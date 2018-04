De ce sa investiți în cratițe de calitate!

Gatitul in casa reprezinta pentru multi o modalitate de destindere, de iesire din cotidian si o ocazie de a va pune imaginatia si creativitatea in valoare, combinand ingrediente, gusturi si arome.

In plus, pragmatic vorbind, el reprezinta si o necesitate, daca ne pasa de sanatatea dumneavoastra si a celor dragi, intr-o lume arhiplina de tentatii culinare nesanatoase. Iar pentru a reusi in demersul dumneavoastra de a va cultiva obiceiuri alimentare sanatoase, aveti nevoie de ustensile de calitate. In acest scop, cratitele sunt printre primele vase cu care trebuie sa va echipati bucataria.

Tipuri si caracteristici

Fie ca preferati sa vi le achizitionati individual, fie sub forma de seturi, oferta prezenta pe piata de profil este foarte variata. Astfel, puteti opta pentru cratite de diverse capacitati, culori, materiale. In afara de asta, daca pretul reprezinta un indicator important in procesul de achizitie, puteti sta linistiti deoarece preturile variaza in functie de tipul cratitei, incepand de la sume sub 50 Lei.

Majoritatea sunt prevazute din fabrica cu capac, deci nu mai trebuie sa pierdeti timp si cu cautatul capacului, iar daca va numarati printre cei carora nu le place sa spele vase, foarte multe dintre modelele prezente pe piata se pot curata in masina de spalat vase. Compatibilitatea pe inductie reprezinta o alta caracteristica la care multe dintre cratite bifeaza cu plus.

Curatarea si intretinerea cratitelor

- Daca laptele vi s-a ars pe fundul cratitei, o solutie eficienta de curatare o reprezinta fierberea unei cepe in cratita respectiva. Astfel, arsura va disparea.

-Daca vi s-a prins mancare de fundul cratitei, aceasta se poate curata usor cu ajutorul sarii grunjoase pe care trebuie sa o lasati aproximativ o ora in cratita. Ulterior, arsura se va desprinde cu usurinta.

-Cratitele emailate nu se curata cu cutitul sau cu buretele de sarma, deoarece emailul poate plezni. Ele trebuie frecate cu sapun, bicarbonat de sodiu ori cu apa cu cenusa.

-Un mare ajutor in curatarea cratitelor il reprezinta sarea, utila in inlaturaea murdariei de pe cratitele din inox sau cele din aluminiu. In plus, acestea se mai pot curata foarte usor si cu otet.

-Nu trebuie neglijat nici zerul, potrivit pentru curatarea oricarui tip de cratita. In cratita arsa se toarna 1-2 cm de zer si se lasa peste noapte. Dimineata urmatoare murdaria se va inlatura fara chin.

S-aveti inspiratie la shopping!