Această supă cremă de cartofi cu bacon crocant, cheddar și salsa verde este un preparat consistent, cremos și aromat. Rețeta combină ingrediente simple, accesibile, într-o supă potrivită pentru zilele reci. Are o textură catifelată, dar păstrează și bucăți de cartofi pentru consistență.

Această supă are influențe americane și amintește de cartofii copți cu toate garniturile lor tradiționale | Shutterstock

Cartofii reprezintă ingredientul principal și oferă supei o consistență naturală. Gustul lor delicat se îmbină foarte bine cu aroma baconului rumenit. Ceapa și usturoiul completează baza aromatică și dau profunzime preparatului.

Un ingredient interesant este salsa verde, care aduce o notă ușor picantă și proaspătă. Aceasta echilibrează gustul bogat al cartofilor și al brânzei cheddar. Cantitatea poate fi ajustată în funcție de preferințele fiecăruia.

Brânza cheddar contribuie la textura cremoasă și oferă o aromă intensă. Smântâna sau iaurtul grecesc completează această combinație. Rezultatul este o supă consistentă, potrivită pentru prânz sau cină.

Rețetele de supă de cartofi sunt întâlnite în numeroase bucătării europene și americane. Ingredientele diferă de la o regiune la alta, însă cartofii rămân elementul central. În multe variante, preparatul este completat cu ceapă, lapte, smântână sau brânzeturi.

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Această versiune are influențe americane și amintește de cartofii copți cu toate garniturile lor tradiționale. Baconul crocant, ceapa verde și cheddarul sunt combinații foarte apreciate. Salsa verde aduce însă o notă distinctă, inspirată din bucătăria mexicană.

Supă cremă de cartofi cu bacon crocant – Ingrediente

6 felii groase de bacon (aproximativ 150 g)

1 ceapă galbenă mare (150 g)

4 căței de usturoi

30 g unt

30 g făină

1 litru supă de legume

800 g cartofi

500 ml lapte

80 g salsa verde

80 g iaurt grecesc sau smântână

120 g brânză cheddar rasă

1/2 legătură coriandru proaspăt

2 fire ceapă verde

sare, după gust

piper negru proaspăt măcinat, după gust

Pentru servire

50 g cheddar ras

2 linguri iaurt grecesc sau smântână

2 felii de bacon crocant

1 fir ceapă verde.

Supă cremă de cartofi cu bacon crocant - Mod de preparare

Taie baconul în bucățele mici și pregătește o oală încăpătoare. Pune baconul în oală și rumenește-l la foc mediu. Lasă-l aproximativ cinci minute, până devine crocant.

Scoate baconul pe o farfurie tapetată cu hârtie absorbantă. Păstrează aproximativ o lingură din grăsimea rămasă. Îndepărtează surplusul, dacă este necesar.

Curăță ceapa și toac-o mărunt. Adaug-o în aceeași oală și călește-o aproximativ cinci minute. Amestecă periodic, până când devine moale și ușor translucidă.

Adaugă usturoiul tocat și continuă gătirea aproximativ un minut. Pune untul și amestecă până se topește complet. Presară făina și omogenizează bine ingredientele.

Lasă amestecul pe foc aproximativ un minut. Amestecă permanent pentru a evita formarea cocoloașelor. Toarnă treptat supa de legume și amestecă bine.

Curăță cartofii și taie-i în cuburi potrivite. Adaugă-i în oală și condimentează cu sare și piper. Acoperă parțial vasul și fierbe supa la foc mediu.

Lasă cartofii să fiarbă aproximativ 15-20 de minute. Verifică textura cu ajutorul unei furculițe. Cartofii trebuie să devină foarte moi.

Transformă în piure aproximativ o treime din cartofi direct în oală. Folosește un zdrobitor pentru piure sau o furculiță. Păstrează restul cuburilor întregi pentru o textură plăcută.

Toarnă laptele peste cartofi și amestecă ușor. Adaugă salsa verde și iaurtul grecesc. Omogenizează ingredientele pentru a obține o compoziție cremoasă.

Încorporează cheddarul ras și amestecă până se topește complet. Lasă supa pe foc mic încă cinci-zece minute. Nu permite fierberea puternică după adăugarea lactatelor.

Toacă mărunt coriandrul și ceapa verde. Adaugă coriandrul în supă și amestecă delicat. Gustă și ajustează cantitatea de sare și piper.

Dacă supa este prea groasă, completează cu puțină supă de legume fierbinte. Amestecă până obții consistența dorită. Supa trebuie să rămână cremoasă și suficient de fluidă.

Cum servești supă de cartofi cu bacon crocant

Toarnă supa fierbinte în boluri individuale. Adaugă deasupra câte o lingură de iaurt grecesc sau smântână. Presară cheddar ras și bacon crocant.

Completează cu ceapă verde tocată și puțin coriandru proaspăt. Pentru un gust mai picant, adaugă câteva picături suplimentare de salsa verde.

Servește supa imediat, cât timp brânza este încă topită. Păstrează separat câteva bucățele de bacon pentru decor. Astfel, acestea își vor menține textura crocantă.

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Sfaturi pentru o supă cremă de cartofi reușită

Alege cartofi făinoși, care se zdrobesc ușor și îngroașă natural supa.

Nu pasa toți cartofii, deoarece bucățile întregi oferă o textură mai plăcută.

Adaugă cheddarul treptat și amestecă până se topește complet.

Folosește salsa verde în funcție de cât de picantă dorești supa.

Rumenește bine baconul pentru a obține o garnitură crocantă.

Păstrează supa la frigider, într-un recipient închis, maximum trei zile.

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