Antena Căutare
Home News Social Leguma care se vinde cu doar 40 de bani kilogramul în România. Fermierii spun că au ajuns să muncească în pierdere

Leguma care se vinde cu doar 40 de bani kilogramul în România. Fermierii spun că au ajuns să muncească în pierdere

O legumă populară se vinde cu doar 40 de bani kilogramul la poarta fermei. Fermierii din Dâmbovița spun că lucrează în pierdere și cer prețuri mai bune.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 14:20 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 14:44
Leguma care se vinde cu doar 40 de bani kilogramul în România. Fermierii spun că au ajuns să muncească în pierdere | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

O recoltă bogată ar trebui să fie motiv de bucurie pentru agricultori, însă realitatea dintr-un important bazin legumicol din România este cu totul alta. Producătorii se văd nevoiți să-și vândă marfa la prețuri care abia acoperă o parte din cheltuieli, iar în unele cazuri ajung să piardă bani pentru fiecare kilogram comercializat.

O legumă nelipsită din bucătăria românilor a ajuns să coste la poarta fermei doar 40 de bani kilogramul. Fermierii sunt nemulțumiți și fac apel la colegii lor pentru a negocia prețuri mai bune.

Leguma care a ajuns să se vândă cu 40 de bani kilogramul

Situația dificilă se înregistrează în bazinul legumicol Lungulețu–Slobozia Moară–Brezoaele, din județul Dâmbovița, o zonă cunoscută pentru culturile sale agricole. În plin sezon de recoltare, producătorii se confruntă cu prețuri foarte mici pentru una dintre cele mai cultivate legume din regiune.

Articolul continuă după reclamă

Este vorba despre varză, care se vinde la producător cu aproximativ 40–60 de bani kilogramul, potrivit informațiilor apărute în presa locală.

Deși recolta este bogată, cantitățile mari disponibile pe piață nu se traduc în câștiguri pentru agricultori. Din contră, prețurile scăzute le pun în pericol veniturile și capacitatea de a-și recupera investițiile făcute de-a lungul sezonului.

Fermierii spun că producția îi costă până la 80 de bani kilogramul

Potrivit estimărilor prezentate de producători, cheltuielile necesare pentru obținerea unui kilogram de varză ajung la aproximativ 70–80 de bani. Asta înseamnă că, atunci când vând marfa cu 40 de bani kilogramul, agricultorii încasează cu 30–40 de bani mai puțin decât costul estimat al producției.

Nici la un preț de 60 de bani kilogramul situația nu este mai bună, deoarece suma obținută rămâne sub cheltuielile declarate de fermieri.

În spatele fiecărei recolte se află luni de muncă și numeroase investiții. Pregătirea terenului, semințele, răsadurile, îngrășămintele, tratamentele pentru plante, irigațiile și combustibilul folosit pentru lucrările agricole contribuie la costul final al produsului.

În funcție de modul de comercializare, agricultorii trebuie să ia în calcul și cheltuielile pentru recoltare, manipulare și transport.

Astfel, o producție bună nu garantează automat și un profit. Dacă oferta este mare, iar prețul de vânzare scade sub costurile de producție, fermierii riscă să încheie sezonul cu pierderi importante.

Apelul unui producător către ceilalți agricultori

În acest context, un legumicultor din zonă a lansat un apel către ceilalți producători, îndemnându-i să se mobilizeze și să negocieze împreună prețuri mai avantajoase.

Acesta a propus ca discuțiile privind vânzarea recoltei să pornească de la un leu pe kilogram sau chiar de la un preț mai mare.

O asemenea abordare ar putea contribui la întărirea poziției fermierilor în negocierile cu cei care cumpără cantități mari de legume. Cu toate acestea, prețul final este influențat și de cererea de pe piață, de cantitățile disponibile, de calitatea produselor și de costurile de distribuție.

Pentru agricultori, miza este mai mare decât câștigul obținut într-un singur sezon. Dacă banii încasați nu acoperă investițiile, devine tot mai dificil să achite cheltuielile curente și să pregătească terenurile pentru următoarele culturi.

Diferența dintre prețul de la fermă și cel din magazine

Situația readuce în atenție diferența dintre suma primită de producător și cea plătită de consumator la raft. În timp ce fermierii din Dâmbovița susțin că vând varza cu 40–60 de bani kilogramul, ofertele comerciale din perioada 14–20 octombrie 2026 indicau prețuri mai mari în magazine.

Prețurile se referă la produse și condiții comerciale diferite, astfel că nu reprezintă o comparație directă. În plus, diferența dintre prețul de la fermă și cel de la raft nu înseamnă automat profitul magazinului. Pe parcursul distribuției apar costuri de transport, depozitare, sortare și manipulare, precum și pierderi de marfă și adaosuri comerciale.

Pentru producătorii din Dâmbovița, problema rămâne însă urgentă. După luni întregi de muncă, aceștia speră să obțină un preț care să le permită măcar recuperarea investițiilor și continuarea activității.

Decizie controversată în SUA, în plină epidemie de rujeolă! Se schimbă modul în care sunt raportate decesele... A rămas fără locul de muncă și s-a mutat cu familia în Bali! Cum arată acum viața într-o vilă cu patru dormitoare...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Țiriac, acord cu SRI. Va primi 17 milioane de lei Ion Țiriac, acord cu SRI. Va primi 17 milioane de lei
Observatornews.ro Un profesor din Timiş a câştigat din meditaţii 100.000 de euro într-un singur an Un profesor din Timiş a câştigat din meditaţii 100.000 de euro într-un singur an
Antena 3 O doctoriță din Alexandria care s-a urcat beată la volan a făcut accident. Se grăbea pentru că intra în gardă la Urgențe O doctoriță din Alexandria care s-a urcat beată la volan a făcut accident. Se grăbea pentru că intra în gardă la Urgențe
SpyNews Diana Șoșoacă a dezvăluit cum a reușit să slăbească 20 de kilograme. La ce alimente a renunțat Diana Șoșoacă a dezvăluit cum a reușit să slăbească 20 de kilograme. La ce alimente a renunțat
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Cele 5 obiceiuri care te pot împiedica să ai succes financiar. Ce greșeli fac oamenii din clasa de mijloc, dar și cei bogați
Cele 5 obiceiuri care te pot împiedica să ai succes financiar. Ce greșeli fac oamenii din clasa de mijloc, dar și...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
A divorțat și a cumpărat o casă într-un sat din Franța cu 59.100 de euro! Cum reușește să trăiască dintr-o pensie de 900 de dolari
A divorțat și a cumpărat o casă într-un sat din Franța cu 59.100 de euro! Cum reușește să trăiască dintr-o...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x