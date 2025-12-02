Antena Căutare
Home Lifestyle Food Desertul cu roșii pe care nu știai că vrei să îl încerci. Cât de savuros este și cum se prepară pentru cel mai bun gust

Desertul cu roșii pe care nu știai că vrei să îl încerci. Cât de savuros este și cum se prepară pentru cel mai bun gust

Prăjitura cu roșii ar putea să îi surprindă plăcut chiar și pe cei mai pretențioși dintre degustători.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 12:33 | Actualizat Marti, 02 Decembrie 2025, 14:13
Galerie
Desertul cu roșii pe care nu știai că vrei să îl încerci | Profimedia Images

Dacă ai rămas în pană de idei și nu mai știi ce prăjitură să pregătești pentru a-i da pe spate pe invitații de sărbători, în rândurile de mai jos găsești un desert extrem de îndrăzneț care ar putea să îi surprindă plăcut chiar și pe cei mai pretențioși dintre degustători.

Citește și: 3 cocktail-uri inedite cu roșii pe care trebuie să le încerci neapărat. De ce sunt atât de speciale

Desertul cu roșii pe care nu știai că vrei să îl încerci. Cât de savuros este și cum se prepară pentru cel mai bun gust

Prăjitura cu roșii nu este un preparat des întâlnit în țara noastră, însă cei care i-au prins gustul au recunoscut că ar fi trebuit să încerce mai devreme preparatul căruia înainte nu i-ar fi dat nicio șansă.

Articolul continuă după reclamă

Iată cum se prepară acest desert inedit, ce ingrediente sunt necesare și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a obține cel mai bun gust.

Ingrediente prăjitură cu roșii

Pentru tort:

  • aproximativ 900 g roșii coapte
  • 4 ouă
  • 2 căni de zahăr
  • 1/4 cană de sirop din trestie sau sfeclă de zahăr
  • 1 cană ulei vegetal
  • 4 căni de făină
  • 2 lingurițe de bicarbonat de sodiu
  • 1,5 lingurițe de sare
  • 2,5 lingurițe de scorțișoară măcinată
  • 2,5 lingurițe de nucșoară măcinată
  • 1,5 lingurițe de ghimbir măcinat

Pentru glazură (opțional):

  • 1 cană de zahăr
  • 2 linguri de suc de lămâie
  • puțină scorțișoară și nucșoară

Citește și: Lucruri inedite despre roșii. De ce sunt atât de iubite în întreaga lume și ce nu știai despre ele

Mod de preparare prăjitură cu roșii

Se preîncălzește cuptorul la 175°C și se tapetează o tavă de tort de 23 x 23 cm cu hârtie de copt. Se unge hârtia cu ulei, iar roșiile se spală și se curăță de codițe. Se taie fiecare în parte în sferturi, se pun în robotul de bucătărie și pasează până când se obține un piure lichid și omogen. Se păstrează două căni și încă 2/3 dintr-o cană, iar restul se folosește cum doriți, după gust.

Într-un bol mare se bat ouăle, zahărul și siropul până când se obține o compoziție fină și uniformă. Se incorporează uleiul și se bate până se amestecă uniform. Se cern toate ingredientele uscate rămase peste amestecul de ouă și apoi se adaugă treptat piureul de roșii păstrat. Se amestecă până când aluatul este omogen, iar apoi se toarnă în tavă netezind suprafața cu ajutorul unei spatule.

Se coace timp de 35-45 de minute, iar apoi se lasă să se răcească complet în tavă, înainte de a fi transferat pe platou.

Se cerne zahăr pudră și condimentele într-un bol și se incorporează sucul de lămâie cu un tel până când totul devine omogen. În cazul în care compoziția este prea groasă este indicat să mai adăugați suc de lămâie.

Se stropește prăjitura în diagonală folosind un poș de patiserie, iar apoi glazura se lasă la uscat înainte de servire.

Potrivit food52.com, din această rețetă se obțin 24 de felii de prăjitură cu roșii.

Poftă bună!

Citește și: Cum facem cel mai bun desert din avocado și ciocolată. Rețeta pas cu pas

Roșii tăiate într-un bol din inox și o imagine inserată într-un cerc sus în dreapta cu mâna unei gospodine care amestecă aluat în castron
+4
Mai multe fotografii

Faptul că roșia poate fi utilizată atât în salate de vară, cât și în prăjituri delicioase pentru sărbători este de-a dreptul excelent, mai ales că aceasta este un aliment care nu impune prea multe reguli atunci când este gătită. Puteți răspunde la o întrebare cu privire la roșii pe fructesilegume.a1.ro.

Rețeta rapidă și delicioasă de ardei umpluți de post a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Antena 3 Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
SpyNews S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Rețeta rapidă și delicioasă de ardei umpluți de post a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret
Rețeta rapidă și delicioasă de ardei umpluți de post a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret
Palatul Regelui Charles din Scoția a fost împodobit pentru Crăciun. Unde își va petrece Majestatea Sa sărbătorile de iarnă
Palatul Regelui Charles din Scoția a fost împodobit pentru Crăciun. Unde își va petrece Majestatea Sa... Catine.ro
Rețeta de snack de post a lui Chef Ștefan Popescu care a devenit virală. De ce ingrediente ai nevoie
Rețeta de snack de post a lui Chef Ștefan Popescu care a devenit virală. De ce ingrediente ai nevoie
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată Libertatea.ro
Elon Musk dezvăluie un secret: Dacă vrei să ai succes în viață, trebuie să renunți la 6 obiceiuri
Elon Musk dezvăluie un secret: Dacă vrei să ai succes în viață, trebuie să renunți la 6 obiceiuri Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în... Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 2 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin' să vină pe la soldați?” Mormintele de la Valea Plopilor
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin' să vină pe la soldați?” Mormintele... Jurnalul
5 decembrie: Luna Plină în Gemeni rupe vălurile durerii. Ritualul care deschide mintea, vindecă inima și rescrie destinul
5 decembrie: Luna Plină în Gemeni rupe vălurile durerii. Ritualul care deschide mintea, vindecă inima și rescrie... Kudika
Cum prelungești viața centralei termice cu până la 10 ani. Greșeala ce poate dubla consumul și reduce durata de funcționare
Cum prelungești viața centralei termice cu până la 10 ani. Greșeala ce poate dubla consumul și reduce durata de... Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun Observator
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome”
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome” MediCOOL
Rețete cu sfeclă roșie. 5 moduri de a găti sfecla roșie ca fel principal
Rețete cu sfeclă roșie. 5 moduri de a găti sfecla roșie ca fel principal HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții UseIT
Rețetă cu multe prune și aluat subțire. Augsburger Zwetschgendatschi, un deliciu bavarez
Rețetă cu multe prune și aluat subțire. Augsburger Zwetschgendatschi, un deliciu bavarez Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x