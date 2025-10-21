Cea mai simplă rețetă de gogoșari în oțet fără fierbere. Se păstrează perfect până la primăvară

Antena Căutare
Gogoșarii în oțet sunt printre cele mai iubite murături ale toamnei, iar varianta fără fierbere este preferată pentru simplitatea și rapiditatea ei. Cu doar câteva ingrediente și trucuri, rețeta poate fi preparată cu ușurință acasă, iar gogoșarii se păstrează crocant și aromat până la primăvară.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 10:01
Gogoșarii în oțet fără fierbere se păstrează în cămară, în pivniță sau în dulapuri ferite de căldură | Shutterstock

Secretul unui borcan de gogoșari în oțet fără fierbere, a acestei rețete, stă în alegerea gogoșarilor potriviți și în respectarea proporțiilor corecte de oțet, apă, sare și zahăr. Legumele trebuie să fie bine coapte, dar ferme, pentru ca textura lor să rămână crocantă chiar și după câteva luni. Saramura rece, completată cu condimente clasice precum usturoi, piper și foi de dafin, se toarnă direct peste gogoșari, păstrându-le gustul natural și aspectul viu-colorat.

La fel de important este modul de conservare. Borcanele sterilizate și capacele etanșe asigură siguranța rețetei, iar depozitarea într-un spațiu răcoros și întunecat prelungește durata de viață a murăturilor. Chiar și fără fierbere, gogoșarii rămân perfect conservați până la primăvară, gata să însoțească fripturi, tocănițe sau să fie savurați ca gustare simplă și sănătoasă.

Rețeta rapidă de gogoșari în oțet fără fierbere

Ingrediente

  • 2 kg gogoșari roșii, bine copți, dar fermi
  • 500 ml oțet de vin alb (5–6% aciditate)
  • 500 ml apă plată
  • 150 g zahăr
  • 30 g sare grunjoasă, neiodată
  • 50 ml ulei de floarea-soarelui
  • 6 căței de usturoi (aproximativ 18 g)
  • 10 g boabe de piper negru
  • 5 g semințe de muștar
  • 3 foi de dafin
  • 2 crenguțe de mărar uscat sau semințe de mărar

Mod de preparare

Se spală gogoșarii și se taie în jumătăți sau sferturi, în funcție de mărime. Se curăță de semințe și nervuri, apoi se lasă la scurs. Se pregătesc borcanele, care se spală bine și se sterilizează în cuptor la 100°C timp de 10 minute sau prin opărire cu apă fierbinte.

În fiecare borcan se pun la bază câteva condimente: boabe de piper, semințe de muștar, foi de dafin, felii de usturoi și mărar uscat. Se așază gogoșarii tăiați în straturi, presând ușor pentru a încăpea cât mai mulți, dar fără a-i zdrobi.

Separat, într-un castron mare, se amestecă oțetul cu apa, sarea, zahărul și uleiul, până când cristalele de sare și zahăr se dizolvă complet. Lichidul rezultat se toarnă rece peste gogoșari, având grijă să îi acopere integral. Dacă lichidul scade în timp, se poate completa cu aceeași combinație de oțet și apă.

Se închid borcanele cu capace etanșe și se păstrează în cămară, într-un loc răcoros și întunecat. Gogoșarii vor fi gata de consum după aproximativ 3–4 săptămâni, timp în care își vor trage aromele și vor deveni crocanți și acrișori.

Secrete pentru conservare până la primăvara

Ca să reziste până la primăvară, gogoșarii în oțet fără fierbere au nevoie de câteva secrete de pregătire și păstrare.

Primul pas este alegerea legumelor. Trebuie folosiți gogoșari sănătoși, tari, fără lovituri sau pete moi. Cei mai buni sunt cei bine copți, dar cu pulpă fermă, pentru că își păstrează crocănțeala chiar și după câteva luni.

Un alt aspect esențial este sterilizarea borcanelor și a capacelor. Acestea trebuie spălate foarte bine și apoi sterilizate în cuptor la 100°C timp de 10–15 minute sau prin opărire în apă clocotită. Capacele trebuie să fie noi sau perfect etanșe, pentru a preveni pătrunderea aerului.

Pentru conservare îndelungată, raportul corect între apă și oțet este decisiv. Oțetul trebuie să aibă minimum 5% aciditate, iar combinația clasică este jumătate apă și jumătate oțet. Dacă se dorește o rezistență mai mare, se poate crește proporția de oțet. Zahărul și sarea nu doar dau gust, ci contribuie și la conservare, la fel ca uleiul turnat deasupra, care creează o peliculă protectoare împotriva aerului.

După umplerea borcanelor, gogoșarii trebuie să fie complet acoperiți de lichid. Dacă nivelul scade, se completează cu aceeași saramură rece. Borcanele se închid bine și se depozitează în loc răcoros, întunecat și uscat. Cămara, pivnița sau un dulap care este departe de surse de căldură sunt potrivite. Temperatura ideală de păstrare este între 10 și 15°C.

În plus, un truc folosit de gospodine este să agite ușor borcanele în primele zile, pentru ca lichidul să pătrundă uniform și să elimine eventualele bule de aer.

