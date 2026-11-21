Vrei clătite de post gustoase, fără ouă și lapte? Un detaliu important le poate face la fel de bune precum cele clasice.

Clătitele de post se fac din doar câteva ingrediente simple | Shutterstock

Postul Crăciunului a început pe 15 noiembrie și ține până în Ajunul Crăciunului, așa că dacă vrei deserturi fără ingrediente de origine animală de care te poți bucura în această perioadă, clătitele de post reprezintă o soluție simplă și ușor de preparat.

Clătitele pot fi transformate ușor în preparate de post, cum ouăle și laptele pot fi înlocuite ușor cu ajutorul unor produse pe care probabil le ai deja în bucătărie.

Cu proporțiile potrivite, poți avea clătite de post la fel de gustoase precum cele clasice.

În plus, un secret te poate ajuta să ai un preparat de post excelent, de care te poți bucura până de Crăciun, dar și după.

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Clătite de post gustoase, fără ouă și lapte

Cu această rețetă, lipsa ouălor și a laptelui aproape că nu se simte. Pentru a obține clătite de post la fel de gustoase precum cele clasice, trebuie să folosești un ingredient comun și ieftin, scrie EVZ.

Acesta e apa minerală carbogazoasă, are înlocuiește cu ușurință laptele. Bulele de gaz ajuta aluatul să devină ușor și pufos, așa că nu vei simți nici lipsa ouălor. Dacă vrei o textură și mai cremoasă, poți înlocui o parte din apă cu lapte vegetal, scrie PlayTech.

În plus, mai există un truc folosit de gospodine din întreaga lume, care poate aduce o textură inedită clătitelor, alături de fibre și nutrienți.

La rețeta clasică de clătite de post poți adaugă un măr decojit și ras în aluat, potrivit Antena 3. Astfel, clătitele devin mai fragede și capătă o culoare aurie.

Dacă vrei o textură și mai aerată, poți înlocui o parte din apă cu 2-3 linguri de suc de portocale. O altă versiune recomandă să adaugi o lingură de oțet de mere în compoziție.

Secretul pentru clătite de post pufoase

Dacă vrei să te asiguri că vei avea clătite de post delicioase, care nu se rup, secretul e să fii atent la proporții.

Regula de bază e 1 parte făină la 2 părți lichid. Ceea ce înseamnă că la 200 de grame de făină trebuie să adaugi 400 de mililitri de apă minerală sau lapte vegetal.

Aluatul trebuie să curgă ca o smântână lichidă. Pentru clătite mai subțiri adaugi puțin lichid, iar pentru unele mai groase reduci cantitatea cu 10-20%.

În plus, e recomandat să cerni făina înainte să o adaugi în aluat și să torn apa treptat, amestecând continuu pentru a preveni cocoloașele.

Rețetă de clătite de post

Din această rețetă ies 10-12 clătite, în funcție de dimensiunea tigăii, și presupune doar câteva ingrediente simple, pe care probabil le ai deja prin casă, scrie Playtech:

200 g făină albă

400 ml apă minerală (sau apă minerală combinată cu lapte vegetal)

2 linguri de ulei

1 lingură de zahăr (opțional)

un praf de sare

esență de vanilie, rom sau coajă de lămâie, după gust

După ce ai cernut făina într-un castron mare, adaugă sarea și zahărul, dacă vrei clătite dulci. După aceea, toarna apa treptat, amestecând constant cu telul, până vei obține un aluat neted. În acest stadiu, poți adăuga uleiul și aromele pe care le vrei.

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Un pas important e să lași aluatul timp de 10 minute înainte să te apuci să gătești. În acest timp, încălzește o tigaie, preferabil una antiaderentă, și unge suprafața cu foarte puțin ulei.

Cu ajutorul unui polonic, toarnă aluatul în tigaie și rotește până când acesta se întinde uniform. Trebuie să coci clătitele 1-2 minute pe fiecare parte.