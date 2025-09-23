Antena Căutare
Cum să congelezi piersicile ca să își păstreze textura. La ce le poți folosi

Aroma și gustul piersicilor coapte nu se poate compara cu nimic. Sunt suculente, dulci și delicioase, dar, din păcate, nu te poți bucura prea timp de ele. După câteva zile încep să se strice, iar sezonul lor este foarte scurt. De aceea, este bine să păstrezi câteva în congelator pentru momentele când vrei să faci o prăjitură sau un smoothie. Iată cum să congelezi piersicile în mod corect.

Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 10:01
Piersicile congelate pot fi folosite pentru deserturi sau cocktailuri. | Shutterstock

Pentru a obține cele mai bune rezultate la congelarea piersicilor, este important să alegi fructe coapte, dar ferme, fără pete sau urme de lovituri. Piersicile ar trebui să aibă o culoare vibrantă și să fie ușor moi la atingere, semn că sunt suficient de coapte pentru a avea gust dulce, dar nu atât de moi încât să se zdrobească în timpul congelării.

Un alt aspect important este să alegi piersici care se desprind ușor de sâmbure, cum sunt soiurile de tip "freestone", pentru că acestea sunt mai ușor de pregătit. Înainte de congelare, piersicile se spală bine, se taie în jumătăți sau sferturi și se scot sâmburii. În funcție de preferințe, piersicile pot fi congelate cu sau fără coajă; dacă preferi să le decojești, este util să le opărești rapid (scufundându-le pentru 30 de secunde în apă clocotită, urmat de un șoc termic în apă cu gheață) pentru a îndepărta coaja mai ușor.

De ce congelarea piersicilor este o metodă bună de conservare

Congelarea fructelor este o alternativă excelentă la prepararea de conserve, mai ales că cea din urmă este un proces laborios care implică mult timp.

Dacă piersicile sunt ambalate în pungi speciale de congelator pentru a preveni pătrunderea umezelii care generează cristale de gheață și nu se dezgheță și nu se îngheață de multe ori, termenul de valabilitate în congelator ar putea fi de ani. Totuși, este recomandat să le consumi în decursul unui an.

Ca să reziste atât de mult timp este important să pregătești corect fructele înainte. Unul dintre lucrurile pe care le poți face este să le blașezi. În felul acesta elimini riscul de dezvoltare al oricăror agenți patogeni. Apoi, se vor deshidrata mai greu și vor fi aproape la fel de suculente ca proaspete după decongelare.

Cum se decongelează piersicile

Congelarea piersicilor poate afecta, de asemenea, textura generală a fructelor odată dezghețate, mai ales atunci când se îngheață lent, într-un congelator casnic. Pe măsură ce alimentele îngheață, se formează cristale de gheață de dimensiuni destul de mari care vor altera textura fructelor. Dacă alimentele sunt înghețate pentru a fi folosite mai târziu pentru conservare sau gătit acest lucru nu reprezintă o problemă. Dacă sunt congelate pentru a fi folosite ulterior pentru consum ca atare sau fără a suferi un tratament termic s-ar putea să fie deranjant.

Pentru a le congela piersicile se spală, se taie felii și se pun într-o oală cu apă clocotită pentru câteva secunde. Apoi se scot într-o strecurătoare și se pulverizează cu apă. Feliile se pun apoi într-un singur strat pe o tavă și se dau la congelator. După ce au înghețat se transferă în pungi speciale și se pun din nou la congelator.

De asemenea, poți îngheța piersicile punându-le într-un borcan, acoperit cu sirop de zahăr. Dacă intenționezi să le folosiți pentru un desert este cea mai bună variantă. Mai întâi faci un sirop utilizând 40% zahăr și 60% apă. După ce compoziția fierbe și zahărul s-a topit, se ia de pe foc și se lasă să se răcească.

Piersicile feliate se pun într-un borcan sigur pentru congelator și se acoperă cu siropul răcit. Apasă ușor fructele pentru a te asigura că sunt complet scufundate în sirop. Se lasă aproximativ un centimetru spațiu între fruct și partea de sus a recipientului. Se închide ermetic și se dă la congelator.

