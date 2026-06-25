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(P) Gătit la ceaun, ca odinioară: unde mai mănânci românește autentic în București

Într-un oraș în care totul se mișcă repede, inclusiv masa de prânz, mâncarea gătită încet a devenit aproape un lux.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Iunie 2026, 14:09 | Actualizat Joi, 25 Iunie 2026, 14:12
Descoperă totul despre gătitul la ceaun | ceaun.ro
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Bucureștiul are restaurante pentru toate gusturile, de la meniuri internaționale până la localuri moderne, dar uneori oamenii caută ceva mai simplu și mai familiar: o ciorbă caldă, o tocăniță, niște sarmale, mămăligă, un desert de casă și gustul acela pe care îl asociezi cu masa în familie.

De ce mâncarea gătită lent se caută din nou

Mâncarea românească are o calitate pe care nu o poți grăbi. O ciorbă bună are nevoie de timp, o tocăniță are nevoie să fiarbă domol, iar sarmalele nu se fac în grabă. Tocmai de aceea, pentru mulți bucureșteni, mesele tradiționale au rămas legate de duminici, de sărbători, de vizite la bunici sau de prânzuri lungi în familie, momente în care mâncarea nu este doar combustibil, ci parte din atmosferă.

Multe dintre aceste preparate sunt legate de un singur mod de a găti. Cuvântul vine chiar din obiectul de gătit: ceaunul, vasul de tuci folosit de generații pentru mămăligă, tocănițe și alte mâncăruri făcute încet. Gătitul în ceaun nu este doar o tehnică, ci o formă de răbdare: focul domol, ingredientele simple și timpul lăsat să lucreze fac toată diferența în farfurie.

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În ultimii ani, oamenii au început să caute din nou locuri unde mâncarea nu este doar rapidă, ci și gătită cu cap. Nu neapărat sofisticată, nu neapărat reinterpretată, ci făcută corect, cu gust recognoscibil și cu preparate pe care le înțelegi din prima. Aici intră restaurantele românești care pun accent pe ciorbe, mâncăruri la ceaun, carne gătită lent, garnituri simple și deserturi cunoscute.

Ciorbe, sarmale și tocănițe: gusturi care nu se demodează

Când spui mâncare românească, sunt câteva preparate care apar imediat în minte. Ciorbele sunt, probabil, cel mai bun început: ciorbă rădăuțeană, ciorbă ardelenească, ciorbă de văcuță sau supă de pui cu găluște. Sunt feluri simple, dar greu de făcut bine, pentru că gustul stă în echilibru: zeamă, legume, carne, verdeață, borș sau smântână, după caz.

Apoi vin felurile principale. Sarmalele, tocănițele, mâncărurile cu sos, preparatele la ceaun și grătarele românești rămân printre cele mai căutate alegeri pentru cei care vor o masă consistentă. Nu sunt preparate de mâncat în fugă, ci feluri care cer timp și poftă, și tocmai de aceea se potrivesc bine la o masă așezată, la prânz sau la cină.

Pentru cei care caută mâncare românească gătită la ceaun, diferența se simte în felul în care sunt construite preparatele: gust dens, sosuri legate, carne fragedă, garnituri simple și combinații cunoscute. Nu este vorba doar despre nostalgie, ci despre un tip de mâncare care rămâne actual tocmai pentru că este sincer.

Restaurant Ceaun, un loc cu specific românesc în București

Bucureștiul are multe zone aglomerate, dar păstrează încă locuri cu aer de cartier, unde oamenii vin pentru o masă caldă, nu doar pentru o ieșire rapidă. În zona Lacul Tei, în Sectorul 2 al Capitalei, se află Restaurant Ceaun, un loc gândit pentru cei care caută preparate românești și o atmosferă relaxată.

Localul nu se bazează pe ideea de restaurant pretențios, ci pe apropiere. Este genul de loc în care poți veni la prânz, la cină sau cu familia, fără să simți că trebuie să alegi ceva complicat. Meniul merge pe preparate cunoscute: ciorbe, sarmale, tocănițe, mâncăruri la ceaun, grătare și deserturi de casă, adică exact felurile pe care le caută cineva când spune că vrea să mănânce ca acasă.

Atmosfera completează experiența. Decorul amintește de o casă de altădată, cu obiecte de artă populară, mobilier de epocă și pagini de gazete vechi înrămate pe pereți. Important este însă ca locul să transmită că mâncarea are o poveste, că rețetele nu sunt puse în meniu doar pentru decor și că preparatele sunt gândite pentru oameni care chiar vor să mănânce românește.

Pentru prânz, cină sau o masă în familie

Un avantaj al bucătăriei românești este că se potrivește mai multor momente ale zilei. La prânz, o ciorbă și un fel principal sunt suficiente pentru o masă completă. Seara, sarmalele, tocănițele sau preparatele la ceaun merg bine cu o masă mai lungă, în familie sau cu prietenii. Pentru cei care vin din alte zone ale orașului sau ajung în București pentru o zi, un restaurant românesc poate fi și o formă simplă de a redescoperi gusturi familiare.

Ceaun este potrivit și pentru cei care nu caută neapărat un local de ocazie, ci un loc stabil, cu mâncare caldă și porții consistente. Asta contează mult într-un oraș unde opțiunile sunt multe, dar nu toate oferă același sentiment de masă așezată, fără grabă și fără compromisuri la gust.

Cum alegi un restaurant românesc bun

Un restaurant românesc bun nu trebuie să promită că este ieșit din comun. De cele mai multe ori, lucrurile simple spun mai mult: ciorbe făcute corect, preparate gătite cu răbdare, meniu clar, atmosferă caldă, servire atentă și mâncare care te face să revii.

Contează și varietatea. Un loc cu specific românesc ar trebui să aibă atât ciorbe, cât și feluri principale, garnituri, preparate de sezon și deserturi de casă. Iar dacă reușește să păstreze gustul familiar fără să pară învechit, atunci are ceva ce multe localuri moderne pierd: autenticitate.

Bucătăria românească adevărată nu are nevoie să fie reinventată la fiecare pas. Uneori este suficient să fie gătită cu răbdare, servită caldă și pusă pe masă într-un loc în care oamenii se simt bine. În București, astfel de locuri încă există, iar Restaurant Ceaun este unul dintre ele.

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