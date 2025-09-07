Antena Căutare
Home Lifestyle Food Cea mai bună focaccia. Rețeta celebrului brutar Paul Hollywood

Cea mai bună focaccia. Rețeta celebrului brutar Paul Hollywood

Focaccia lui Paul Hollywood pornește de la o hidratare relativ ridicată, care contribuie decisiv la acea textură moale și elastică, cu alveole fine și un miez care absoarbe perfect uleiul de măsline.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 09:01 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 15:58
Tehnica de preparare este cea mai importantă pentru a prepara o focaccia cu textura perfectă | Shutterstock

Când vine vorba de pâine artizanală, Paul Hollywood este un nume cu greutate. Fost brutar profesionist și jurat al emisiunii „The Great British Bake Off”, Hollywood a reușit să aducă rețetele de brutărie într-o zonă accesibilă, dar riguroasă, pentru oricine își dorește să coacă acasă ca într-o brutărie. Printre rețetele sale emblematice se numără „The Ultimate Focaccia” – o reinterpretare britanică, precisă și echilibrată a celebrei pâini italiene. Cu o textură aerată, crustă crocantă și toppinguri clasice – măsline, roșii cherry și ceapă roșie – această focaccia se transformă ușor dintr-o simplă rețetă în vedeta unui brunch de weekend sau a unei cine de vară.

Aluatul se frământă temeinic – fie manual, fie cu mixerul – pentru a-i activa glutenul, apoi se lasă la dospit lent, de două ori. Aceste etape de fermentație permit dezvoltarea unei arome profunde și a unei structuri ideale. În plus, forma finală nu se obține prin întindere agresivă, ci prin presare delicată cu vârful degetelor, pentru a păstra aerul în aluat și a crea celebrele gropițe în care se adună uleiul și sarea.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de focaccia. Cea mai simplă rețetă de focaccia de preparat acasă

Care este secretul celei mai bune focaccia

Articolul continuă după reclamă

Toppingurile alese – măsline Kalamata fără sâmburi, ceapă roșie feliată fin și roșii cherry – sunt clasice, dar nu banale. Paul Hollywood le integrează inteligent în aluat: nu se pun la început, ci după a doua dospire, când aluatul și-a definit deja structura. Aceste ingrediente sunt presate ușor în suprafață, nu doar pentru aspect, ci și pentru o coacere uniformă. La final, focaccia este stropită din belșug cu ulei de măsline de calitate și presărată cu oregano uscat și sare de mare în fulgi – două detalii simple, dar esențiale, care desăvârșesc gustul.

Coacerea se face la temperatură înaltă, în cuptor preîncălzit, pentru a obține o crustă aurie și crocantă. Când este scoasă din cuptor, focaccia se stropește din nou cu ulei de măsline, ceea ce o face și mai fragedă și intens aromată. Se lasă câteva minute la răcit pe un grătar, apoi se taie în bucăți generoase. Se servește călduță sau la temperatura camerei, ca atare sau alături de un platou de brânzeturi, mezeluri și legume marinate.

Nu doar tehnica atentă și echilibrul dintre hidratare, fermentație și coacere, ci și respectul pentru ingrediente simple, alese cu grijă. Fără a reinventa focaccia, Paul Hollywood îi aduce o precizie britanică, un simț acut al detaliului și un stil inconfundabil care îmbină tradiția cu măiestria artizanală. Rezultatul este o pâine care nu doar că satisface pofta, ci creează momente – din cele care adună oamenii la masă și transformă o zi obișnuită într-una de savurat.

