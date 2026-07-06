Salată proteică cu castraveți și brânză de vaci. Rețetă cremoasă, răcoritoare și sănătoasă

Această rețetă de salată proteică cu castraveți și brânză de vaci este una dintre cele mai simple și mai gustoase rețete pe care le poți pregăti în sezonul cald. Dacă îți dorești un preparat ușor, hrănitor și gata în doar câteva minute, această combinație este alegerea perfectă.

O salată potrivită pentru prânz, cină sau chiar ca garnitură lângă preparate la grătar. | Shutterstock

Este o rețetă potrivită pentru prânz, cină sau chiar ca garnitură lângă preparate la grătar. Castraveții proaspeți oferă o textură crocantă și foarte răcoritoare, iar brânza de vaci transformă salata într-un preparat bogat în proteine, fără să fie greu sau încărcat.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei salate este faptul că se prepară fără gătire. Ai nevoie doar de ingrediente proaspete și de câteva minute pentru a obține un preparat gustos și echilibrat. Castraveții sunt bogați în apă și oferă o senzație plăcută de prospețime, în timp ce mărarul și ceapa roșie completează perfect aroma. Oțetul adaugă o notă ușor acrișoară, iar piperul proaspăt măcinat intensifică gustul fără să acopere savoarea ingredientelor principale.

Brânza de vaci reprezintă ingredientul care diferențiază această salată de variantele clasice preparate cu smântână sau maioneză. Ea oferă o consistență fină și cremoasă, dar și un aport important de proteine, ceea ce face ca salata să fie mult mai sățioasă. În plus, este o alegere excelentă pentru cei care încearcă să adopte un stil de viață echilibrat și caută rețete rapide, cu ingrediente simple.

Această salată poate fi servită imediat după preparare, însă devine chiar mai gustoasă dacă este lăsată la frigider timp de 20-30 de minute. În acest interval, aromele se combină, iar castraveții absorb dressingul cremos. Poți servi preparatul alături de carne de pui la grătar, pește, friptură de curcan sau chiar pe felii de pâine integrală prăjită. Este la fel de potrivit și pentru picnicuri, mese în familie sau pachetul pentru serviciu.

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Rețeta este ușor de adaptat în funcție de preferințe. Poți adăuga ridichi, avocado, roșii cherry sau câteva semințe pentru un plus de textură. Indiferent de variantele alese, baza cremoasă și castraveții crocanți rămân combinația care face această salată atât de apreciată.

Salată proteică cu castraveți și brânză de vaci - Ingrediente

3 castraveți mari

250 g brânză de vaci cremoasă

1 ceapă roșie mică, tăiată foarte subțire

2 linguri mărar proaspăt tocat

2 linguri ceapă verde tocată

3 linguri oțet alb

½ linguriță sare

¼ linguriță piper negru proaspăt măcinat

Mărar proaspăt pentru decor

Rețeta salatei proteice cu castraveți și brânză de vaci - Mod de preparare

Spală foarte bine castraveții și șterge-i cu un prosop de hârtie. Dacă au coaja subțire, îi poți folosi fără să îi cureți, deoarece aceasta oferă culoare și un plus de textură. Taie castraveții în felii subțiri, cât mai uniforme, folosind un cuțit bine ascuțit sau o mandolină.

Curăță ceapa roșie și feliaz-o foarte fin. Dacă preferi un gust mai delicat, las-o timp de 10 minute într-un bol cu apă rece, apoi scurge-o foarte bine. Astfel își va pierde din iuțeală și va rămâne doar aroma dulceagă.

Pune brânza de vaci într-un blender sau paseaz-o cu un blender vertical până devine fină și cremoasă. Dacă este deja foarte fină, o poți amesteca direct cu o lingură. Adaugă oțetul, sarea și piperul și omogenizează compoziția până obții un dressing catifelat.

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Încorporează mărarul și ceapa verde tocate mărunt. Amestecă ușor pentru ca verdețurile să fie distribuite uniform în sos.

Așază castraveții și ceapa roșie într-un bol încăpător. Toarnă dressingul peste legume și amestecă delicat, astfel încât fiecare felie de castravete să fie acoperită cu sosul cremos.

Lasă salata la frigider aproximativ 20-30 de minute înainte de servire. În acest timp aromele se vor combina, iar dressingul va îmbrăca perfect fiecare ingredient.

Înainte de servire, gustă și ajustează condimentele dacă este necesar. Presară deasupra câteva fire de mărar proaspăt și puțin piper proaspăt măcinat.

Servește salata rece, ca fel principal într-o zi călduroasă sau ca garnitură pentru preparate din carne, pește ori legume la grătar. Se potrivește excelent și alături de pâine integrală prăjită sau lipie caldă.

Sfaturi pentru o salată proteică cu castraveți și brânză de vaci

Dacă folosești castraveți foarte zemoși, presară peste ei puțină sare și lasă-i 15 minute într-o strecurătoare înainte de a-i amesteca cu dressingul. Excesul de apă se va elimina, iar salata va rămâne cremoasă mai mult timp.

Pentru un plus de prospețime, poți adăuga câteva frunze de mentă tocate fin sau pătrunjel verde. Dacă îți plac aromele mai intense, încorporează un cățel mic de usturoi zdrobit în dressing.

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Salata se păstrează la frigider până la 24 de ore, într-un recipient închis ermetic. Este recomandat să fie consumată cât mai proaspătă pentru a păstra textura crocantă a castraveților și savoarea dressingului.