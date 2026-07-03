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Înghețată de banane preparată în casă – desert răcoros cu gust intens de fructe

Această înghețată de banane preparată în casă este desertul perfect pentru zilele toride de vară, când îți dorești ceva dulce, răcoritor și preparat din ingrediente simple.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 03 Iulie 2026, 07:13 | Actualizat Vineri, 03 Iulie 2026, 07:44
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Înghețată de banane preparată în casă, servită în bol | Shutterstock
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Este vară și foarte cald, iar pentru a te răcori nimic nu se compară cu o înghețată făcută în casă, fără coloranți sau arome artificiale. Dacă ai câteva banane bine coapte în bucătărie, le poți transforma cu ușurință într-un desert cremos, cu o aromă naturală intensă și o textură fină.

Această rețetă combină bananele coapte cu lapte, smântână pentru frișcă și gălbenușuri, rezultând o înghețată bogată și catifelată, asemănătoare celei servite în gelateriile artizanale. Bananele oferă suficientă dulceață și parfum, iar vanilia completează perfect gustul fructelor. Prepararea nu este dificilă, însă necesită puțină răbdare pentru răcirea cremei înainte de congelare, un pas important pentru obținerea unei consistențe cât mai fine.

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Înghețata de banane de casă poate fi servită simplă, în cupe elegante, în cornete crocante sau alături de sos de caramel, ciocolată topită, fructe proaspete ori nuci crocante. Este un desert apreciat atât de copii, cât și de adulți și reprezintă o modalitate excelentă de a valorifica bananele foarte coapte, care sunt cele mai aromate și cele mai potrivite pentru această rețetă.

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Înghețată de banane - Ingrediente

  • 4 banane foarte bine coapte
  • 500 ml smântână pentru frișcă (minimum 30% grăsime)
  • 250 ml lapte integral
  • 150 g zahăr
  • 4 gălbenușuri
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 1 praf de sare
  • 1 lingură rom sau vodcă (opțional, pentru o textură mai cremoasă).
  • Opțional:
  • 80 g ciocolată neagră mărunțită
  • 3 linguri unt de arahide
  • 50 g nuci coapte și tocate.

Rețeta înghețatei de banane - Mod de preparare

Curăță bananele și pasează-le foarte bine cu o furculiță sau cu un blender până obții un piure fin.

Încălzește laptele împreună cu smântâna pentru frișcă într-o cratiță, fără să le lași să dea în clocot.

Bate gălbenușurile cu zahărul și praful de sare până când compoziția devine deschisă la culoare și ușor cremoasă.

Toarnă treptat laptele fierbinte peste gălbenușuri, amestecând continuu cu un tel pentru a evita coagularea ouălor.

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Mută întreaga compoziție înapoi în cratiță și gătește la foc foarte mic, amestecând constant cu o spatulă, până când crema începe să îmbrace spatele lingurii. Nu o lăsa să fiarbă.

Ia vasul de pe foc și încorporează piureul de banane, extractul de vanilie și romul, dacă îl folosești.

Lasă crema să ajungă la temperatura camerei, apoi acoper-o și păstreaz-o la frigider timp de cel puțin 6 ore, ideal peste noapte.

Toarnă compoziția rece în aparatul pentru înghețată și prepar-o conform instrucțiunilor producătorului. În ultimele minute poți adăuga ciocolata, untul de arahide sau nucile tocate.

Transferă înghețata într-o caserolă cu capac și păstreaz-o în congelator încă 2-4 ore pentru a se întări.

Scoate înghețata din congelator cu aproximativ 10-15 minute înainte de servire pentru a deveni ușor de porționat.

Sfaturi utile pentru o înghețată de banane reușită

Folosește banane foarte coapte, cu coaja pătată, pentru cea mai intensă aromă și dulceață naturală.

Dacă nu folosești alcool, lasă înghețata câteva minute la temperatura camerei înainte de servire, deoarece va îngheța mai tare.

Poți servi înghețata cu sos de caramel, ciocolată topită, felii de banană, alune caramelizate sau biscuiți sfărâmați pentru un desert și mai spectaculos.

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Este desertul perfect pentru zilele toride de vară, când îți dorești ceva dulce, răcoritor și preparat din ingrediente simple.
Dacă ai câteva banane bine coapte în bucătărie, le poți transforma cu ușurință într-un desert cremos

Dacă îți place să pregătești deserturi de casă cu ingrediente naturale, această rețetă merită încercată. Vei obține o înghețată fină, cremoasă și răcoritoare, perfectă pentru după-amiezile călduroase de vară sau pentru momentele în care vrei să îi răsfeți pe cei dragi cu un desert preparat chiar în propria bucătărie.

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