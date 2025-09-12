Chiftele de cartofi cu brânză. Rețeta care se face rapid și place tuturor

Chifteluțele de cartofi cu brânză sunt un preparat versatil, iubit atât de copii, cât și de adulți, datorită texturii moi la interior și crustei aurii la exterior. Deși rețeta clasică presupune prăjirea lor în ulei, există și variante mai sănătoase, care reduc aportul de grăsimi și păstrează savoarea.

Chiftelele de cartofi cu brânză se servesc cu sos de maioneză, cu ketchup sau cu sosuri pe bază de iaurt | Shutterstock

Prepararea chifteluțelor la cuptor presupune așezarea acestora pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, ungerea ușoară cu ulei sau folosirea unui pulverizator, apoi coacerea la 180°C timp de aproximativ 20–25 de minute, cu întoarcere la jumătatea intervalului. Pentru un gust și mai intens, pesmetul se poate combina cu parmezan ras înainte de a fi presărat peste chifteluțe, rezultând o crustă crocantă și aromată.

O altă metodă modernă este gătirea în friteuza cu aer cald, la 180°C, timp de 12–15 minute, ceea ce elimină aproape complet nevoia de ulei, păstrând textura dorită. Indiferent de opțiune, chifteluțele de cartofi cu brânză coapte sunt ideale atât ca gustare, cât și ca fel principal, servite alături de salate proaspete sau sosuri ușoare.

CITEȘTE ȘI: Rețeta de chiftele cu dovlecei și mărar. Cum să le prepari ca la mama acasă fără prea mult efort

Rețetă simplă de chiftele de cartofi cu brânză

Articolul continuă după reclamă

Chiftele de cartofi cu brânză sunt o rețetă rapidă, sățioasă și plină de savoare, perfectă atât pentru prânz, cât și pentru o cină ușoară. Cartofii fierți oferă textura moale, iar brânza aduce un gust intens și cremos, care se potrivește de minune cu o crustă aurie obținută prin prăjire sau coacere.

Ingrediente

500 g cartofi

150 g brânză telemea sau cașcaval ras

1 ou

2-3 linguri făină (plus extra pentru modelat)

sare și piper după gust

mărar sau pătrunjel tocat (opțional)

ulei pentru prăjit

Mod de preparare

Cartofii se curăță, se taie cuburi și se fierb în apă cu sare până devin moi. Se scurg bine și se pasează cât sunt calzi, apoi se lasă să se răcească puțin. În piureul obținut se adaugă oul, brânza rasă, verdeața, făina, sarea și piperul, amestecând până se formează o compoziție omogenă. Se modelează chiftele rotunde sau ușor turtite, se dau prin făină și se prăjesc în ulei încins până devin aurii pe ambele părți. Se scot pe șervețele de hârtie pentru a absorbi excesul de ulei.

Chiftelele de cartofi cu brânză se pot servi calde, cu smântână sau iaurt, dar și reci, alături de o salată proaspătă. Dacă vrei o variantă mai dietetică, acestea pot fi coapte în cuptor, pe hârtie de copt, la 200°C, aproximativ 20 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de chiftele la cuptor. Cum le prepari și cum le păstrezi ca să reziste până la 3 luni

Cât se prăjesc

Chiftelele de cartofi cu brânză se prăjesc în ulei încins aproximativ 2–3 minute pe fiecare parte, până capătă o crustă aurie și crocantă. Dacă sunt mai groase, timpul poate crește ușor, dar este important să le întorci o singură dată, pentru a nu absorbi prea mult ulei și pentru a rămâne pufoase la interior.

Variante de chifteluțe la cuptor

Chifteluțele de cartofi cu brânză pot fi preparate și la cuptor, obținându-se o variantă mai ușoară și mai puțin grasă, păstrând în același timp gustul plăcut. În loc să fie prăjite în baie de ulei, se pot așeza pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, stropite ușor cu ulei de măsline sau unse cu pensula, apoi coapte la 180°C pentru aproximativ 20–25 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului pentru o rumenire uniformă.

Se mai pot găti și în friteuza cu aer cald, la 180°C, timp de 12–15 minute, fără a adăuga deloc ulei sau folosind doar un pulverizator pentru un strat fin. O altă variantă gustoasă este să fie acoperite cu pesmet amestecat cu parmezan ras înainte de coacere, ceea ce le conferă o crustă crocantă și un plus de aromă.