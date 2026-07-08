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Mic dejun cu ovăz și căpșuni în iaurt, lăsat peste noapte la rece

Acest mic dejun cu ovăz lăsat peste noapte în iaurt și căpșuni la rece este printre cele mai practice și gustoase alegeri de gustări pregătite din timp. În sezonul căpșunilor parfumate, dulci și pline de savoare, această rețetă transformă ingrediente simple într-un preparat hrănitor și răcoritor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Iulie 2026, 08:18 | Actualizat Miercuri, 08 Iulie 2026, 08:27
O rețetă ideală pentru diminețile aglomerate, deoarece se pregătește cu doar câteva minute înainte de culcare | Shutterstock
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Rețeta este ideală pentru diminețile aglomerate, deoarece se pregătește cu doar câteva minute înainte de culcare. Peste noapte fulgii de ovăz absorb lichidul și capătă o textură fină, asemănătoare unei budinci.

Această combinație echilibrată oferă fibre, proteine și vitamine, fiind potrivită atât pentru adulți, cât și pentru copii. Iaurtul grecesc adaugă cremozitate și un aport important de proteine, în timp ce căpșunile oferă prospețime și un gust natural dulce-acrișor. Dacă preferi un mic dejun mai consistent, poți adăuga semințe de in măcinate sau semințe de chia, iar pentru un plus de aromă, câteva picături de extract natural de vanilie transformă preparatul într-un adevărat răsfăț.

Un alt avantaj al acestei rețete este versatilitatea. Poți înlocui căpșunile cu afine, zmeură, mure sau piersici, în funcție de sezon. De asemenea, laptele poate fi înlocuit cu o băutură vegetală, iar mierea poate fi adaptată în funcție de cât de dulci sunt fructele folosite. Preparatul rezistă foarte bine la frigider timp de câteva zile, fiind excelent pentru meal prep și pentru cei care doresc să economisească timp în timpul săptămânii.

Cu ingrediente accesibile și un timp minim de pregătire, această rețetă demonstrează că un mic dejun sănătos poate fi în același timp gustos, aspectuos și foarte ușor de realizat.

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Mic dejun cu ovăz și căpșuni în iaurt - Ingrediente

  • 250 g fulgi de ovăz fini
  • 300 ml lapte
  • 250 g iaurt grecesc
  • 250 g căpșuni proaspete
  • 2 linguri miere
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 1 lingură semințe de in măcinate
  • 100 ml smântână pentru frișcă
  • 1 lingură zahăr pudră (opțional)
  • Câteva căpșuni întregi pentru decor.

Mic dejun cu ovăz și căpșuni în iaurt - Mod de preparare

Spală bine căpșunile, îndepărtează codițele și taie majoritatea fructelor în cuburi mici. Păstrează câteva căpșuni întregi sau feliate pentru decorul final.

Amestecă într-un bol încăpător fulgii de ovăz, laptele, aproximativ două treimi din cantitatea de iaurt grecesc, mierea, extractul de vanilie și semințele de in măcinate. Omogenizează foarte bine compoziția până când toate ingredientele sunt distribuite uniform.

Acoperă bolul cu folie alimentară sau transferă compoziția în borcane individuale. Pune-le la frigider pentru cel puțin 8 ore, astfel încât fulgii de ovăz să absoarbă lichidul și să devină moi și cremoși.

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Între timp, pasează aproximativ jumătate din cantitatea de căpșuni cu o furculiță sau cu un blender, fără să le transformi complet în piure. Este plăcut să rămână și mici bucăți de fruct pentru o textură mai interesantă.

Bate smântâna pentru frișcă până începe să se întărească, apoi încorporează restul de iaurt grecesc și zahărul pudră, dacă dorești un gust puțin mai dulce. Amestecă delicat pentru a obține o cremă aerată și fină.

Scoate ovăzul din frigider și amestecă ușor compoziția. Dacă ți se pare prea groasă, adaugă câteva linguri de lapte și omogenizează din nou.

Montează în pahare sau borcane transparente deliciosul mic dejun cu ovăz și căpșuni în iaurt. Așază un strat de ovăz, apoi un strat generos de căpșuni zdrobite și cuburi de căpșuni proaspete. Continuă cu încă un strat de ovăz și finalizează cu crema de iaurt și frișcă.

Decorează cu felii de căpșuni proaspete și, dacă dorești, presară câțiva fulgi de ovăz sau câteva semințe de in pentru un aspect rustic.

Lasă preparatul încă 20-30 de minute la frigider înainte de servire pentru ca aromele să se îmbine și mai bine. Servește-l rece, direct din borcan sau din pahar.

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Pentru un plus de savoare, poți adăuga migdale feliate, fistic mărunțit, fulgi de cocos sau câteva frunze de mentă proaspătă. Rețeta poate fi pregătită în avans pentru 3-4 zile, ceea ce o face ideală pentru organizarea meselor din timpul săptămânii. În fiecare dimineață vei avea la îndemână un mic dejun echilibrat, consistent și foarte aromat, fără să mai fie nevoie de gătit.

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