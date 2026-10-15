O legumă populară se vinde cu doar 40 de bani kilogramul la poarta fermei. Fermierii din Dâmbovița spun că lucrează în pierdere și cer prețuri mai bune.

Leguma care se vinde cu doar 40 de bani kilogramul în România. Fermierii spun că au ajuns să muncească în pierdere | Shutterstock

O recoltă bogată ar trebui să fie motiv de bucurie pentru agricultori, însă realitatea dintr-un important bazin legumicol din România este cu totul alta. Producătorii se văd nevoiți să-și vândă marfa la prețuri care abia acoperă o parte din cheltuieli, iar în unele cazuri ajung să piardă bani pentru fiecare kilogram comercializat.

O legumă nelipsită din bucătăria românilor a ajuns să coste la poarta fermei doar 40 de bani kilogramul. Fermierii sunt nemulțumiți și fac apel la colegii lor pentru a negocia prețuri mai bune.

Leguma care a ajuns să se vândă cu 40 de bani kilogramul

Situația dificilă se înregistrează în bazinul legumicol Lungulețu–Slobozia Moară–Brezoaele, din județul Dâmbovița, o zonă cunoscută pentru culturile sale agricole. În plin sezon de recoltare, producătorii se confruntă cu prețuri foarte mici pentru una dintre cele mai cultivate legume din regiune.

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Este vorba despre varză, care se vinde la producător cu aproximativ 40–60 de bani kilogramul, potrivit informațiilor apărute în presa locală.

Deși recolta este bogată, cantitățile mari disponibile pe piață nu se traduc în câștiguri pentru agricultori. Din contră, prețurile scăzute le pun în pericol veniturile și capacitatea de a-și recupera investițiile făcute de-a lungul sezonului.

Fermierii spun că producția îi costă până la 80 de bani kilogramul

Potrivit estimărilor prezentate de producători, cheltuielile necesare pentru obținerea unui kilogram de varză ajung la aproximativ 70–80 de bani. Asta înseamnă că, atunci când vând marfa cu 40 de bani kilogramul, agricultorii încasează cu 30–40 de bani mai puțin decât costul estimat al producției.

Nici la un preț de 60 de bani kilogramul situația nu este mai bună, deoarece suma obținută rămâne sub cheltuielile declarate de fermieri.

În spatele fiecărei recolte se află luni de muncă și numeroase investiții. Pregătirea terenului, semințele, răsadurile, îngrășămintele, tratamentele pentru plante, irigațiile și combustibilul folosit pentru lucrările agricole contribuie la costul final al produsului.

În funcție de modul de comercializare, agricultorii trebuie să ia în calcul și cheltuielile pentru recoltare, manipulare și transport.

Astfel, o producție bună nu garantează automat și un profit. Dacă oferta este mare, iar prețul de vânzare scade sub costurile de producție, fermierii riscă să încheie sezonul cu pierderi importante.

Apelul unui producător către ceilalți agricultori

În acest context, un legumicultor din zonă a lansat un apel către ceilalți producători, îndemnându-i să se mobilizeze și să negocieze împreună prețuri mai avantajoase.

Acesta a propus ca discuțiile privind vânzarea recoltei să pornească de la un leu pe kilogram sau chiar de la un preț mai mare.

O asemenea abordare ar putea contribui la întărirea poziției fermierilor în negocierile cu cei care cumpără cantități mari de legume. Cu toate acestea, prețul final este influențat și de cererea de pe piață, de cantitățile disponibile, de calitatea produselor și de costurile de distribuție.

Pentru agricultori, miza este mai mare decât câștigul obținut într-un singur sezon. Dacă banii încasați nu acoperă investițiile, devine tot mai dificil să achite cheltuielile curente și să pregătească terenurile pentru următoarele culturi.

Diferența dintre prețul de la fermă și cel din magazine

Situația readuce în atenție diferența dintre suma primită de producător și cea plătită de consumator la raft. În timp ce fermierii din Dâmbovița susțin că vând varza cu 40–60 de bani kilogramul, ofertele comerciale din perioada 14–20 octombrie 2026 indicau prețuri mai mari în magazine.

Prețurile se referă la produse și condiții comerciale diferite, astfel că nu reprezintă o comparație directă. În plus, diferența dintre prețul de la fermă și cel de la raft nu înseamnă automat profitul magazinului. Pe parcursul distribuției apar costuri de transport, depozitare, sortare și manipulare, precum și pierderi de marfă și adaosuri comerciale.

Pentru producătorii din Dâmbovița, problema rămâne însă urgentă. După luni întregi de muncă, aceștia speră să obțină un preț care să le permită măcar recuperarea investițiilor și continuarea activității.