Antena Căutare
Home Lifestyle Food Chiftele de cartofi cu brânză. Rețeta care se face rapid și place tuturor

Chiftele de cartofi cu brânză. Rețeta care se face rapid și place tuturor

Chifteluțele de cartofi cu brânză sunt un preparat versatil, iubit atât de copii, cât și de adulți, datorită texturii moi la interior și crustei aurii la exterior. Deși rețeta clasică presupune prăjirea lor în ulei, există și variante mai sănătoase, care reduc aportul de grăsimi și păstrează savoarea.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 10:05 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 10:22
Chiftelele de cartofi cu brânză se servesc cu sos de maioneză, cu ketchup sau cu sosuri pe bază de iaurt | Shutterstock

Prepararea chifteluțelor la cuptor presupune așezarea acestora pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, ungerea ușoară cu ulei sau folosirea unui pulverizator, apoi coacerea la 180°C timp de aproximativ 20–25 de minute, cu întoarcere la jumătatea intervalului. Pentru un gust și mai intens, pesmetul se poate combina cu parmezan ras înainte de a fi presărat peste chifteluțe, rezultând o crustă crocantă și aromată.

O altă metodă modernă este gătirea în friteuza cu aer cald, la 180°C, timp de 12–15 minute, ceea ce elimină aproape complet nevoia de ulei, păstrând textura dorită. Indiferent de opțiune, chifteluțele de cartofi cu brânză coapte sunt ideale atât ca gustare, cât și ca fel principal, servite alături de salate proaspete sau sosuri ușoare.

CITEȘTE ȘI: Rețeta de chiftele cu dovlecei și mărar. Cum să le prepari ca la mama acasă fără prea mult efort

Rețetă simplă de chiftele de cartofi cu brânză

Articolul continuă după reclamă

Chiftele de cartofi cu brânză sunt o rețetă rapidă, sățioasă și plină de savoare, perfectă atât pentru prânz, cât și pentru o cină ușoară. Cartofii fierți oferă textura moale, iar brânza aduce un gust intens și cremos, care se potrivește de minune cu o crustă aurie obținută prin prăjire sau coacere.

Ingrediente

  • 500 g cartofi
  • 150 g brânză telemea sau cașcaval ras
  • 1 ou
  • 2-3 linguri făină (plus extra pentru modelat)
  • sare și piper după gust
  • mărar sau pătrunjel tocat (opțional)
  • ulei pentru prăjit

Mod de preparare

Cartofii se curăță, se taie cuburi și se fierb în apă cu sare până devin moi. Se scurg bine și se pasează cât sunt calzi, apoi se lasă să se răcească puțin. În piureul obținut se adaugă oul, brânza rasă, verdeața, făina, sarea și piperul, amestecând până se formează o compoziție omogenă. Se modelează chiftele rotunde sau ușor turtite, se dau prin făină și se prăjesc în ulei încins până devin aurii pe ambele părți. Se scot pe șervețele de hârtie pentru a absorbi excesul de ulei.

Chiftelele de cartofi cu brânză se pot servi calde, cu smântână sau iaurt, dar și reci, alături de o salată proaspătă. Dacă vrei o variantă mai dietetică, acestea pot fi coapte în cuptor, pe hârtie de copt, la 200°C, aproximativ 20 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de chiftele la cuptor. Cum le prepari și cum le păstrezi ca să reziste până la 3 luni

Cât se prăjesc

Chiftelele de cartofi cu brânză se prăjesc în ulei încins aproximativ 2–3 minute pe fiecare parte, până capătă o crustă aurie și crocantă. Dacă sunt mai groase, timpul poate crește ușor, dar este important să le întorci o singură dată, pentru a nu absorbi prea mult ulei și pentru a rămâne pufoase la interior.

Variante de chifteluțe la cuptor

Chifteluțele de cartofi cu brânză pot fi preparate și la cuptor, obținându-se o variantă mai ușoară și mai puțin grasă, păstrând în același timp gustul plăcut. În loc să fie prăjite în baie de ulei, se pot așeza pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, stropite ușor cu ulei de măsline sau unse cu pensula, apoi coapte la 180°C pentru aproximativ 20–25 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului pentru o rumenire uniformă.

Se mai pot găti și în friteuza cu aer cald, la 180°C, timp de 12–15 minute, fără a adăuga deloc ulei sau folosind doar un pulverizator pentru un strat fin. O altă variantă gustoasă este să fie acoperite cu pesmet amestecat cu parmezan ras înainte de coacere, ceea ce le conferă o crustă crocantă și un plus de aromă.

Prăjitura cu iaurt și fructe de pădure, fără coacere. Un desert rapid, bun și estetic... Rețetă clasică pentru iarnă de zacuscă cu vinete...
Înapoi la Homepage
AS.ro “M-am îndrăgostit”. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român &#8220;M-am îndrăgostit&#8221;. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
Observatornews.ro Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Andrușca, despre experiența trăită pe Insula Iubirii 🔥 Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Andrușca, despre experiența trăită pe Insula Iubirii 🔥 Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 11 septembrie 2025. Sara Ghimpu și Alexia Caras, detalii în premieră despre cel de-al treilea sezon al serialului ”Iubire cu parfum de lavandă”
Super Neatza, 11 septembrie 2025. Sara Ghimpu și Alexia Caras, detalii în premieră despre cel de-al treilea sezon al serialului ”Iubire cu parfum de lavandă” Joi, 11.09.2025, 11:06
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Provocare foarte picantă! Cine a câștigat Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Provocare foarte picantă! Cine a câștigat Joi, 11.09.2025, 16:52
Mai multe
Citește și
Prăjitura cu iaurt și fructe de pădure, fără coacere. Un desert rapid, bun și estetic
Prăjitura cu iaurt și fructe de pădure, fără coacere. Un desert rapid, bun și estetic
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut Catine.ro
Idei de salate pentru mic dejun. Cum să consumi fibre de la prima masă a zilei
Idei de salate pentru mic dejun. Cum să consumi fibre de la prima masă a zilei
Kerem Bürsin revine pe micile ecrane într-un nou proiect profesional. Despre ce este vorba
Kerem Bürsin revine pe micile ecrane într-un nou proiect profesional. Despre ce este vorba Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol Libertatea.ro
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării”
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei Cioran trebuie să plătească 7.000 lei statului
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pandișpan cu pere și ciocolată, îmbogățit cu alune de pădure
Pandișpan cu pere și ciocolată, îmbogățit cu alune de pădure HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
1,7 miliarde de euro pierduți din neglijență ar fi salvat Educația și Administrația
1,7 miliarde de euro pierduți din neglijență ar fi salvat Educația și Administrația Jurnalul
Jessie J, revenire emoționantă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Momentul în care și-a adus fiul de 2 ani pe scenă
Jessie J, revenire emoționantă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Momentul în care și-a adus fiul de 2 ani... Kudika
Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire
Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire Playtech
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare Redactia.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan: „Ne-au lovit pe noi, cei mai vulnerabili”
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan:... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Feli și-a anulat toate concertele, după ce a ajuns pe masa de operație: „Mă durea foarte, foarte tare”
Feli și-a anulat toate concertele, după ce a ajuns pe masa de operație: „Mă durea foarte, foarte tare” ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară. Un desert simplu, de toamnă
Prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară. Un desert simplu, de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x