Banana pudding. Rețeta unuia dintre cele mai iubite deserturi din bucătăria americană

Banana pudding este unul dintre cele mai iubite deserturi din sudul Statelor Unite. Popularitatea lui vine din combinația simplă, dar extrem de reconfortantă, dintre cremă de vanilie, biscuiți fragezi și banane bine coapte.

Inspirată din versiunea clasică americană, această variantă păstrează textura bogată și aerată a desertului original, dar pune accent pe echilibrul dintre dulce, cremos și fructat. Straturile de biscuiți cu vanilie absorb treptat crema și devin moi, aproape asemănătoare blatului de prăjitură. Iar bananele oferă prospețime și dulceață naturală.

Frișca bătută adăugată în cremă face compoziția mai ușoară și mai fină decât o budincă obișnuită. Iar după câteva ore de răcire toate aromele se combină perfect. Tocmai această perioadă de odihnă transformă desertul într-unul atât de special.

În multe familii americane, banana pudding este pregătit pentru mese mari, picnicuri, sărbători sau reuniuni de familie. De obicei este servit într-un vas mare de sticlă, astfel încât straturile să rămână vizibile. Însă poate fi montat și în pahare individuale sau borcane mici pentru un aspect elegant și modern. Desertul nu necesită coacere, ceea ce îl face ideal pentru zilele călduroase sau pentru momentele în care vrei ceva spectaculos fără prea mult efort.

Textura finală trebuie să fie moale și cremoasă, dar nu lichidă. Bananele trebuie să fie bine coapte, însă ferme, iar biscuiții suficient de înmuiați cât să se taie ușor cu lingura. Puțină vanilie adevărată și un praf discret de sare intensifică toate aromele și transformă desertul într-un preparat mult mai bogat decât pare la prima vedere.

Banana pudding - Ingrediente( 10 porții)

1 conservă lapte condensat îndulcit – 400 g

400 ml lapte rece

1 pachet budincă instant de vanilie – aproximativ 150 g

700 ml frișcă lichidă pentru bătut

1 linguriță extract de vanilie

4 banane mari

300 g biscuiți cu vanilie tip Nilla wafers sau biscuiți populari

2 linguri zahăr pudră

1 praf sare.

Banana pudding - Mod de preparare

Pune într-un bol mare laptele condensat și laptele rece. Adaugă praful de budincă și amestecă energic cu un tel până când compoziția devine netedă și începe să se îngroașe ușor. Lasă crema la frigider aproximativ 5-10 minute pentru a se stabiliza.

Toarnă frișca lichidă foarte rece într-un bol separat și adaugă extractul de vanilie. Bate frișca până obții vârfuri ferme și o textură aerată. Pune deoparte aproximativ o treime din frișcă pentru decorul final.

Încorporează restul frișcii în crema de budincă folosind o spatulă și mișcări ușoare, pentru a păstra compoziția aerată și fină.

Taie bananele în rondele potrivite, nu foarte subțiri. Pentru un aspect frumos și pentru a evita oxidarea rapidă, folosește banane galbene, ferme și fără pete maronii excesive.

Într-un vas mare de sticlă sau într-o tavă adâncă, începe montarea desertului. Așază un strat de biscuiți pe fundul vasului, apoi un strat generos de cremă și un strat de banane. Continuă în aceeași ordine până termini ingredientele, având grijă ca ultimul strat să fie de cremă.

Acoperă desertul și lasă-l la frigider minimum 4 ore, ideal peste noapte. În acest timp biscuiții absorb umezeala din cremă și capătă textura specifică desertului clasic american.

Amestecă zahărul pudră cu frișca păstrată deoparte și întinde-o deasupra înainte de servire. Zdrobește câțiva biscuiți și presară-i peste desert pentru textură și aspect.

Servește banana pudding foarte rece. Pentru un plus de aromă, poți adăuga între straturi puțină scorțișoară, caramel sărat sau biscuiți Lotus zdrobiți, însă varianta clasică rămâne cea mai apreciată.

