Îți prezentăm în rândurile de mai jos cea mai bună și cremoasă rețetă de sos de usturoi, exact ca la restaurant. Iată secretul ca să nu se taie niciodată compoziția!

Rețeta pentru cel mai cremos sos de usturoi, exact ca la restaurant. Secretul ca să nu se taie niciodată | Shutterstok

Sosul de usturoi este o alegere extrem de populară în bucătăria românească. Fie că vrei să îl servești alături de friptură, pește, legume, pizza sau cartofi prăjiți, preparatul transformă complet gustul oricărei mese.

Deși la prima vedere sosul pare ușor de făcut, ingredientele fiind la îndemână, obținerea unei texturi perfect cremoase, fără ca aceasta să se taie, necesită puțină atenție, dar și câteva trucuri culinare. Iată mai jos!

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De ce ingrediente ai nevoie pentru un sos de usturoi cremos, ca la restaurant

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Pentru a pregăti la tine acasă un sos de usturoi cremos, exact ca la restaurant, ai nevoie de câteva ingrediente de bază, pe care le găsești în orice bucătărie:

căței de usturoi proaspeți;

ulei de floarea soarelui sau de măsline;

un praf de sare grunjoasă;

suc de lămâie;

smântână grasă sau iaurt grecesc.

Primul pas pentru o textură perfectă constă în transformarea usturoiului într-o pastă cât mai omogenă, potrivit evz.ro.

Se recomandă folosirea unei prese speciale sau a unui pisălog de lemn alături de puțină sare, acesta fiind pasul secret. Sarea ajută la zdrobirea fibrelor și la eliberarea uleiurilor naturale din usturoi, creând o bază densă, potrivit sursei citate mai sus.

După ce usturoiul devine o pastă fină, se adaugă treptat uleiul, exact ca la prepararea maionezei. Uleiul se toarnă în fir subțire, amestecând continuu în aceeași direcție. Încorporarea lentă a uleiului este esențială pentru ca preparatul să se lege și să devină cremos.

Dacă pe parcursul amestecării sosul devine prea dens, adaugă câteva picături de suc de lămâie sau un strop de apă minerală rece. Acestea pot ajuta la subțiere și vor tăia din gustul puternic specific al usturoiului.

La final, se adaugă o lingură de smântână sau de iaurt grecesc, care oferă o culoare mai deschisă și un gust mult mai catifelat, numai bun pentru cei care preferă un sos mai puțin picant.

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Sosul de usturoi preparat în casă se poate păstra la frigider timp de două-trei zile într-un recipient din sticlă închis ermetic.

Pe lângă faptul că este extrem de gustoasă, această rețetă este și o alternativă mult mai sănătoasă la variantele din comerț, deoarece nu conține conservanți sau aditivi alimentari, mai notează evz.ro.