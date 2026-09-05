Dacă ai în plan să urmărești diseară un nou episod din Insula Iubirii X, o gustare bună nu poate lipsi. O porție de nachos cu un sos cremos de brânză este alegerea perfectă pentru o seară relaxantă în fața televizorului.

Cea mai bună rețetă de sos de brânză pentru nachos. E gata rapid și merge perfect când te uiți la Insula Iubirii X | Profimediaimages.ro

Sosul de brânză pentru nachos se prepară rapid și nu ai nevoie de ingrediente complicate. În plus, îl poți face acasă, exact pe gustul tău. Este cremos, aromat și merge de minune cu nachos crocanți.

Rețeta este gata în doar câteva minute și poate fi adaptată după preferințe. Dacă îți place mâncarea picantă, poți adăuga câțiva fulgi de chilli. Pentru un gust mai simplu, poți renunța la ei. Nu ai nevoie de ingrediente complicate. Cu doar câteva produse pe care, cel mai probabil, le ai deja în bucătărie, poți pregăti un sos cremos și gustos, perfect pentru nachos crocanți.

Ingrediente pentru sosul de brânză

4 linguri de unt

4 linguri de făină

2 căni de lapte

4 căni de brânză cheddar, proaspăt rasă

Piper, după gust

Fulgi de chilli, opțional

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Cum prepari sosul de brânză pentru nachos

Începe prin a topi untul într-o tigaie de sos de dimensiune medie. Folosește foc mediu spre mare și lasă untul să se topească fără să îl lași să se ardă.

Adaugă făina peste unt și amestecă bine. După ce cele două ingrediente s-au combinat, începe să torni treptat laptele. Este important să amesteci în permanență, pentru ca sosul să rămână fin și să nu se formeze cocoloașe.

Când amestecul începe să se îngroașe, este momentul să adaugi brânza cheddar. Pune brânza treptat și continuă să amesteci până când aceasta se topește complet și obții un sos cremos.

La final, adaugă piper după gust. Dacă vrei ca sosul să fie mai picant, poți pune și câțiva fulgi de chilli.

Un detaliu important este temperatura. Brânza poate deveni cocoloșită sau fibroasă dacă este încălzită prea tare. Pentru un sos fin și cremos, adaugă brânza la final și ia tigaia de pe foc imediat ce aceasta s-a topit.

Servește sosul cât este cald, alături de nachos crocanți. Este o rețetă simplă, rapidă și perfectă pentru o seară în care vrei să te relaxezi. Iar dacă pe ecran rulează Insula Iubirii X, ai toate ingredientele pentru o seară reușită. Nachos crocanți, sos de brânză cremos și un episod plin de momente care promit să țină telespectatorii cu ochii pe televizor.

Nu ratați, în această seară, primele tensiuni între cei din cuplu și ispite! Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

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