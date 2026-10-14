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Cottage Cheese Bagels. Rețetă de covrigi pufoși, bogați în proteine

Cottage Cheese Bagels sunt covrigi sărați, copți la cuptor, cu un aluat bogat în proteine. Rețeta combină brânza cottage cu smântână, făină, bacon crocant, ceapă verde și cheddar maturat. Rezultatul este un preparat consistent, potrivit pentru micul dejun sau pentru prânz.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 07:40 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 07:57
Covrigi sărați, copți la cuptor, cu un aluat bogat în proteine | Shutterstock
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Această rețetă se diferențiază de variantele simple de bagels cu brânză cottage. Baconul aduce o aromă afumată, iar cheddarul oferă un gust intens și o textură plăcută. Ceapa verde completează compoziția și echilibrează gustul ingredientelor lactate. Toate aceste ingrediente se distribuie în aluat înainte de modelarea covrigilor.

Un avantaj important este timpul relativ scurt de preparare. Aluatul nu conține drojdie și nu necesită dospire. Amestecă ingredientele, frământă aluatul și formează covrigii direct pe blatul presărat cu făină. Unge-i cu ou înainte de coacere, pentru a obține o suprafață rumenită.

Brânza cottage constituie baza umedă a aluatului și contribuie la aportul de proteine. Smântâna completează compoziția și ajută la obținerea unei texturi potrivite. Făina și praful de copt asigură structura necesară, iar uleiul de măsline completează amestecul. Cantitatea de făină poate necesita mici ajustări, în funcție de umiditatea brânzei.

Acești covrigi sunt potriviți pentru mesele în care dorești un preparat sărat și sățios. Îi poți servi simpli, imediat după răcire, sau îi poți umple cu bacon și cheddar suplimentar. Se potrivesc și cu cremă de brânză, roșii proaspete ori frunze de salată. Pentru un mic dejun complet, adaugă alături câteva legume proaspete.

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Prepară bagels cu brânză cottage atunci când dorești să variezi meniul obișnuit. Sunt ușor de porționat și pot fi luați la serviciu sau în excursii. Pentru o textură plăcută, consumă-i în ziua coacerii. Respectă proporțiile ingredientelor și urmărește consistența aluatului înainte de modelare.

Cottage Cheese Bagels - Ingrediente

  • 225 g brânză cottage cu conținut redus de grăsime
  • 30 g smântână
  • 135 g făină albă de grâu, plus puțină făină pentru modelare
  • 12 g praf de copt
  • 5 g sare
  • 15 ml ulei de măsline
  • 2 felii de bacon, gătite și mărunțite
  • 15 g ceapă verde, tăiată subțire
  • 28 g cheddar maturat, ras
  • 1 ou mare, pentru uns.

Rețetă de covrigi pufoși, bogați în proteine - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 190°C. Tapetează o tavă cu hârtie de copt și pregătește ingredientele.

Pune brânza cottage și smântâna într-un robot de bucătărie. Mixează ingredientele până obții o compoziție fină și omogenă. Transferă amestecul într-un bol încăpător.

Adaugă făina, praful de copt și sarea. Toarnă uleiul de măsline, apoi încorporează baconul mărunțit, ceapa verde și cheddarul ras. Amestecă folosind o lingură mare, până când ingredientele formează un aluat.

Aluatul va fi lipicios la început, așa că amestecă răbdător. Presară puțină făină suplimentară dacă ingredientele nu se încorporează suficient. Adaugă făina treptat, deoarece excesul poate face covrigii prea denși.

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Modelare și coacere Cottage Cheese Bagels

Presară făină pe blatul de lucru și transferă aluatul pe acesta. Pudrează-ți mâinile cu făină și frământă aluatul timp de 3–4 minute. Oprește-te când compoziția se leagă și poate fi modelată.

Împarte aluatul în șase bucăți aproximativ egale. Aplatizează fiecare bucată într-un disc, fără să o subțiezi excesiv. Folosește degetul sau capătul bont al unui cuțit pentru a forma o gaură în centru.

Așază fiecare covrig în tava pregătită, păstrând spațiu între bucăți. Sparge oul într-un bol mic și bate-l cu o furculiță. Unge suprafața covrigilor cu o pensulă de patiserie. Evită să lași oul să curgă pe hârtia de copt, deoarece poate favoriza lipirea.

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Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 190°C. Coace covrigii timp de 15 minute, apoi rotește tava pentru o rumenire uniformă. Continuă coacerea aproximativ cinci minute, până când suprafața devine aurie.

Scoate tava din cuptor și lasă Cottage Cheese Bagels să se răcească puțin. Servește-i călduți, când aroma baconului și a cheddarului este bine evidențiată. Pentru o variantă mai consistentă, taie-i delicat și adaugă bacon și cheddar suplimentar.

Păstrează resturile într-un recipient închis, la frigider. Încălzește covrigii înainte de servire pentru a le reda textura plăcută. Consumă-i preferabil în ziua preparării, când sunt cei mai gustoși.

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