dacă vrei să știi câte calorii are un cartof în funcție de cum îl gătești.

Ce beneficii au cartofii pentru sănătate

Cartofii nu au cea mai bună reputație, dar pot avea numeroase beneficii pentru sănătate, scrie Healthline. Conțin o serie de minerale și compuși vegetali care pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Conținutul ridicat de potasiu din cartofi e de asemenea important.

Mai multe studii au asociat un aport ridicat de potasiu cu un risc redus de hipertensiune arterială și boli de inimă.

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Alte substanțe din cartofi care pot contribui la reducerea tensiunii arteriale includ acidul clorogenic și, posibil, cucoaminele (kukoamines).

În plus, alimentele foarte sățioase pot ajuta la gestionarea greutății corporale prin prelungirea senzației după mese și prin reducerea consumului total de hrană și calorii.

În comparație cu alte alimente bogate în carbohidrați, cartofii oferă o senzație de sațietate deosebit de ridicată. Un studiu realizat pe 40 de alimente comune a clasificat cartofii drept cel mai sățios aliment.

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