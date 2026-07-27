Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 8,89 milioane de euro la tragerile de joi, 30 iulie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de duminică, 26 iulie 2026, la toate categoriile de joc.

Rezultate Loto 26 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,89 milioane de euro la tragerile de joi, 30 iulie | Shutterstock/AI

Joi, 30 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 26 iulie, Loteria Romana a acordat 29.840 de castiguri in valoare totala de peste 2,89 milioane de lei.

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,89 milioane de euro la tragerile de joi, 30 iulie

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 46,57 milioane de lei (peste 8,89 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,54 milioane de lei (peste 677.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,80 milioane de lei (peste 535.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 543.000 de lei (peste 103.700 de euro).

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La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 902.400 de lei (peste 172.300 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 332.700 de lei (peste 63.500 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea Noroc de duminica, 26 iulie, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 174.132,24 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Satu Mare.

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 26 iulie, la categoria a II-a s-au inregistrat opt castiguri a cate 60.451,76 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Cluj Napoca, Navodari, Podu Iloaiei – jud. Iasi, Vaduri – jud. Neamt, Focsani, Bucuresti – sector 1 si online pe Amparcat.ro si joaca.loto.ro.

La tragerea Joker de duminica, 26 iulie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 51.796,64 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

Rezultate Loto azi, 26 iulie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto la Joker, azi, 26 iulie 2026: 15, 29, 16, 13, 31, +9

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 26 iulie 2026: 9, 1, 4, 6, 8, 5

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 26 iulie 2026: 7, 31, 19, 30, 25, 40

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 26 iulie 2026: 3, 3, 5, 2, 9, 0

Rezultate Loto la Noroc, azi, 26 iulie 2026: 5, 0, 8, 6, 2, 9, 9

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 26 iulie 2026: 20, 35, 31, 10, 39, 11