13 greșeli frecvente când gătești ovăz. Ce trebuie să știi pentru un terci cremos, gustos și sănătos

De la micul dejun rapid dintr-o dimineață agitată până la o cină ușoară, dar reconfortantă, ovăzul a devenit un ingredient tot mai prezent în bucătăriile moderne.

Terciul de ovăz poate fi îmbogățit cu fructe proaspete, cât congelate, nuci și semințe | Shutterstock

Versatil, sățios, nutritiv, bogat în fibre și ușor de adaptat preferințelor personale, pare greu de greșit. Și totuși, mulți dintre noi transformăm fără să știm acest aliment-minune într-o masă fadă, cleioasă sau, dimpotrivă, arsă pe fundul vasului. Nutriționiștii și bucătarii experimentați atrag atenția asupra unor greșeli banale care compromit gustul, textura și valoarea nutrițională a ovăzului. Iată ce ar trebui să știi înainte să pui lingura în bol.

Nu se folosește suficient lichid la fierbere

Una dintre cele mai frecvente greșeli este utilizarea unei cantități insuficiente de lichid. Indiferent dacă alegi apă, lapte sau o combinație între cele două, ovăzul are nevoie de spațiu să se umfle și să se gătească uniform. Dacă lichidul este prea puțin, ovăzul se lipește, se arde, iar spălatul vasului devine un coșmar. Problema apare mai ales în porțiile mici sau la prepararea la microunde. Soluția? Gătirea unei cantități mai mari, păstrată la frigider pentru mai multe zile, sau folosirea unui aparat cu presiune controlată, cum este Instant Pot.

Se omite untul

Deși ovăzul este adesea asociat cu preparate sănătoase, asta nu înseamnă că trebuie să fie lipsit de gust. O linguriță de unt adăugată în ovăzul fierbinte îi oferă catifelare, profunzime și o textură mult mai plăcută. Grăsimile de calitate ajută la sațietate și echilibru, transformând terciul într-un preparat cu adevărat satisfăcător.

Se complică inutil rețeta

Ovăzul are o frumusețe aparte tocmai prin simplitatea sa. Mulți îl încarcă cu prea multe ingrediente, pierzând astfel din farmecul unui bol echilibrat. O combinație de fructe de pădure și nuci, sau una sărată cu ou și avocado, este suficientă. Două-trei adaosuri atent alese sunt mai eficiente decât o listă interminabilă de toppinguri.

Se folosește mereu același îndulcitor

Zahărul brun, mierea și siropul de arțar sunt alegeri clasice, dar nu singurele. Melasa, de exemplu, oferă un gust profund, ușor amărui și afumat, ideal pentru rețete cu condimente calde precum scorțișoara sau cuișoarele. Melasa, mai densă în nutrienți, poate aduce un plus de fier și calciu într-un mod surprinzător de plăcut.

Se alege tipul greșit de ovăz

Fulgii de ovăz nu sunt toți la fel. Variantele instant sunt rapide, dar mai procesate și mai sărace în fibre. Cei integrali sau tăiați grosier (steel-cut) necesită timp, dar oferă consistență, un indice glicemic mai scăzut și o senzație de sațietate mai durabilă. Important este ca metoda de gătire să fie adaptată tipului de ovăz folosit.

Se adaugă fructele uscate prea devreme

Fructele uscate adaugă dulceață și textură, dar introduse de la început, se descompun și se transformă în pastă. Pentru a le păstra suculența, se recomandă adăugarea lor în ultimele 1–2 minute, acoperind vasul cu un capac. Astfel, se rehidratează parțial, păstrându-și forma și gustul.

Se folosește lichidul nepotrivit

Textura ovăzului depinde în mare parte de lichidul folosit. Pentru rețetele la rece (overnight oats), laptele – inclusiv cel vegetal – aduce cremozitate. Pe plită, unii preferă apa pentru a evita consistența gumoasă. O variantă echilibrată este apa în timpul fierberii, urmată de un strop de lapte la final.

Se alege tipul greșit de lapte

Laptele degresat, integral sau vegetal are efecte diferite asupra gustului și consistenței. Laptele de in, de exemplu, aduce o textură cremoasă și acizi grași Omega-3, în timp ce laptele de cocos oferă un plus exotic. Este important însă să se evite sortimentele îndulcite artificial, care pot dezechilibra rețeta.

Se amestecă prea mult

Ovăzul nu trebuie supravegheat obsesiv. Amestecatul constant duce la eliberarea amidonului și la o consistență cleioasă. Cel mai bine este ca ovăzul să fiarbă liniștit, cu amestecări ocazionale și delicate, doar pentru a preveni lipirea.

Se omite sarea

Mulți evită sarea în preparatele dulci, dar un vârf adăugat de la început poate face diferența. Intensifică dulceața naturală și aduce profunzime gustului. Dacă se adaugă doar la final, gustul devine dezechilibrat, iar efectul este pierdut.

Se uită că ovăzul poate fi copt

Ovăzul nu trebuie gătit doar pe plită. Coacerea lui într-un vas la cuptor, cu fructe, nuci și condimente, oferă o textură complet diferită – între budincă și chec. Variantele cu mere și scorțișoară sau cu banană și unt de arahide sunt ideale pentru mic-dejunuri care pot fi pregătite din timp.

Se ignoră varianta sărată

Poate cel mai neexplorat potențial al ovăzului este cel în rețete sărate. Fiert în supă de legume, servit cu ciuperci, ou poșat sau parmezan, ovăzul se transformă într-o alternativă delicioasă la risotto sau pilaf. Versatil și bogat în fibre, poate fi o alegere excelentă pentru o cină ușoară.

Ovăzul este un aliment simplu doar în aparență. Cu puțină atenție la detalii, poate deveni una dintre cele mai plăcute și sănătoase alegeri din alimentația zilnică. De la textura perfectă la echilibrul gusturilor, totul ține de proporții, de tipul de fulgi și de metoda de preparare. Iar când e gătit cu grijă, ovăzul nu mai este doar un mic dejun rapid, ci o adevărată experiență de confort și nutriție.