Rețeta pentru un sos de roșii delicios gata în 5 minute. Care este ingredientul minune care dă cel mai bun gust

Sosul de roșii perfect este gata în 5 minute dacă urmezi pașii acestei rețete. Ingredientele sunt puține, dar extrem de importante pentru a obține un preparat greu de refuzat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 12:53 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 16:12
Rețeta pentru un sos de roșii delicios gata în 5 minute | Profimedia Images

Sosul de roșii este folosit în mii de preparate atât în bucătăria românească, cât și în bucătăriile internaționale din întreaga lume, deoarece are un gust aparte care îi cucerește chiar și pe cei mai pretențioși dintre degustători.

Deși există sute de rețete pentru sosurile de roșii, puțini sunt cei care știu că un astfel de preparat poate fi gata și în 5 minute, mai ales atunci când ai deja la îndemână toate ingredientele necesare.

Descoperă în rândurile de mai jos ce ingredient trebuie să pui neapărat în sosul tău de roșii și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a obține cel mai bun gust.

Deși lista de ingrediente a acestei rețete nu este foarte mare, unul dintre acestea este extrem de important, deoarece gustul nu ar mai fi la fel fără el.

Este vorba despre usturoi, ingredientul care reușește să dea gust oricărui preparat chiar și cu o cantitate extrem de mică.

Ingrediente sos de roșii în 5 minute

  • 1/4 cană de ulei de măsline extravirgin
  • 1 linguriță jumătate de fulgi de ardei roșu zdrobit
  • 1 jumătate de linguriță de sare fină de mare
  • 3 căței medii de usturoi tocați fin
  • 1 conservă de 800 de grame de roșii pasate
  • coajă de lămâie rasă (optional)

Mod de preparare sos de roșii în 5 minute

Primul pas este de a amesteca uleiul de măsline, fulgii de ardei iute, sarea de mare și usturoiul într-o cratiță la foc mediu-mare aproximativ 45 de secunde până când totul devine aromat și doar ușor rumenit.

Se adaugă roșiile și se încălzește totul la foc mic timp de câteva minute. Se gustă, iar dacă este nevoie de mai multă sare, se adaugă acum.

Coaja de lămâie se recomandă a fi presărată deasupra pastelor alături de care sosul va avea cel mai bun gust.

Potrivit unui expert care a publicat rețeta minune pe 101cookbooks.com, acest sos se potrivește perfect atât cu o porție de paste ravioli umplute cu ricotta, cât și cu alte paste sau cu diferite blaturi de pizza.

De asemenea, cei care iubesc lasagna pot folosi sosul pentru coaja umplută, iar pentru iubitorii de supe, sosul este perfect pentru a adăuga un plus de savoare.

Roșia este un aliment care poate fi gătit cu ușurință sub diferite forme, iar acest aspect o face să fie atât de iubită de toți bucătarii din întreaga lume.

Fie că este integrată într-o salată, fie că este utilizată într-un cocktail sau într-un sos, aceasta rămâne un produs de bază fără de care chefii din întreaga lume nu ar putea să ofere gustul inedit al preparatelor lor.

