Cea mai bună focaccia. Rețeta celebrului brutar Paul Hollywood

Focaccia lui Paul Hollywood pornește de la o hidratare relativ ridicată, care contribuie decisiv la acea textură moale și elastică, cu alveole fine și un miez care absoarbe perfect uleiul de măsline.

Când vine vorba de pâine artizanală, Paul Hollywood este un nume cu greutate. Fost brutar profesionist și jurat al emisiunii „The Great British Bake Off”, Hollywood a reușit să aducă rețetele de brutărie într-o zonă accesibilă, dar riguroasă, pentru oricine își dorește să coacă acasă ca într-o brutărie. Printre rețetele sale emblematice se numără „The Ultimate Focaccia” – o reinterpretare britanică, precisă și echilibrată a celebrei pâini italiene. Cu o textură aerată, crustă crocantă și toppinguri clasice – măsline, roșii cherry și ceapă roșie – această focaccia se transformă ușor dintr-o simplă rețetă în vedeta unui brunch de weekend sau a unei cine de vară.

Aluatul se frământă temeinic – fie manual, fie cu mixerul – pentru a-i activa glutenul, apoi se lasă la dospit lent, de două ori. Aceste etape de fermentație permit dezvoltarea unei arome profunde și a unei structuri ideale. În plus, forma finală nu se obține prin întindere agresivă, ci prin presare delicată cu vârful degetelor, pentru a păstra aerul în aluat și a crea celebrele gropițe în care se adună uleiul și sarea.

Care este secretul celei mai bune focaccia

Toppingurile alese – măsline Kalamata fără sâmburi, ceapă roșie feliată fin și roșii cherry – sunt clasice, dar nu banale. Paul Hollywood le integrează inteligent în aluat: nu se pun la început, ci după a doua dospire, când aluatul și-a definit deja structura. Aceste ingrediente sunt presate ușor în suprafață, nu doar pentru aspect, ci și pentru o coacere uniformă. La final, focaccia este stropită din belșug cu ulei de măsline de calitate și presărată cu oregano uscat și sare de mare în fulgi – două detalii simple, dar esențiale, care desăvârșesc gustul.

Coacerea se face la temperatură înaltă, în cuptor preîncălzit, pentru a obține o crustă aurie și crocantă. Când este scoasă din cuptor, focaccia se stropește din nou cu ulei de măsline, ceea ce o face și mai fragedă și intens aromată. Se lasă câteva minute la răcit pe un grătar, apoi se taie în bucăți generoase. Se servește călduță sau la temperatura camerei, ca atare sau alături de un platou de brânzeturi, mezeluri și legume marinate.

Nu doar tehnica atentă și echilibrul dintre hidratare, fermentație și coacere, ci și respectul pentru ingrediente simple, alese cu grijă. Fără a reinventa focaccia, Paul Hollywood îi aduce o precizie britanică, un simț acut al detaliului și un stil inconfundabil care îmbină tradiția cu măiestria artizanală. Rezultatul este o pâine care nu doar că satisface pofta, ci creează momente – din cele care adună oamenii la masă și transformă o zi obișnuită într-una de savurat.

Focaccia cu măsline, ceapă roșie și roșii cherry

Ingrediente

500 g făină albă tare pentru pâine

8 g sare fină

10 g drojdie uscată cu acțiune rapidă

30 ml ulei de măsline, plus extra pentru uns

370 ml apă călduță

75 g măsline negre Kalamata fără sâmburi

1 ceapă roșie mică

10 roșii cherry

1 lingură oregano uscat

150 ml ulei de măsline, pentru stropire

sare de mare sub formă de fulgi

Mod de preparare focaccia

Se cerne făina într-un bol încăpător și se adaugă sarea, drojdia uscată, 30 ml ulei de măsline și apa. Se amestecă până când se formează un aluat moale. Se îndoaie un colț al aluatului spre mijloc și se apasă cu fermitate, apoi se rotește bolul la 90 de grade și se repetă procedeul. Se continuă această acțiune timp de 2 minute, apoi se răstoarnă aluatul pe o suprafață ușor unsă cu ulei și se frământă timp de 10 minute, până când devine neted și elastic. Alternativ, se poate folosi un mixer cu cârlig de aluat – 2 minute la viteză mică, apoi 7 minute la viteză medie.

Se transferă aluatul înapoi în bol, se acoperă cu o pungă mare de plastic (sau o folie de plastic alimentară) și se lasă la dospit timp de 2 ore, la temperatura camerei, până își dublează volumul. Se unge bine baza unei tăvi de 30 x 20 cm cu ulei de măsline. Se răstoarnă aluatul pe o suprafață ușor unsă și se întinde delicat pentru a se potrivi în tavă. Se stropește generos cu ulei de măsline și se fac adâncituri pe toată suprafața cu degetele. Se acoperă tava cu o folie de plastic alimentară și se lasă aluatul la dospit pentru încă 1 oră și jumătate.

Se scot tava și aluatul din folia de plastic, iar măslinele se așază deasupra, apăsându-le în aluat. Se taie ceapa în rondele subțiri și se presară uniform, presând ușor. Roșiile cherry se taie în jumătăți și se înfig în aluat. Se stropește din nou cu ulei de măsline, se presară oregano și sare de mare în fulgi.

Se încinge cuptorul la 210°C (190°C cu ventilație). Se coace focaccia timp de 20 de minute, până când devine rumenă și crocantă la exterior. Imediat după coacere, se stropește cu ulei de măsline, apoi se transferă pe un grătar și se lasă să se răcească ușor înainte de a fi tăiată și servită.