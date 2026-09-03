Pâine cu usturoi, aromată și crocantă – rețetă simplă, gata în câteva minute

Rețeta de pâine cu usturoi este una dintre cele mai simple garnituri pe care le poți pregăti acasă, dar și una dintre cele mai apreciate. Câteva ingrediente obișnuite: pâine, unt, usturoi și pătrunjel se transformă rapid într-un preparat aromat, crocant la exterior, delicios și fraged în interior.

Pâinea cu usturoi este una dintre cele mai simple garnituri pe care le poți pregăti acasă | Shutterstock/AI

Secretul unei pâini cu usturoi reușite stă în echilibrul dintre pâine și untul aromat. Untul trebuie să fie suficient de moale pentru a putea fi amestecat ușor cu usturoiul și pătrunjelul și întins uniform pe pâine. Usturoiul proaspăt este esențial pentru aroma intensă, în timp ce pătrunjelul aduce o notă vegetală și proaspătă. Dacă îți place combinația dintre usturoi și brânză, poți adăuga și puțin parmezan ras, care se va topi și va forma o crustă aurie și apetisantă.

Un avantaj important al acestei rețete este că poți alege textura finală în funcție de preferințe. Pentru o pâine crocantă, taie pâinea în două pe lungime, unge-o cu untul aromat și coace-o fără să o acoperi. La final, o scurtă trecere sub grill va rumeni marginile și va face suprafața foarte crocantă. Dacă preferi pâinea moale, taie-o în felii de aproximativ 2,5 cm, fără să le desprinzi complet de coajă, apoi introdu untul aromat între felii. Împachetează pâinea în folie de aluminiu și coace-o astfel încât untul să se topească lent și să pătrundă în miez.

Un alt lucru care face această rețetă practică este faptul că pâinea poate fi pregătită în avans. După ce ai uns-o cu amestecul de unt, usturoi și pătrunjel, o poți împacheta și păstra la congelator până la trei luni. Astfel, ai oricând la îndemână o garnitură pe care o poți introduce direct în cuptor atunci când ai nevoie de ea.

Servește pâinea cu usturoi imediat după coacere, când este încă fierbinte și aromată. Este excelentă alături de paste cu sos, lasagna, chifteluțe cu sos de roșii, supe sau preparate din carne. Pentru o masă simplă, poate fi servită chiar și alături de o salată proaspătă.

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Pâine cu usturoi, aromată și crocantă - Ingrediente

112 g unt nesărat, moale

2 căței mari de usturoi, zdrobiți și tocați fin

1 lingură cu vârf de pătrunjel verde, tocat

450 g pâine italiană sau franțuzească

25 g parmezan proaspăt ras, opțional.

Rețeta pâinii cu usturoi, aromată și crocantă - Mod de preparare în varianta crocantă

Preîncălzește cuptorul la 175°C.

Taie pâinea în două, pe lungime, astfel încât să obții două jumătăți.

Pune untul moale într-un bol și adaugă usturoiul tocat și pătrunjelul. Amestecă bine până când obții o pastă aromată și omogenă.

Întinde amestecul de unt pe toată suprafața celor două jumătăți de pâine, distribuindu-l cât mai uniform.

Așază pâinea într-o tavă rezistentă la temperaturi ridicate și introdu-o în cuptor. Coace-o timp de aproximativ 10 minute, până când untul este topit și pâinea începe să se rumenească.

Dacă folosești parmezan, scoate tava din cuptor și presară brânza rasă peste pâine.

Mută tava pe nivelul superior al cuptorului și pornește funcția grill la temperatură ridicată. Lasă pâinea timp de 2-3 minute, până când marginile devin crocante, iar parmezanul se topește și începe să se rumenească. Supravegheaz-o cu atenție, deoarece pâinea se poate arde foarte repede în această etapă.

Scoate pâinea din cuptor și las-o să se răcorească aproximativ un minut.

Taie fiecare jumătate în felii de aproximativ 2,5 cm grosime și servește pâinea imediat.

Pâine cu usturoi, aromată și crocantă - Mod de preparare – varianta moale

Preîncălzește cuptorul la 175°C.

Pregătește amestecul de unt combinând untul moale cu usturoiul tocat și pătrunjelul.

Taie pâinea în felii de aproximativ 2,5 cm grosime, dar nu tăia complet până la baza pâinii. Feliile trebuie să rămână prinse de coajă.

Introdu câte 1-2 lingurițe din amestecul de unt între felii. Dacă dorești o aromă mai discretă, poți pune untul aromat între fiecare două felii.

Împachetează pâinea în folie de aluminiu și așaz-o într-o tavă.

Coace-o timp de aproximativ 15 minute, până când untul s-a topit complet, iar pâinea este bine încălzită.

Scoate pâinea din folie și servește-o cât este fierbinte. Pentru un aspect plăcut, o poți înveli într-un prosop de bucătărie curat și o poți servi direct la masă, desprinzând feliile pe măsură ce sunt consumate.

Cum păstrezi pâinea cu usturoi

Pâinea cu usturoi este cel mai bună imediat după coacere, când crusta este crocantă, iar interiorul este cald și aromat. Dacă vrei să o pregătești în avans, unge pâinea cu amestecul de unt, usturoi și pătrunjel, apoi împacheteaz-o bine în folie și congeleaz-o pentru cel mult trei luni.

Pentru reîncălzirea variantei crocante, pune pâinea neacoperită, cu partea unsă în sus, într-o tavă. Acoper-o lejer cu folie și încălzește-o până când este caldă și untul începe să se topească. Îndepărtează folia și continuă coacerea, apoi rumenește-o scurt sub grill.

Pentru varianta moale, lasă pâinea în folie, dar desfă-o puțin pentru ca aceasta să nu fie foarte strânsă. Introdu pâinea în cuptor și încălzește-o până când este bine pătrunsă de căldură.

Cu doar câteva ingrediente și mai puțin de 20 de minute la dispoziție, poți pregăti o pâine cu usturoi aromată, potrivită atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru o cină în familie.