CITEȘTE ȘI: Focaccia cu sparanghel și roșii cherry. Rețeta lui chef Nicolai Tand

Focaccia cu măsline, ceapă roșie și roșii cherry

Ingrediente

  • 500 g făină albă tare pentru pâine
  • 8 g sare fină
  • 10 g drojdie uscată cu acțiune rapidă
  • 30 ml ulei de măsline, plus extra pentru uns
  • 370 ml apă călduță
  • 75 g măsline negre Kalamata fără sâmburi
  • 1 ceapă roșie mică
  • 10 roșii cherry
  • 1 lingură oregano uscat
  • 150 ml ulei de măsline, pentru stropire
  • sare de mare sub formă de fulgi

Mod de preparare focaccia

Se cerne făina într-un bol încăpător și se adaugă sarea, drojdia uscată, 30 ml ulei de măsline și apa. Se amestecă până când se formează un aluat moale. Se îndoaie un colț al aluatului spre mijloc și se apasă cu fermitate, apoi se rotește bolul la 90 de grade și se repetă procedeul. Se continuă această acțiune timp de 2 minute, apoi se răstoarnă aluatul pe o suprafață ușor unsă cu ulei și se frământă timp de 10 minute, până când devine neted și elastic. Alternativ, se poate folosi un mixer cu cârlig de aluat – 2 minute la viteză mică, apoi 7 minute la viteză medie.

Se transferă aluatul înapoi în bol, se acoperă cu o pungă mare de plastic (sau o folie de plastic alimentară) și se lasă la dospit timp de 2 ore, la temperatura camerei, până își dublează volumul. Se unge bine baza unei tăvi de 30 x 20 cm cu ulei de măsline. Se răstoarnă aluatul pe o suprafață ușor unsă și se întinde delicat pentru a se potrivi în tavă. Se stropește generos cu ulei de măsline și se fac adâncituri pe toată suprafața cu degetele. Se acoperă tava cu o folie de plastic alimentară și se lasă aluatul la dospit pentru încă 1 oră și jumătate.

Se scot tava și aluatul din folia de plastic, iar măslinele se așază deasupra, apăsându-le în aluat. Se taie ceapa în rondele subțiri și se presară uniform, presând ușor. Roșiile cherry se taie în jumătăți și se înfig în aluat. Se stropește din nou cu ulei de măsline, se presară oregano și sare de mare în fulgi.

Se încinge cuptorul la 210°C (190°C cu ventilație). Se coace focaccia timp de 20 de minute, până când devine rumenă și crocantă la exterior. Imediat după coacere, se stropește cu ulei de măsline, apoi se transferă pe un grătar și se lasă să se răcească ușor înainte de a fi tăiată și servită.

Ce se întâmplă în corp dacă mănânci usturoi în fiecare zi... Rețetă gustoasă și sățioasă de dovlecei gratinați cu mozzarella...
Înapoi la Homepage
AS.ro Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Observatornews.ro Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Rhiana Grigore transformă skateboarding-ul într-un spectacol
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Rhiana Grigore transformă skateboarding-ul într-un spectacol Sambata, 06.09.2025, 21:30
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Călătorie sonoră spre liniște interioară cu Dan Nistor și Irina Pateoacă The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Călătorie sonoră spre liniște interioară cu Dan Nistor și Irina Pateoacă Sambata, 06.09.2025, 21:13 The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Ansamblul Voiniceasca aduce pe scenă energia Republicii Moldova prin dans popular The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Ansamblul Voiniceasca aduce pe scenă energia Republicii Moldova prin dans popular Sambata, 06.09.2025, 20:55 The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Piesa Amor Estival a Stelei Popescu prinde viață prin vocea Ramonei Vărzaru The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Piesa Amor Estival a Stelei Popescu prinde viață prin vocea Ramonei Vărzaru Sambata, 06.09.2025, 20:30
Mai multe
Citește și
Cât se fierbe fasolea galbenă? Timp optim pentru gătit și rețete rapide
Cât se fierbe fasolea galbenă? Timp optim pentru gătit și rețete rapide
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii Catine.ro
Rețetă gustoasă și sățioasă de dovlecei gratinați cu mozzarella
Rețetă gustoasă și sățioasă de dovlecei gratinați cu mozzarella
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească... Libertatea.ro
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în mână Registrul Comerțului, ANAF, Poliția Economică, posibil bănci"
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună:
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție Gandul
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?! CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x