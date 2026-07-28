(P) Ce cadouri de Crăciun preferă angajații? Ghid complet pentru companii

Alegerea nu e întotdeauna evidentă, mai ales că preferințele angajaților și deciziile angajatorilor nu coincid în toate punctele.

Finalul de an este momentul în care recunoștința devine la fel de importantă ca rezultatele obținute.

De ce companiile păstrează beneficiile de Crăciun chiar și în anii dificili?

Departamentele de HR știu bine cum arată noiembrie: bugetul pentru beneficiile de Crăciun e aprobat, termenul se apropie și pe listă apar și coșuri cadou Crăciun, alături de tichete, prime și petreceri cu echipa.

Sondajele realizate în ultimii ani de platforme de recrutare online (cariera.ejobs.ro) arată că în medie 7 din 10 angajatori acordă beneficii de Crăciun, inclusiv în perioadele cu presiune fiscală ridicată. Motivul e unul practic: angajații care nu primesc niciun beneficiu de sărbători tind să interpreteze absența ca pe un semnal că munca lor nu e apreciată, lucru pe care companiile cu echipe stabile preferă să îl evite.

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Specialiștii în piața muncii notează că beneficiile de Crăciun marchează pozitiv sfârșitul unui an de muncă și au un efect motivator care se simte și în primele luni ale anului următor. Pentru multe organizații, oferirea de coșuri cadou de Crăciun pentru angajați a devenit o tradiție anuală apreciată. Pe termen lung, astfel de gesturi contribuie la consolidarea culturii organizaționale, la apropierea dintre companie și angajați și la sentimentul de apartenență la echipă.

Cum contribuie coșurile cadou la consolidarea relației cu angajații?

Pentru angajați, un gest de apreciere înseamnă confirmarea faptului că eforturile lor au contat, iar pentru companii este o oportunitate de a consolida relația cu oamenii din echipă. Dăruirea unui coș cadou de Crăciun transmite un mesaj personal: „Îți mulțumim pentru contribuția ta și ne bucurăm că faci parte din echipa noastră.” Angajatul îl ia acasă, îl deschide alături de familie și devine parte din atmosfera sărbătorilor. Produsele sunt împărțite cu cei dragi, iar experiența creează o asociere pozitivă cu locul de muncă și cu oamenii din companie.

Companiile au la dispoziție o piață cu o gamă diversă de coșuri cadou de Crăciun, adaptate atât diferitelor bugete, cât și preferințelor destinatarilor. Oferta include coșuri cadou cu produse internaționale premium, vinuri, prosecco, specialități din ciocolată, cafea de origine și delicatese artizanale, dar și coșuri tradiționale sau selecții gourmet dedicate sărbătorilor. Multe dintre coșuri includ și produse care rămân mult timp după sărbători precum căni, decorațiuni de Crăciun, accesorii elegante sau obiecte decorative transformând cadoul într-o amintire plăcută.

Dincolo de diversitatea ofertei, calitatea produselor rămâne unul dintre cele mai importante criterii de alegere. Un coș cadou oferit în semn de apreciere ar trebui să reunească produse atent selecționate, care se completează armonios și reflectă respectul și grija pe care compania dorește să le transmită prin acest gest.

Ce bugete alocă companiile pentru cadourile de Crăciun?

Bugetele alocate pentru coșurile cadou de Crăciun diferă de la o companie la alta, însă piața oferă astăzi soluții pentru toate palierele de preț. Există coșuri cadou potrivite atât pentru bugete mai restrictive cât și colecții premium dedicate companiilor care își doresc un impact puternic și o experiență memorabilă pentru destinatari.

Conform datelor colectate în ultimii ani (risco.ro), o parte dintre angajatori alocă între 150 și 400 de lei per angajat. În jur de 20% depășesc 1.000 de lei, iar companiile din sectoarele financiar și IT ajung frecvent peste această sumă.

Cosurile cadou de Crăciun nu sunt oferite doar angajaților. Multe companii aleg să le ofere și colaboratorilor, clienților sau partenerilor de afaceri, ca o modalitate de a mulțumi pentru încrederea și colaborarea din anul care se încheie și de a consolida relațiile pentru anul următor.

Ce prevede Codul fiscal pentru cadourile acordate angajaților?

Cadourile acordate angajaților cu ocazia Crăciunului sunt neimpozabile dacă valoarea lor nu depășește 300 de lei per persoană. Sub acest plafon, nu se datorează nici contribuții sociale. Dacă valoarea depășește 300 de lei, doar diferența față de prag se impozitează și intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

Cheltuielile aferente cadourilor sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile. Același plafon de 300 de lei se aplică separat pentru fiecare copil minor al angajatului, o familie cu doi copii poate primi beneficii de până la 900 de lei fără taxe suplimentare.

Atunci când ești în căutare de coșuri cadou de Crăciun pentru angajați, colaboratori sau parteneri, alegerea unui furnizor de încredere este primul pas.

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