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Frigărui aperitiv cu pepene galben, prosciutto și mozzarella. Rețetă pentru gustări simple, de vară

Aceste frigărui cu pepene galben, prosciutto și mozzarella reprezintă unul dintre cele mai apreciate aperitive de vară, datorită combinației perfecte dintre dulce, sărat și cremos. Această rețetă transformă câteva ingrediente simple într-un preparat elegant, colorat și extrem de ușor de pregătit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 09:38 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 09:57
Aceste frigărui cu pepene galben, prosciutto și mozzarella sunt dovada că uneori cele mai simple ingrediente creează cele mai memorabile preparate | Shutterstock
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În Italia, asocierea dintre pepenele dulce și prosciutto-ul fin feliat este considerată un clasic al sezonului cald. Contrastul dintre fructul suculent și gustul sărat al șuncii maturate creează un echilibru care pare surprinzător la prima degustare, dar devine imediat memorabil. Această combinație este servită de zeci de ani în restaurante, la picnicuri elegante și la mesele de familie din timpul verii.

Varianta pe frigărui cu pepene galben aduce și un avantaj practic: fiecare porție este deja pregătită pentru servire. Nu este nevoie de farfurii suplimentare sau tacâmuri, ceea ce face rețeta ideală pentru petreceri în grădină, brunch-uri, mese festive sau bufete reci. Aspectul este la fel de important ca gustul. Bilele aurii de pepene, mozzarella albă, frunzele verzi de busuioc și panglicile rozalii de prosciutto creează un contrast vizual deosebit, care atrage imediat privirea.

Un alt motiv pentru care aceste frigărui sunt atât de populare este rapiditatea preparării. În aproximativ 15 minute poți obține un aperitiv care arată sofisticat și care poate fi pregătit chiar și de cei fără experiență în bucătărie. Secretul succesului stă în alegerea unor ingrediente de foarte bună calitate: un pepene bine copt și parfumat, mozzarella proaspătă și un prosciutto fin, maturat corespunzător.

Glazura balsamică adăugată la final completează perfect preparatul. Aroma sa dulce-acrișoară leagă toate ingredientele și oferă acel plus de savoare care transformă un aperitiv simplu într-unul special. Rezultatul este o gustare răcoritoare, elegantă și plină de prospețime, perfectă pentru zilele călduroase.

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Frigărui aperitiv cu pepene galben, prosciutto și mozzarella - Ingrediente (12 frigărui)

  • 1 pepene galben cantalup bine copt
  • 12 felii prosciutto
  • 12 bile mici mozzarella (ciliegine)
  • 12 frunze mari de busuioc proaspăt
  • 2 linguri glazură balsamică
  • piper proaspăt măcinat, după gust.

Rețeta frigăruilor aperitiv cu pepene galben - Mod de preparare

Taie pepenele în jumătate și îndepărtează semințele.

Folosește o lingură specială pentru pepene și formează 24 de bile. Dacă nu ai o astfel de lingură, taie pulpa în cuburi de aproximativ 2-3 cm.

Împăturește fiecare felie de prosciutto în formă de panglică.

Pregătește frigăruile montând ingredientele în următoarea ordine: bilă de pepene, frunză de busuioc, bilă de mozzarella, prosciutto pliat și încă o bilă de pepene. Continuă până termini toate ingredientele.

Așază frigăruile pe un platou rece. Stropește-le cu glazură balsamică chiar înainte de servire. Presară puțin piper proaspăt măcinat.

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Sfaturi pentru cele mai bune frigărui cu pepene și prosciutto

Alege un pepene foarte aromat și bine copt; gustul lui este esențial pentru reușita rețetei.

Păstrează mozzarella în lichidul său până în momentul utilizării pentru a rămâne fragedă și suculentă.

Nu adăuga glazura balsamică cu mult timp înainte de servire, deoarece poate înmuia ingredientele.

Frigăruile pot fi pregătite cu câteva ore înainte și păstrate la frigider, iar glazura se adaugă la final.

Pentru o aromă suplimentară, poți adăuga câteva frunze mici de mentă alături de busuioc.

De ce să încerci această rețetă de frigărui aperitiv?

  • Se prepară în aproximativ 15 minute.
  • Nu necesită gătire.
  • Este perfectă pentru mese festive și petreceri.
  • Combină gusturi dulci, sărate și cremoase într-un mod echilibrat.
  • Are un aspect elegant și modern.

Aceste frigărui cu pepene galben, prosciutto și mozzarella sunt dovada că uneori cele mai simple ingrediente creează cele mai memorabile preparate. Dulceața fructului, prospețimea busuiocului, cremozitatea mozzarellei și savoarea prosciutto-ului formează împreună un aperitiv rafinat, ideal pentru întreaga vară.

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