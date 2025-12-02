Prăjitura cu roșii ar putea să îi surprindă plăcut chiar și pe cei mai pretențioși dintre degustători.

Desertul cu roșii pe care nu știai că vrei să îl încerci | Profimedia Images

Dacă ai rămas în pană de idei și nu mai știi ce prăjitură să pregătești pentru a-i da pe spate pe invitații de sărbători, în rândurile de mai jos găsești un desert extrem de îndrăzneț care ar putea să îi surprindă plăcut chiar și pe cei mai pretențioși dintre degustători.

Desertul cu roșii pe care nu știai că vrei să îl încerci. Cât de savuros este și cum se prepară pentru cel mai bun gust

Prăjitura cu roșii nu este un preparat des întâlnit în țara noastră, însă cei care i-au prins gustul au recunoscut că ar fi trebuit să încerce mai devreme preparatul căruia înainte nu i-ar fi dat nicio șansă.

Iată cum se prepară acest desert inedit, ce ingrediente sunt necesare și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a obține cel mai bun gust.

Ingrediente prăjitură cu roșii

Pentru tort:

aproximativ 900 g roșii coapte

4 ouă

2 căni de zahăr

1/4 cană de sirop din trestie sau sfeclă de zahăr

1 cană ulei vegetal

4 căni de făină

2 lingurițe de bicarbonat de sodiu

1,5 lingurițe de sare

2,5 lingurițe de scorțișoară măcinată

2,5 lingurițe de nucșoară măcinată

1,5 lingurițe de ghimbir măcinat

Pentru glazură (opțional):

1 cană de zahăr

2 linguri de suc de lămâie

puțină scorțișoară și nucșoară

Mod de preparare prăjitură cu roșii

Se preîncălzește cuptorul la 175°C și se tapetează o tavă de tort de 23 x 23 cm cu hârtie de copt. Se unge hârtia cu ulei, iar roșiile se spală și se curăță de codițe. Se taie fiecare în parte în sferturi, se pun în robotul de bucătărie și pasează până când se obține un piure lichid și omogen. Se păstrează două căni și încă 2/3 dintr-o cană, iar restul se folosește cum doriți, după gust.

Într-un bol mare se bat ouăle, zahărul și siropul până când se obține o compoziție fină și uniformă. Se incorporează uleiul și se bate până se amestecă uniform. Se cern toate ingredientele uscate rămase peste amestecul de ouă și apoi se adaugă treptat piureul de roșii păstrat. Se amestecă până când aluatul este omogen, iar apoi se toarnă în tavă netezind suprafața cu ajutorul unei spatule.

Se coace timp de 35-45 de minute, iar apoi se lasă să se răcească complet în tavă, înainte de a fi transferat pe platou.

Se cerne zahăr pudră și condimentele într-un bol și se incorporează sucul de lămâie cu un tel până când totul devine omogen. În cazul în care compoziția este prea groasă este indicat să mai adăugați suc de lămâie.

Se stropește prăjitura în diagonală folosind un poș de patiserie, iar apoi glazura se lasă la uscat înainte de servire.

Potrivit food52.com, din această rețetă se obțin 24 de felii de prăjitură cu roșii.

Poftă bună!

Faptul că roșia poate fi utilizată atât în salate de vară, cât și în prăjituri delicioase pentru sărbători este de-a dreptul excelent, mai ales că aceasta este un aliment care nu impune prea multe reguli atunci când este gătită.