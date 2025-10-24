Gem de struguri negri, fără zahăr. O rețetă sănătoasă de toamnă

Antena Căutare
Strugurii negri, dulci și parfumați, sunt vedetele toamnei și pot fi transformați într-un gem sănătos, fără adaos de zahăr. Este o rețetă simplă, dar plină de savoare, care păstrează aroma fructelor și aduce în farfurie un desert dietetic, potrivit pentru întreaga familie.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Vineri, 24 Octombrie 2025, 10:01 | Actualizat Vineri, 24 Octombrie 2025, 11:15
Gemul de struguri fără zahăr este obținut exclusiv din struguri bine copți, fierți lent până ce zaharurile naturale se concentrează | Shutterstock

În mod tradițional, gemurile se prepară cu mult zahăr, care are rol atât de îndulcitor, cât și de conservant. Totuși, pentru cei care urmează o dietă sau vor să reducă aportul de zahăr, strugurii negri bine copți sunt suficient de dulci încât să asigure un gust plăcut și natural. Prin fierbere lentă, pulpa fructelor se transformă într-o cremă densă, iar consistența este susținută de adaosuri naturale precum mărul sau gutuia, bogate în pectină.

Pe lângă aroma intensă, acest gem aduce și beneficii pentru sănătate. Strugurii negri sunt o sursă valoroasă de antioxidanți, vitamine și minerale, iar faptul că rețeta nu conține zahăr rafinat îl face mai ușor de integrat într-o alimentație echilibrată. Pus în borcane mici și păstrat corect, gemul de struguri negri fără zahăr devine un deliciu de toamnă pe care îl poți savura simplu, pe pâine prăjită, sau alături de iaurt și cereale.

Cum se prepară gemul de struguri fără zahăr

Ingrediente

  • 2 kg struguri negri sau albi bine copți
  • 150 ml apă
  • 1 măr mare (aproximativ 200 g, pentru pectină naturală)
  • 1 baton de scorțișoară sau 2 g scorțișoară măcinată (opțional)
  • 10 ml zeamă de lămâie

Mod de preparare

Se spală bine strugurii și se desprind boabele de pe ciorchine. Se taie boabele în jumătate și, dacă se dorește un gem fin, se scot semințele. Se pun boabele într-o cratiță cu fund gros, împreună cu apa. Se curăță mărul de coajă și semințe, se taie cubulețe mici și se adaugă peste struguri.

Se fierbe amestecul la foc mic, amestecând din când în când, până când boabele de struguri încep să se înmoaie și să lase suc, aproximativ 20 de minute. Se pasează ușor cu un blender vertical sau se trece printr-o sită pentru a obține o textură mai fină.

Se adaugă zeama de lămâie și, dacă se dorește, scorțișoara. Se continuă fierberea la foc mic încă 40–50 de minute, până când compoziția scade și capătă consistență de gem. Pentru a verifica dacă este gata, se pune o linguriță de gem pe o farfurie rece; dacă se încheagă și nu curge, preparatul este suficient de legat.

Gemul se toarnă fierbinte în borcane sterilizate, se închid ermetic și se așază cu capul în jos pentru 5–10 minute, pentru a se sigila. Se lasă să se răcească la temperatura camerei, apoi se depozitează într-un loc răcoros și întunecat.

Acest gem fără zahăr se păstrează mai puțin decât cel clasic, în jur de 2–3 luni, de aceea este recomandat să se facă în cantități mai mici și să se consume relativ repede.

Trucuri pentru consistență perfectă

Pentru că gemul de struguri fără zahăr nu are același ajutor de conservare și legare ca varianta clasică, câteva trucuri simple pot face diferența pentru o consistență perfectă.

Un prim pas este alegerea strugurilor bine copți, cu pulpă mai densă și mai puțin apoasă, deoarece conținutul natural de zaharuri și pectină este mai ridicat. Adăugarea unui măr sau a unei gutui în timpul fierberii ajută mult, fiind fructe bogate în pectină naturală, substanța responsabilă pentru textura de gel a gemurilor. De asemenea, zeama de lămâie nu doar că intensifică gustul, dar stabilizează compoziția și previne zaharisirea.

Un alt secret este fierberea lentă, la foc mic, în vase cu fund gros, pentru a evita lipirea și pentru a permite evaporarea treptată a apei. Amestecul trebuie să fie omogenizat cu un blender sau trecut prin sită, astfel încât pulpa să contribuie la îngroșare. Pentru a verifica textura, se face testul clasic al farfuriei reci: o linguriță de gem se pune pe o farfurie ținută câteva minute la congelator; dacă gemul nu curge și își păstrează forma, este gata.

Dacă dorești o siguranță suplimentară, se poate folosi pectină naturală din comerț sau agar-agar, adăugate spre finalul fierberii. Acestea asigură o textură legată fără a fi nevoie de adaos de zahăr.

Videoclipul zilei
