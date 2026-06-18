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Paste cremoase cu mazăre și bacon. Rețetă simplă, rapidă și plină de savoare

Puține preparate reușesc să fie în același timp rapide, consistente și atât de gustoase precum o porție de paste cremoase cu mazăre și bacon. Este genul de rețetă pe care o faci într-o zi aglomerată, când vrei o masă caldă în mai puțin de 30 de minute, fără a face compromisuri în privința gustului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Iunie 2026, 09:48 | Actualizat Joi, 18 Iunie 2026, 09:59
O rețetă este potrivită atât pentru mesele de familie, cât și pentru un prânz rapid sau o cină în doi | Shutterstock
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Inspirată din bucătăria italiană și adaptată pentru ingredientele pe care le avem la îndemână, această combinație cucerește prin contrastul dintre baconul crocant, dulceața naturală a mazării și cremozitatea sosului cu parmezan.

Unul dintre marile avantaje ale rețetei este faptul că folosește ingrediente simple. Mazărea congelată este disponibilă tot timpul anului și își păstrează foarte bine culoarea și dulceața, iar baconul afumat oferă suficientă aromă pentru a transforma un preparat banal într-unul memorabil. Parmezanul adaugă profunzime și o textură catifelată, în timp ce puțină smântână pentru gătit leagă toate ingredientele într-un sos fin, care îmbracă perfect fiecare bucată de paste.

Deși rețeta originală folosește rigatoni, poți opta fără probleme pentru penne, fusilli, farfalle sau chiar tagliatelle. Important este să fierbi pastele al dente și să nu uiți să oprești puțină apă în care au fiert. Aceasta conține amidon și ajută sosul să devină mai mătăsos și să se lege perfect de paste.

Un alt detaliu care face diferența este folosirea mentei sau a pătrunjelului verde la final. Menta oferă o notă proaspătă, surprinzătoare, care echilibrează gustul intens al baconului, în timp ce pătrunjelul este o alternativă excelentă pentru cei care preferă aromele clasice.

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Paste cremoase cu mazăre și bacon - Ingrediente (4 porții)

  • 300 g paste rigatoni, penne sau fusilli
  • 180 g bacon afumat, tăiat cubulețe
  • 250 g mazăre congelată
  • 2 căței de usturoi, tocați fin
  • 30 g unt
  • 100 ml smântână pentru gătit
  • 80 g parmezan ras
  • 2 linguri apă din fierberea pastelor (sau mai mult, dacă este nevoie)
  • 2 linguri mentă proaspătă tocată sau pătrunjel verde
  • ½ linguriță piper proaspăt măcinat
  • Sare, după gust.

Paste cremoase cu mazăre și bacon - Mod de preparare

Pune la fiert o oală mare cu apă și adaugă sare. Fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj, până când devin al dente. Oprește aproximativ 150 ml din apa în care au fiert, apoi scurge pastele.

În timp ce pastele fierb, încălzește o tigaie încăpătoare și prăjește baconul la foc mediu până devine rumen și crocant. Scoate-l pe o farfurie, păstrând în tigaie o parte din grăsimea lăsată.

Adaugă usturoiul și gătește-l aproximativ un minut, fără să se rumenească.

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Pune mazărea și gătește-o 2-3 minute, până când se încălzește și își păstrează culoarea verde intensă.

Adaugă untul și amestecă până se topește, apoi toarnă smântâna pentru gătit.

Încorporează parmezanul ras și amestecă până când sosul devine fin și cremos.

Adaugă baconul prăjit și pastele scurse. Toarnă treptat câteva linguri din apa păstrată de la fierbere și amestecă energic până când sosul îmbracă perfect pastele.

Potrivește gustul cu piper și, dacă este nevoie, foarte puțină sare, deoarece baconul și parmezanul sunt deja sărate.

La final, adaugă menta sau pătrunjelul verde și amestecă ușor.

Sfaturi pentru cele mai bune paste cu mazăre și bacon

Fierbe pastele cu un minut mai puțin decât timpul indicat pe ambalaj, deoarece se vor termina de gătit în sos.

Folosește parmezan proaspăt ras, nu din plic, pentru un sos mai cremos.

Nu arunca apa în care au fiert pastele; amidonul din ea oferă sosului textura perfectă.

Dacă preferi un preparat mai ușor, poți reduce cantitatea de smântână și completa cu apă de la paste.

Pentru un plus de prospețime, adaugă la final puțină coajă rasă de lămâie.

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Servește pastele imediat, cât sunt fierbinți, presărate cu parmezan ras suplimentar și câteva frunze de mentă sau pătrunjel. Se potrivesc excelent alături de o salată verde cu dressing simplu de lămâie și ulei de măsline sau de câteva felii de pâine cu coajă crocantă.

Păstrează pastele într-o caserolă închisă ermetic la frigider până la două zile. Reîncălzește-le într-o tigaie, adăugând câteva linguri de lapte sau apă pentru a reda cremozitatea sosului. Preparatul nu este recomandat pentru congelare, deoarece textura sosului se modifică după decongelare.

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