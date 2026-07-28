Diseară, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, căpitanii Sonny și Rikito caută revanșa.

S-a dat startul la provocări într-o nouă etapă, iar Nea Mărin nu le-a dat vedetelor niciun minut de liniște.

Abia treziți din somn, aceștia au apucat să mănânce și au trecut direct la proba care le putea asigura relaxarea! Ediția de ieri a fost lider de audiență, iar distracția continuă și în această seară, de la 20:30, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, când echipa galbenă vrea neapărat revanșa și victoria care să-i scutească de noi munci dificile.

Echipa roșie a câștigat prima probă a săptămânii, într-o ediție lider de audiență

Pe plaja din Vama Veche, Victor Slav, Selina, Marian Capet și Iulia Albu au aflat cum vor arăta echipele și au trecut direct la construit de castele de nisip. În timp ce unii alergau după elemente, ducând la capăt misiuni, ceilalți stăteau pe plajă, cărau apă și urmau exemplul primit pentru a câștiga! Echipa roșie, condusă de Liviu și Andrei a bifat o nouă reușită, iar Capet și Iulia Albu au avut parte de o super după-amiază. Fie că a fost vorba despre o masă copioasă sau o vizită la ferma de melci, ei au profitat la maximum de timpul liber, în timp ce adversarii au muncit la Cherhana sau pe terenul de golf.

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Prima ediție din această săptămână a adus starea de bine celor de acasă, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 23:18, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 3.6 puncte de rating şi 16.5% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.2 puncte de rating şi 15% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:23, aproape 700.000 de mii de telespectatori se bucurau de conținutul emisiunii.

Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, căpitanii Sonny și Rikito caută revanșa

În doar câteva ore, provocările continuă la mare! Nea Mărin le dă trezirea matinală și îi aduce... într-un târg în care se anunță aglomerație și agitație! ”Mie îmi place la bâlci de mor. Nu vreți să știți cât de dor îmi era”, va spune Capet, când va vedea locația zilei.

Membrii echipelor se vor separa încă o dată: în timp ce doi vor pregăti mici, ceilalți doi se vor duce prin târg să facă troc! Ce obiecte vor avea de obținut, ce piedici vor întâmpina și cine va reuși să ducă proba la capăt, cel mai rapid, rămâne de văzut.

Să fie oare seara perfectă pentru echipa galbenă și să obțină revanșa, care va duce scorul săptămânii la egal? Sau să fie victoria care decide cum arată această etapă?

Nu ratați noul sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!