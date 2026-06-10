Campionatul Mondial începe pe 11 iunie 2026, exclusiv în universul Antena! Trei ceremonii de deschidere, o singură emoție globală

Numărătoarea inversă ajunge la final: universul Antena dă startul celei mai ample experiențe dedicate unui Campionat Mondial de Fotbal din România.

Între 11 iunie și 19 iulie 2026, FIFA World Cup 2026 va fi transmis exclusiv la Antena 1, AntenaPLAY şi Antena 3 CNN, iar publicul va putea urmări în direct toate cele 104 meciuri ale competiției, precum și cele trei ceremonii grandioase de deschidere organizate de țările gazdă. Din Ciudad de México, Toronto și Los Angeles, artiști de renume mondial vor transforma debutul competiției într-un adevărat festival al muzicii și al emoției, înaintea primului fluier din fiecare țară-gazdă a turneului care va scrie istorie.

Campionatul Mondial începe pe 11 iunie 2026, exclusiv în universul Antena

Înainte ca primele meciuri să se joace pe stadioanele din Statele Unite, Canada și Mexic, publicul din România va putea urmări în direct cele trei gale spectaculoase de deschidere organizate în fiecare dintre țările-gazdă. Cu artiști internaționali de top, producții impresionante și emoția primelor momente ale FIFA World Cup 2026™, cele trei show-uri live vor da startul celor 39 de zile spectacol, pasiune și fotbal la cel mai înalt nivel, exclusiv în Universul Antena.

Pe 11 iunie, prima ceremonie va transforma capitala mexicană Ciudad de México într-un spectacol de culoare și muzică latino-americană. Pe scenă sunt anunțați J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules și Maná, alături de alți artişti internaționali. Conceptul artistic este inspirat de tradiționalul papel picado, simbol al culturii mexicane. Tot acolo, Shakira şi artistul Nigerian Burna Boy vor interpreta piesa “Dai Dai”, imnul oficial al FIFA World Cup 2026™.

Articolul continuă după reclamă

Pe 12 iunie, la Toronto, Canada va întâmpina Campionatul Mondial de fotbal cu o ceremonie grandioasă. Printre numele care vor urca pe scenă se numără: Michael Bublé, Alanis, Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi și alți artiști internaționali.

Pe 13 iunie, Statele Unite vor închide trilogia ceremoniilor printr-un show de amploare dedicat muzicii și divertismentului global, cu artiști precum Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema și Tyla.

FIFA World Cup 2026™ va fi primul Campionat Mondial transmis în România cu sunet surround, într-o experiență gândită pentru a aduce publicul mai aproape de atmosfera marilor stadioane: reacțiile tribunelor, intensitatea meciurilor și emoția fiecărei faze vor putea fi trăite la un nou nivel de imersiune.

Cea mai mare ediție din istorie

FIFA World Cup 2026™ va fi cea mai amplă ediție organizată vreodată:

48 de echipe participante

104 meciuri

16 orașe-gazdă

3 țări organizatoare: Mexic, Canada și Statele Unite

desfășurare între 11 iunie și 19 iulie 2026

Antena invită publicul să trăiască Mondialul pe toate ecranele sale, într-o experiență completă de televiziune, streaming și conținut digital.

Totodată, Piața George Enescu din Bucureşti devine Piața World Cup timp de 39 de zile. Toate meciurile Mondialului vor putea fi urmărite în centrul Bucureştiului, în fața Ateneului Român, lângă cea mai cunoscută stradă din România – Calea Victoriei. Toate cele 104 meciuri vor putea fi urmărite pe un ecran uriaş –un cub cu suprafața de 256 m².

Simți. Trăiești. Vibrezi cu Mondialul.

Din 11 iunie, cel mai urmărit eveniment sportiv al planetei se vede LIVE la Antena și AntenaPLAY