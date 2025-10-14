Antena Căutare
Home Lifestyle Food Lasagna reinterpretată, fără coacere. Rețeta pe care trebuie să o încerci

Lasagna reinterpretată, fără coacere. Rețeta pe care trebuie să o încerci

Lasagna reinterpretată fără coacere rescrie scenariul clasic al acestui preparat italian. Păstrează jocul de straturi și confortul pe care îl cunoști, dar mută focul din cuptor direct în farfurie. Este rapidă, lejeră și surprinzător de rafinată.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 10:05 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 10:15
Lasagna fără coacere se poate servi ca aperitiv, dar este perfectă și ca prânz pentru birou | Shutterstock

Adevăratul farmec al acestei lasagna reinterpretate stă în ritmul montajului, atunci când foile fierte al dente, răcite rapid, sunt așezate succesiv, legate cu sos cremos. Nu ai nevoie de multe ustensile, nu se face foarte cald în bucătărie și cu puțină organizare va fi gata în mai puțin de 30 de minute. Foile și componentele pot fi gătite din timp și păstrate la rece separat, astfel încât, la momentul servirii să nu mai rămâne decât montajul. Este un prânz urban impecabil. Se transportă ușor, își păstrează forma, iar la temperatura camerei aromele se exprimă în toată forța lor.

CITEȘTE ȘI: Lasagna cu vinete la cuptor și lipii cu ierburi aromate

Ce legume mai poți folosi la lasagna fără coacere

Variațiile vin firesc și oferă teren de joacă. Dovlecelul poate fi înlocuit cu orice varietate de vară, fie el zucchini galben, patisson sau crookneck, tăiat subțire și tras rapid în tigaie. Roșiile cherry pot fi schimbate cu roșii mari, bine coapte, tocate.

Articolul continuă după reclamă

Brânza se poate înlocui și ea: pecorino în loc de parmezan pentru o notă mai sărată ori ricotta împrospătată cu coajă fină de lămâie pentru un ton delicat. La final, câțiva fulgi de ardei iute sau câteva migdale rumenite dau ritm și textură.

La servire, spiritul proaspăt trebuie păstrat. Aperitivele fără foc, precum prosciutto cu pepene, ardeii marinați cu pâine rustică sau frigăruile rapide de antipasto deschid masa cu eleganță. Dacă grătarul este deja încins, atunci prosciutto cu pepene rumenit sau bruschette cu ardei copți se potrivesc de minune. Lângă farfuria principală, o salată crocantă încheie tabloul: frunze fragede de salată cu parmezan și vinegretă de lămâie, rucola cu ridichi și capere ori un Caesar clasic cu crutoane usturoiate păstrează preparatul într-o zonă luminoasă și echilibrată.

CITEȘTE ȘI: O altfel de lasagna, mai simplă şi mai gustoasă: Lasagna cu spanac şi brânzeturi

Lasagna fără coacere, cu dovlecei, roșii și ricotta

Ingrediente

  • 120 g ricotta
  • 3 linguri parmezan fin ras
  • 3 linguri + 2 lingurițe ulei de măsline extravirgin (împărțit pe etape)
  • sare grunjoasă și piper negru măcinat
  • 8 foi de lasagna uscate
  • 1 cățel mic de usturoi, tocat foarte fin
  • 600 g roșii cherry/struguraș, tăiate în jumătăți
  • 2 dovlecei (dacă sunt mari, se înjumătățesc pe lung și se feliază subțire)
  • 1 lingură frunze de busuioc rupte + busuioc suplimentar pentru servire

Mod de preparare

Într-un bol mic se amestecă ricotta cu parmezanul și 2 lingurițe de ulei, apoi se potrivește gustul cu sare și piper. Crema trebuie să fie onctuoasă și ușor sărată. Într-o oală mare cu apă clocotită bine sărată se fierb foile de lasagna conform instrucțiunilor de pe ambalaj (de obicei 8–10 minute). Se scurg atent, se stropesc cu puțin ulei ca să nu se lipească și se așază pe o tavă în strat unic, până la asamblare.

Între timp, într-o tigaie mare se încing 2 linguri de ulei la foc mediu-iute. Se adaugă usturoiul tocat și, imediat, roșiile. Se presară sare și piper și se gătesc 2–3 minute, amestecând, până când roșiile se „înmoaie” ușor și lasă puțin sos, dar își păstrează forma. Se transferă într-un bol, împreună cu sucul format. În aceeași tigaie se adaugă încă 1 lingură de ulei, se pun feliile de dovlecel, se sărează și se piperează și se gătesc 4–5 minute, amestecând, până devin fragede, cu margini ușor rumenite. Se ia tigaia de pe foc și se încorporează busuiocul rupt cu mâna, pentru aromă proaspătă.

Pentru montaj, foile de lasagna fierte se taie pe lățime în jumătăți (obții 16 bucăți). Pe patru farfurii se pune la bază câte o lingură generoasă de roșii cu sosul lor, apoi se așază o jumătate de foaie. Peste foaie se pun mici „moțuri” de ricotta, urmate de dovlecei și din nou roșii. Se repetă stratificarea de încă două ori, iar la final se încheie cu o jumătate de foaie, acoperită cu roșii. Se decorează cu frunze proaspete de busuioc și se servește imediat sau la temperatura camerei.

10 alimente care ascund mai multă sare decât crezi. Ferește-te de ele dacă ai probleme... Cum se gătesc corect midiile. Tot ce trebuie să știi despre ele...
Înapoi la Homepage
AS.ro Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Observatornews.ro Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina" Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina"
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce este și cum se prepară Croque Madame, sandviciul cald care satisface instant foamea
Ce este și cum se prepară Croque Madame, sandviciul cald care satisface instant foamea
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii Catine.ro
10 alimente care ascund mai multă sare decât crezi. Ferește-te de ele dacă ai probleme
10 alimente care ascund mai multă sare decât crezi. Ferește-te de ele dacă ai probleme
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
REPORTAJ Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea. „Cum să coste hreanul atât?! Rasolul de porc e la 14 lei în hală, am înnebunit?!”
REPORTAJ Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea. „Cum să coste hreanul atât?! Rasolul de... Libertatea.ro
Cele 3 autostrăzi esențiale pentru Moldova. Care e stadiul lucrărilor și proiectele ce riscă mari întârzieri. Probleme de finanțare
Cele 3 autostrăzi esențiale pentru Moldova. Care e stadiul lucrărilor și proiectele ce riscă mari... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați Jurnalul
Când sufletul obosește: cum să te cureți energetic după o perioadă grea
Când sufletul obosește: cum să te cureți energetic după o perioadă grea Kudika
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul Playtech
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii Redactia.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă Gandul
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x