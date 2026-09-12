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Câte kilograme de vinete sunt necesare pentru zece borcane de zacuscă. Proporțiile corecte

Îți prezentăm în rândurile de mai jos proporțiile corecte pentru zece borcane de zacuscă. Sunt ideale pentru zilele reci de iarnă, cu pâine abia scoasă din cuptor!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 12 Septembrie 2026, 14:51 | Actualizat Sambata, 12 Septembrie 2026, 15:04
Câte kilograme de vinete sunt necesare pentru zece borcane de zacuscă. Proporțiile corecte | Shutterstok
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Zacusca de vinete este un preparat cu tradiție la noi în țară, extrem de îndrăgit, și pregătit de gospodine odată cu venirea toamnei.

Gustul autentic al legumelor coapte, combinat cu aroma ușor afumată, transformă acest preparat într-o conservă nelipsită din cămara de iarnă. Iată de câte kilograme de vinete ai nevoie pentru zece borcane de zacuscă!

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Proporțiile corecte pentru zece borcane de zacuscă. Rețeta pas cu pas

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Dacă vrei să îți asiguri proviziile pentru la iarnă, îți prezentăm o rețetă de zacuscă de vinete simplă, dar foarte gustoasă, care să te ajungă pentru fix zece borcane. La final, va ieși o minunăție. Iată de câte kilograme de vinete ai nevoie!

Ingrediente necesare:

  • cinci kg de vinete coapte
  • trei kg de ardei kapia copți (sau gogoșari)
  • două kg de ceapă
  • un litru de suc de roșii (sau 1,5 kg roșii bine coapte, trecute prin sită)
  • 400 ml de ulei
  • trei-patru foi de dafin
  • o lingură de sare (după gust)
  • o lingură de zahăr (opțional)
  • piper boabe sau măcinat.

Mod de preparare:

Pentru început, coace pe grătar vinetele și ardeii, curăță-i de coajă, scurge-i bine și toacă-i mărunt.

Între timp, pregătește cele două kilograme de ceapă. Toac-o mărunt și călește-o în jumătate din ulei, la foc mic, până devine sticloasă. Poți adăuga, după gust, piper, câteva foi de dafin și o lingură de zahăr. Apoi, peste ceapă, pune o parte din ardeii copți și mai lasă 10-15 minute, în timp ce învârți cu lingura de lemn.

După ce s-au copt și roșiile, pasează-le și adaugă-le și pe ele în ceaun. Pe urmă, adaugă, etapizat, și restul de ardei copți și amestecă până ce totul se omogenizează. Spre final, adaugă vinetele tocate în ceaun și amestecă bine.

Sfaturi utile:

  • Coace bine ardeii și vinetele pentru a obține o aromă autentică
  • Lasă vinetele la scurs înainte de preparare pentru a elimina excesul de lichid
  • Fierbe zacusca la foc mic, amestecând des, cam o oră-două, până când scade lichidul și devine o pastă groasă
  • Adaugă restul de ulei treptat
  • Gustă zacusca înainte de a o pune în borcane și ajustează condimentele dacă este necesar
  • Folosește doar borcane și capace sterilizate
  • Dacă prepari cantități mari, o mașină de tocat va reduce considerabil timpul necesar mărunțirii legumelor, potrivit unei surse.

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După ce zacusca este gata, toarn-o în borcane sterilizate, închide-le bine și pune-le la fiert în bain-marie timp de 30 de minute, potrivit rețetei prezentate în clipul postat pe Facebook.

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