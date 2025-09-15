Antena Căutare
Desert cu biscuiți și piersici la rece. Un gust răcoritor și ușor de făcut

Deserturile fără coacere sunt alegerea perfectă pentru zilele călduroase, când nu vrei să pornești cuptorul, dar totuși îți dorești ceva dulce, aromat și ușor de preparat. Combinația dintre biscuiți fragezi și piersici zemoase aduce prospețime și un gust de vară în fiecare porție.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 10:05
Desertul cu biscuiți și piersici la rece este foarte versatil putând fi personalizat în funcție de preferințe | Shutterstock

Desertul cu biscuiți și piersici la rece se prepară în maximum 30 de minute, din ingrediente simple și accesibile. Poți face și o versiune fără mascarpone sau frișcă. Poate fi la fel de cremoasă și savuroasă dacă folosești ingrediente simple și sănătoase, precum iaurtul grecesc, brânza proaspătă de vaci sau chiar budinca de vanilie.

Aceste înlocuiri nu doar că reduc conținutul de grăsimi, dar adaugă și o textură ușoară, care pune în valoare dulceața naturală a piersicilor. Rezultatul final este un desert echilibrat, cu un gust fin și răcoritor, care poate fi pregătit rapid, fără bătăi de cap, și servit imediat sau după o scurtă răcire în frigider.

Rețetă rapidă de desert fără coacere, cu biscuiți și piersici

Un desert fără coacere, cu biscuiți și piersici, este alegerea perfectă pentru momentele în care vrei să pregătești ceva dulce, rapid și răcoritor, fără să încălzești cuptorul. Textura crocantă a biscuiților se îmbină perfect cu aroma dulce și suculentă a piersicilor, iar crema fină adaugă un plus de savoare. Este o rețetă versatilă, potrivită atât pentru mesele de familie, cât și pentru momentele în care ai musafiri pe nepregătite.

Ingrediente

  • 300 g biscuiți simpli sau digestivi
  • 500 g piersici proaspete (sau din compot bine scurse)
  • 250 g mascarpone sau brânză cremoasă
  • 200 ml smântână pentru frișcă
  • 80 g zahăr pudră
  • 1 plic zahăr vanilat
  • 2 linguri suc de lămâie

Mod de preparare

Se curăță piersicile și se taie cubulețe. Se bat smântâna pentru frișcă și zahărul pudră până se obține o consistență fermă, apoi se încorporează mascarpone și zahărul vanilat, amestecând ușor pentru a păstra crema aerată. Biscuiții se rup bucăți și se așază într-un vas de sticlă sau în cupe individuale, alternând straturi de biscuiți, cremă și piersici. Se adaugă câteva picături de suc de lămâie peste piersici pentru a le intensifica aroma și pentru a preveni oxidarea.

Desertul se lasă la frigider minimum o oră înainte de servire, pentru ca biscuiții să se înmoaie ușor și aromele să se combine. La final, se poate decora cu felii subțiri de piersici și frunze de mentă, pentru un aspect proaspăt și atrăgător. Este un preparat ușor, gustos și rapid, care poate fi adaptat folosind și alte fructe de sezon.

Ce biscuiți pot fi folosiți

Pentru un desert fără coacere cu biscuiți și piersici, se pot folosi biscuiți simpli populari, digestivi sau tip petit beurre, care absorb ușor crema și se înmoaie plăcut după răcire. Dacă preferi o textură mai crocantă, poți alege biscuiți speculaas sau biscuiți cu unt, care vor adăuga și o aromă discretă de scorțișoară ori caramel.

Pentru un gust mai bogat și o bază mai fermă, biscuiții graham sau biscuiții cu cereale integrale sunt o alegere excelentă. Dacă vrei să reduci cantitatea de zahăr, poți opta pentru biscuiți integrali fără adaos de îndulcitori, iar pentru un desert cu o notă festivă, biscuiții cu cacao sau cei tip Oreo (fără cremă) vor aduce o ușoară aromă de ciocolată ce se potrivește bine cu piersicile.

Variante fără mascarpone sau frișcă

Dacă vrei să faci desertul fără mascarpone sau frișcă, poți înlocui crema clasică cu iaurt grecesc gras, care oferă o textură cremoasă și un gust fresh, potrivit cu aroma piersicilor. O altă variantă este brânza proaspătă de vaci bine scursă, amestecată cu puțin zahăr pudră sau miere, pentru o notă dulce și delicată.

Pentru o opțiune mai lejeră și răcoritoare, poți folosi budincă de vanilie preparată în casă sau din plic, lăsată să se răcească înainte de asamblare. De asemenea, un piure de piersici combinat cu puțin iaurt sau lapte condensat poate deveni o cremă simplă și aromată, perfectă pentru a lega straturile de biscuiți fără a fi nevoie de grăsimi suplimentare.

