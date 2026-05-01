Paste alla vodka. Rețetă de paste cremoase, aromate și surprinzător de elegante

Există rețete care par sofisticate la prima vedere, dar care, odată înțelese, devin rapid parte din repertoriul tău de „comfort food”. Pastele alla vodka sunt exact genul acesta de preparat.

Publicat: Vineri, 01 Mai 2026, 07:03 | Actualizat Vineri, 01 Mai 2026, 08:28
Create cumva între bucătăria italiană modernă și influențele internaționale ale anilor ’70–’80, aceste paste alla vodka combină ingrediente simple: roșii, smântână, paste, într-un sos incredibil de fin și echilibrat.

Ce face această rețetă specială nu este doar textura cremoasă, ci și rolul discret, dar esențial al vodkăi. Departe de a transforma preparatul într-unul „alcoolic”, aceasta ajută la extragerea aromelor din roșii și la crearea unui gust mai plăcut, mai profund. Practic, obții un sos care pare mult mai complex decât suma ingredientelor sale.

Este o rețetă perfectă pentru o cină rapidă, dar și suficient de elegantă încât să o servești invitaților. Iar dacă respecți câteva detalii simple, rezultatul va fi comparabil cu ceea ce ai primi într-un restaurant bun.

Iar mai jos îți oferim lista de ingrediente și pașii necesari pentru a prepara și tu rețeta de paste cu vodkă.

Paste alla vodka - Ingrediente (2 porții)

  • 200 g paste (penne sau rigatoni)
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 șalotă sau ½ ceapă mică, tocată fin
  • 2–3 căței de usturoi, zdrobiți
  • ¼ linguriță fulgi de chilli (opțional)
  • 100 g pastă de roșii
  • 4–5 linguri vodka
  • 100 ml smântână pentru gătit (min. 20–30% grăsime)
  • 30–40 g parmezan ras
  • câteva frunze de busuioc proaspăt
  • sare și piper.

Rețetă de paste alla vodka - Mod de preparare

Vei începe cu construirea bazei aromatice.

Încinge uleiul într-o tigaie largă, la foc mediu. Adaugă ceapa cu un praf de sare și gătește-o lent, aproximativ 8–10 minute, până devine moale și ușor dulceagă.
Adaugă usturoiul și chilli-ul și mai gătește 30 de secunde, cât să-și elibereze aroma fără să se ardă.

Adaugă pasta de roșii și amestecă bine. Las-o să se gătească 2–3 minute — acest pas este esențial, pentru că elimină gustul crud și aduce note ușor caramelizate.

Toarnă vodka și las-o să fiarbă ușor 2–3 minute, doar până când alcoolul se evaporă. Nu trebuie să rămână miros puternic, doar o aromă subtilă, integrată.

Adaugă smântâna și amestecă pentru a obține un sos cremos. Vei observa cum sosul capătă o culoare roz-portocalie și o textură catifelată. Lasă-l să fiarbă la foc mic.

Între timp, fierbe pastele în apă cu sare până devin al dente. Nu uita să păstrezi aproximativ o ceașcă din apa în care au fiert — este un ingredient „secret”.

Adaugă pastele în sos, împreună cu puțină apă de la fierbere (începe cu 50 ml).
Pune parmezanul și amestecă energic la foc mic până când sosul devine lucios și se leagă perfect de paste.

Servește imediat delicioasele paste alla vodka cu parmezan ras extra. Presară pe deasupra și piper proaspăt măcinat, apoi decorează-le cu frunze de busuioc.

Sfaturi pentru un rezultat perfect

Nu sări peste gătirea pastei de roșii, această etapă face o diferență majoră.

Apa de la paste ajută la obținerea acelei texturi „restaurant style”.

Dacă sosul e prea gros mai adaugă puțină apă de la paste.

Dacă e prea lichid mai gătește-l 1–2 minute la foc mic.

Vodka trebuie lăsată să se evapore, nu să domine gustul.

