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Înghețată cu lavandă și miere. Desert de vară răcoros, cremos și aromat

Dacă adori înghețata și cauți rețete interesante de preparat acasă, trece pe listă și rețeta de înghețată cu lavandă și miere. Este rafinată, catifelată și are un parfum floral discret. Este ideală pentru zilele călduroase de vară sau pentru momentele în care vrei ceva diferit de clasica înghețată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Iulie 2026, 08:05 | Actualizat Joi, 02 Iulie 2026, 08:20
Secretul unei înghețate reușite este folosirea florilor de lavandă culinare, în cantitate moderată | Shutterstock
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Combinația dintre dulceața naturală a mierii și aroma delicată a lavandei oferă un gust elegant, echilibrat și surprinzător de plăcut. Secretul unei înghețate reușite este folosirea florilor de lavandă culinare, în cantitate moderată, astfel încât parfumul lor să completeze desertul fără să devină prea intens.

Această înghețată este ideală pentru cei care apreciază deserturile cu arome naturale. Mierea nu doar îndulcește compoziția, ci contribuie și la obținerea unei texturi mai fine, deoarece împiedică formarea cristalelor mari de gheață. Lavanda adaugă o notă florală subtilă, iar smântâna pentru frișcă transformă compoziția într-un desert bogat și cremos.

Pentru un rezultat excelent, folosește o miere cu aromă delicată, precum cea de salcâm sau polifloră, care nu va acoperi parfumul lavandei. De asemenea, este important să alegi flori de lavandă destinate consumului alimentar, deoarece cele decorative pot avea un gust amar sau pot fi tratate cu substanțe nepotrivite pentru alimentație. Infuzarea florilor în lapte și smântână este suficientă pentru a extrage aroma fără a obține un gust prea puternic.

Este un desert potrivit atât pentru mesele festive, cât și pentru momentele în care vrei să impresionezi cu o rețetă mai puțin obișnuită.

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Înghețată cu lavandă și miere - Ingrediente

  • 500 ml smântână pentru frișcă (minimum 30% grăsime)
  • 250 ml lapte integral
  • 120 g miere de salcâm sau polifloră
  • 100 g zahăr
  • 5 gălbenușuri
  • 2 lingurițe flori uscate de lavandă culinară
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 1 praf de sare

Rețeta înghețatei cu lavandă și miere - Mod de preparare

Încălzește laptele împreună cu smântâna pentru frișcă într-o cratiță, fără să le lași să fiarbă. Adaugă florile de lavandă și oprește focul. Acoperă vasul și lasă ingredientele la infuzat timp de aproximativ 20 de minute, pentru ca aroma florală să fie extrasă treptat.

Strecoară lichidul printr-o sită fină și presează ușor florile pentru a recupera cât mai mult din aromă. Pune lichidul din nou pe foc mic și încălzește-l până aproape de punctul de fierbere.

Bate gălbenușurile împreună cu zahărul și praful de sare până când obții o cremă deschisă la culoare și ușor aerată. Toarnă treptat lichidul fierbinte peste gălbenușuri, amestecând continuu cu un tel pentru a evita coagularea ouălor.

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Transferă întreaga compoziție înapoi în cratiță și gătește la foc mic, amestecând constant cu o spatulă. Continuă până când crema începe să îmbrace spatele spatulei, fără să ajungă la fierbere.

Ia vasul de pe foc și încorporează mierea și extractul de vanilie. Amestecă până când mierea este complet dizolvată și crema devine omogenă.

Înghețată cu lavandă și miere - Metoda de congelare

Lasă compoziția pentru înghețată culavandă și miere să se răcească la temperatura camerei, apoi acoper-o și păstreaz-o la frigider cel puțin 6 ore, de preferat peste noapte. Această etapă este foarte importantă pentru obținerea unei texturi fine și a unei arome bine dezvoltate.

Toarnă crema rece în mașina de înghețată și urmează instrucțiunile aparatului până când desertul capătă consistența unei înghețate moi.

Dacă nu ai mașină de înghețată, pune crema într-o caserolă cu capac și introdu-o în congelator. Amestecă energic cu o furculiță sau cu un mixer la fiecare 30-40 de minute, timp de aproximativ 3-4 ore. Acest procedeu împiedică formarea cristalelor mari de gheață și oferă o textură mai cremoasă.

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După ce înghețata este bine congelată, las-o 10-15 minute la temperatura camerei înainte de servire, pentru a putea forma cu ușurință cupele.

Servește înghețata cu un fir subțire de miere, câteva flori uscate de lavandă culinară sau câteva migdale prăjite pentru un contrast plăcut de texturi. Gustul delicat, parfumul discret și consistența catifelată transformă această înghețată într-un desert elegant, perfect pentru orice ocazie.

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