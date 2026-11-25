Naan de post este o pâine indiană tradițională, apreciată pentru textura pufoasă și elastică. Are o suprafață ușor rumenită, cu bule caracteristice și zone discret crocante. Interiorul rămâne moale, aerat și plăcut de mestecat.

Naan poate fi servită simplă sau aromatizată cu usturoi și pătrunjel proaspăt | Shutterstock

Această pâine este întâlnită frecvent în restaurantele indiene și în bucătăriile din Asia de Sud. De obicei, însoțește preparatele condimentate, sosurile consistente și mâncărurile pe bază de legume. Este potrivită pentru a aduna sosurile din farfurie și pentru a completa mesele aromate.

Varianta de post păstrează caracteristicile importante ale rețetei originale. Aluatul dospit oferă elasticitate și formează bulele specifice în timpul coacerii. Laptele vegetal înlocuiește laptele obișnuit, iar uleiul de măsline înlocuiește untul.

Nu este nevoie de iaurt sau alte ingrediente speciale pentru această variantă. Drojdia asigură creșterea aluatului și contribuie la obținerea unei texturi aerate. Zahărul ajută la activarea drojdiei, fără să transforme pâinea într-un preparat dulce.

Un alt avantaj este că naan se prepară într-o tigaie bine încinsă. Nu ai nevoie de cuptor special sau de un cuptor tradițional tandoor. Coacerea rapidă ajută la păstrarea interiorului moale și la formarea petelor rumenite.

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Rețeta este adaptată pentru alimentația de post, fără ingrediente de origine animală. Cantitățile sunt potrivite pentru șase pâini individuale. Servește-le calde, imediat după coacere, pentru cea mai bună textură.

Naan de post – Ingrediente

280 g făină albă de grâu

7 g drojdie uscată instant

120 ml apă călduță

15 g zahăr

30 ml lapte vegetal neîndulcit

30 ml ulei de măsline

4 g sare

Puțină făină pentru întins aluatul

Pentru finisare:

30 ml ulei de măsline

2 căței de usturoi

2 linguri pătrunjel proaspăt tocat

1 linguriță semințe de negrilică, opțional

Naan de post - Mod de preparare

Primul pas constă în activarea drojdiei.

Pune apa călduță într-un bol încăpător. Adaugă drojdia uscată și zahărul. Amestecă până când ingredientele se dizolvă. Lasă compoziția aproximativ 10 minute, până devine spumoasă.

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Pentru pregătirea aluatului cerne făina într-un vas încăpător. Adaugă sarea și amestecă ingredientele uscate. Toarnă peste făină amestecul de drojdie activată. Adaugă laptele vegetal și uleiul de măsline.

Amestecă folosind o lingură de lemn sau o spatulă. Continuă până când făina începe să încorporeze lichidele. Adună apoi aluatul cu mâinile. Nu este necesară frământarea îndelungată.

Aluatul trebuie să fie moale, elastic și ușor lipicios. Dacă este prea lipicios, adaugă puțină făină. Dacă este prea tare, încorporează câte puțină apă.

Formează o bilă din aluat și așaz-o într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperă vasul cu folie alimentară sau cu un prosop curat. Lasă aluatul pentru naan de post la dospit aproximativ 60-90 de minute.

Volumul trebuie să se dubleze. Timpul depinde de temperatura din încăpere și de activitatea drojdiei.

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Porționarea și modelarea pâinilor indiene

Presară puțină făină pe blatul de lucru. Răstoarnă aluatul și împarte-l în șase bucăți egale. Modelează fiecare bucată într-o bilă netedă.

Așază bilele pe o tavă presărată cu făină. Acoperă-le cu un prosop subțire. Lasă-le să se odihnească încă 15 minute.

Între timp, pregătește tigaia și ingredientele pentru finisare.

Ia fiecare bilă și aplatizeaz-o ușor cu palma. Întinde aluatul cu sucitorul, pe blatul presărat cu făină. Formează discuri ovale sau rotunde, cu grosimea de aproximativ 3-4 mm.

Nu întinde foile prea subțiri. Aluatul trebuie să păstreze suficientă grosime pentru a deveni pufos. Păstrează restul bilelor pentru naan de post acoperite până la utilizare.

Încinge bine o tigaie din fontă sau o tigaie groasă. Nu turna ulei în tigaie. Suprafața trebuie să fie aproape uscată și foarte bine încinsă.

Așază prima pâine în tigaie. Coace aproximativ 60-90 de secunde. La suprafață vor apărea bule, iar partea inferioară se va rumeni.

Întoarce pâinea indiană cu un clește de bucătărie. Mai coace aproximativ 45-60 de secunde. Urmărește petele rumenite și bulele formate pe suprafață.

Scoate pâinea pe o farfurie. Repetă procedeul pentru toate bucățile de aluat. Reglează focul dacă tigaia devine prea fierbinte.

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Prepararea uleiului aromat cu usturoi pentru naan de post

Curăță usturoiul și zdrobește-l foarte fin. Amestecă-l cu uleiul de măsline. Adaugă pătrunjelul tocat și omogenizează.

Unge fiecare pâine naan imediat după coacere. Presară semințe de negrilică, dacă dorești. Poți adăuga și puțin pătrunjel proaspăt.

Servește pâinile naan cât sunt încă fierbinți. Sunt excelente alături de curry de năut, dhal de linte sau legume condimentate. Le poți combina și cu hummus, salată de vinete sau sosuri picante.

Pentru păstrare, lasă pâinile să se răcească complet. Pune-le într-o pungă alimentară bine închisă. Păstrează-le la temperatura camerei până a doua zi.

Pentru o păstrare mai îndelungată, congelează pâinile separat. Încălzește-le într-o tigaie uscată, înainte de servire.

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