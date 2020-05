Fulgii de ovăz - Tot ce trebuie să știi despre acest tip de cereale

Nutritionistii recomanda un consum zilnic de aproximativ o cana de fulgi, care inseamna 4-5 grame de fibre. Aceasta cantitate contine numai 165 de calorii. Desigur, la acest numar de calorii se vor adauga si cele din fructe, iaurt sau lapte, in cazul in care vom consuma fulgii in aceasta combinatie. Iata de ce nu trebuie sa mancam o cantitate prea mare de fulgi de ovaz, mai ales daca vrem sa slabim.

Sub ce forma putem consuma ovazul?

In functie de preferinte, putem consuma ovazul sub mai multe forme, dar nu toate sunt la fel de bune pentru sanatate. Astfel, ovazul se regaseste sub forma de:

Fulgi

Tarate

Faina

Terci

Produse de patiserie (paine, batoane de ovaz, biscuiti de ovaz)

Fulgi inclusi in amestecuri de cereale

Studiile au aratat insa ca beta-glucanul din ovaz are un efect mult mai intens atunci cand cerealele sunt consumate intr-un amestec lichid (cu suc sau lapte) decat in produse solide, cum sunt biscuitii sau painea. Prin urmare, daca vrem sa consumam ovaz pentru a beneficia din plin de proprietatile sale, ar fi bine sa tinem cont si de acest aspect. Asta nu inseamna, desigur, ca nu este recomandat sa consumam ovazul si sub alte forme, care poate ne plac mai mult.

Cum preparam o gustare sanatoasa cu fulgi de ovaz?

Pe poti inspira din numeroase retete pentru gustari sau mic dejun, dar cea mai simpla varianta este sa adaugi acesti fulgi in lapte, suc sau iaurt. Pentru un gust mai bun poti pune si o lingurita de miere sau fructe proaspete, seminte, musli, stafide sau nuci.

Exista contraindicatii?

Fulgii de ovaz pot fi consumati fara probleme daca sunt 100% naturali. Persoanele alergice la gluten trebuie sa verifice cu atentie eticheta produsului, pentru ca exista riscul ca fulgii sa fie contaminati in fabrica, daca sunt folosite aceleasi instrumente utilizate la prelucrarea graului. Exista insa si ovaz certificat ca fiind 100% pur, necontaminat.

De asemenea, taratele de ovaz pot provoca uneori balonare si gaze intestinale. De aceea, ar fi bine sa introducem treptat in alimentatia noastra aceste cereale, ca sa ne asiguram ca ele sunt bine tolerate de organism.