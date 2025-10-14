Lasagna reinterpretată, fără coacere. Rețeta pe care trebuie să o încerci

Lasagna reinterpretată fără coacere rescrie scenariul clasic al acestui preparat italian. Păstrează jocul de straturi și confortul pe care îl cunoști, dar mută focul din cuptor direct în farfurie. Este rapidă, lejeră și surprinzător de rafinată.

Lasagna fără coacere se poate servi ca aperitiv, dar este perfectă și ca prânz pentru birou | Shutterstock

Adevăratul farmec al acestei lasagna reinterpretate stă în ritmul montajului, atunci când foile fierte al dente, răcite rapid, sunt așezate succesiv, legate cu sos cremos. Nu ai nevoie de multe ustensile, nu se face foarte cald în bucătărie și cu puțină organizare va fi gata în mai puțin de 30 de minute. Foile și componentele pot fi gătite din timp și păstrate la rece separat, astfel încât, la momentul servirii să nu mai rămâne decât montajul. Este un prânz urban impecabil. Se transportă ușor, își păstrează forma, iar la temperatura camerei aromele se exprimă în toată forța lor.

Ce legume mai poți folosi la lasagna fără coacere

Variațiile vin firesc și oferă teren de joacă. Dovlecelul poate fi înlocuit cu orice varietate de vară, fie el zucchini galben, patisson sau crookneck, tăiat subțire și tras rapid în tigaie. Roșiile cherry pot fi schimbate cu roșii mari, bine coapte, tocate.

Brânza se poate înlocui și ea: pecorino în loc de parmezan pentru o notă mai sărată ori ricotta împrospătată cu coajă fină de lămâie pentru un ton delicat. La final, câțiva fulgi de ardei iute sau câteva migdale rumenite dau ritm și textură.

La servire, spiritul proaspăt trebuie păstrat. Aperitivele fără foc, precum prosciutto cu pepene, ardeii marinați cu pâine rustică sau frigăruile rapide de antipasto deschid masa cu eleganță. Dacă grătarul este deja încins, atunci prosciutto cu pepene rumenit sau bruschette cu ardei copți se potrivesc de minune. Lângă farfuria principală, o salată crocantă încheie tabloul: frunze fragede de salată cu parmezan și vinegretă de lămâie, rucola cu ridichi și capere ori un Caesar clasic cu crutoane usturoiate păstrează preparatul într-o zonă luminoasă și echilibrată.

Lasagna fără coacere, cu dovlecei, roșii și ricotta

Ingrediente

120 g ricotta

3 linguri parmezan fin ras

3 linguri + 2 lingurițe ulei de măsline extravirgin (împărțit pe etape)

sare grunjoasă și piper negru măcinat

8 foi de lasagna uscate

1 cățel mic de usturoi, tocat foarte fin

600 g roșii cherry/struguraș, tăiate în jumătăți

2 dovlecei (dacă sunt mari, se înjumătățesc pe lung și se feliază subțire)

1 lingură frunze de busuioc rupte + busuioc suplimentar pentru servire

Mod de preparare

Într-un bol mic se amestecă ricotta cu parmezanul și 2 lingurițe de ulei, apoi se potrivește gustul cu sare și piper. Crema trebuie să fie onctuoasă și ușor sărată. Într-o oală mare cu apă clocotită bine sărată se fierb foile de lasagna conform instrucțiunilor de pe ambalaj (de obicei 8–10 minute). Se scurg atent, se stropesc cu puțin ulei ca să nu se lipească și se așază pe o tavă în strat unic, până la asamblare.

Între timp, într-o tigaie mare se încing 2 linguri de ulei la foc mediu-iute. Se adaugă usturoiul tocat și, imediat, roșiile. Se presară sare și piper și se gătesc 2–3 minute, amestecând, până când roșiile se „înmoaie” ușor și lasă puțin sos, dar își păstrează forma. Se transferă într-un bol, împreună cu sucul format. În aceeași tigaie se adaugă încă 1 lingură de ulei, se pun feliile de dovlecel, se sărează și se piperează și se gătesc 4–5 minute, amestecând, până devin fragede, cu margini ușor rumenite. Se ia tigaia de pe foc și se încorporează busuiocul rupt cu mâna, pentru aromă proaspătă.

Pentru montaj, foile de lasagna fierte se taie pe lățime în jumătăți (obții 16 bucăți). Pe patru farfurii se pune la bază câte o lingură generoasă de roșii cu sosul lor, apoi se așază o jumătate de foaie. Peste foaie se pun mici „moțuri” de ricotta, urmate de dovlecei și din nou roșii. Se repetă stratificarea de încă două ori, iar la final se încheie cu o jumătate de foaie, acoperită cu roșii. Se decorează cu frunze proaspete de busuioc și se servește imediat sau la temperatura camerei.