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Mireasa, sezon 13. Mamele, replici acide la adresa Danielei. De ce l-a pupat fata pe Daniel la petrecere

Mamele au avut o discuție despre Daniela. În emisia live de miercuri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 10 iunie 2026, telespectatorii au putut afla părerile acestora despre tânăra, dar și care este motivul pentru care fata l-a pupat pe Daniel la petrecerea de sâmbătă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 14:29 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 15:12
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Daniela s-a aflat din nou pe buzele mamelor, după petrecerea de sâmbătă. Doamna Melinda a discutat despre atitudinea fetei față de Darius cu doamna Cătălina și doamna Mihaela. Acestea au folosit replici dure la adresa concurentei.

De asemenea, cele trei au „taxat” pupicul pe care Daniela i l-a oferit lui Daniel pe obraz, în fața tuturor.

„Femeile se maturizează mult mai repede și aveam pretenția să se comporte altfel cu el”, a precizat doamna Melinda care avea așteptări mai mari de la fosta „noră”.

„Tu ești cu omul ăla de mână și ce faci? Îți bați joc de el?”, a punctat doamna Cătălina despre gesturile fetei din ultima săptămână.

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Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Darius și Daniela au ajuns din nouă la despărțire, după ce tensiunile au atins cote maxime. Mai mult, tânăra și-a exprimat dorința de a nu mai avea nicio legătură cu fostul iubit.

„Darius ar trebui să fie rațional și să aibă demnitate. Nu ar trebui să mai lase capul jos pentru că n-are de ce!”, a mai continuat doamna Cătălina în materialul văzut la Mireasa: Meciul Iubirii, în emisia live de pe 10 iunie 2026.

„Darius suferă, iar ea nu are nicio treabă! Îmi pare rău, dar am spus atunci! Ea nu a fost îndrăgostită. S-a răsfățat cinci luni, ați îmbrăcat-o și aia e.”, a mai evidențiat doamna Mihaela, ușor reținută.

„Aici nu suntem să ne jucăm unul cu altul, aici suntem la Mireasa”, a punctat doamna Melinda.

„Sper să-i treacă și lui. Să fie convins că nu se merită și nu-i de el!”, a mai ținut să spună doamna Cătălina.

Care a fost reacția Danielei la discuția mamelor în emisia live de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 10 iunie 2026

În emisia live de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 10 iunie 2026, Daniela a oferit și o primă reacție la vorbele mamelor.

„În primul rând, vreau să zic că am avut o relație cu Darius de 3 luni. În al doilea rând, mă bucur că sunt pe buzele lor. Eu sunt bine cu mine, reală și fericită. Nu doresc să vorbesc despre ele pentru că am alte lucruri mai importante de făcut aici”, a precizat tânăra.

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De asemenea, fata a explicat și motivul pentru care l-a pupat pe Daniel pe obraz la petrecerea de sâmbătă. Aceasta și-a dorit să facă un astfel de gest pentru a-l îndepărta pe Darius, după ce băiatul i-ar fi dedicat o melodie.

„Am făcut o retrospectivă!”, a completat doamna Cătălina.

„Asta e! Ne-a scăpat și nouă după atâtea luni!”, a adăugat doamna Mihaela.

„Eu sunt bine, sănătoasă! Fac ce simt!”, a mai punctat fata.

„Stați! Mă obosiți psihic pe mine! Eu chiar nu mai vreau să fiu implicat în discuțiile voastre. V-aș ruga să terminați! Nu mai are rost să vorbiți despre ce a fost între mine și Daniela, s-a terminat!”, a ținut Darius să evidențieze.

Colaj cu Daniela și cu mamele la Mireasa
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Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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