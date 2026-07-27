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(P) Levis Automobile Cluj pune în mișcare afacerea ta cu autoutilitare, dube și camionete 3-5 tone secondhand

Afacerea ta merge mai departe pe roțile noilor achiziții adăugate în flota companiei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Iulie 2026, 13:47 | Actualizat Luni, 27 Iulie 2026, 13:48
(P) Levis Automobile Cluj pune în mișcare afacerea ta cu autoutilitare, dube și camionete 3-5 tone secondhand | levisautomobile.ro
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Levis Automobile din Cluj-Napoca oferă soluții pentru firmele care doresc să își extindă portofoliul de autoutilitare, oferind camionete între 3 și 5 tone secondhand.

Ce oferă parcul auto Levis Automobile?

Levis Automobile propune o ofertă variată de vehicule în funcție de nevoile afacerii tale, indiferent dacă ai nevoie de o autoutilitară, un autoturism, o autoutilitară frigorifică sau cauti duba de vanzare second hand având în catalog o varietate de mărci precum:

- Renault;

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- Volkswagen;

- Ford;

- Opel;

- BMW;

- Toyota;

- Mercedes-Benz.

De ce Levis Automobile?

Compania clujeană se află de 18 ani pe piața vehiculelor secondhand și își deservește clienții prin prisma experienței dobândite în urma vânzării a peste 5000 de vehicule și a colaborării cu peste 200 de parteneri.

Pe lângă diversitatea parcului auto, Levis Automobile oferă garanție de minimum 1 an pentru orice vehicul achiziționat, pentru protejarea investiției. Pentru confortul clienților, compania oferă livrarea cât mai rapidă a autoutilitarei oriunde pe teritoriul României, prin intermediul unor firme de specialitate.

Nu în ultimul rând, pentru că alegerea autoutilitarei ideale devine mai ușoară după o probă, Levis Automobile oferă posibilitatea de a face un test-drive, cu punctul de plecare la sediul firmei. Astfel, te poți asigura că ai ales vehiculul potrivit nevoilor tale din categoria camionete 3-5 tone second hand.

Pot finanța achiziția unei autoutilitare de la Levis Automobile?

Da, pe lângă opțiunea achitării integrale, compania Levis Automobile oferă mai multe opțiuni de finanțare a autoutilitarelor achiziționate:

1. Leasing

- Avans cuprins între 10 și 15 din valoarea autoutilitarei;

- Perioada între 12 și 60 de luni;

- Asistență la completarea dosarului;

- Poate fi realizat atât de persoane fizice, cât și persoane juridice.

Pe pagina companiei, levisautomobile.ro, clienții pot accesa un calculator leasing pentru a estima valoarea plății lunare în funcție de suma accesată și perioada rambursării.

2. Credit auto

- Aprobare facilă, în maxim 48 de ore;

- Posibilitatea alegerii tipului de dobândă (fixă/variabilă) în funcție de banca aleasă (TBI Bank, Porsche Leasing, BCR Leasing) și de nevoile clientului;

- Perioadă cuprinsă între 1 și 5 ani;

- Asistență din partea angajaților companiei Levis Automobileîn vederea obținerii creditului auto.

Cum sunt evaluate vehiculele comercializate de Levis Automobile?

Angajații Levis Automobile se asigură că fiecare vehicul trece printr-un proces de inspecție riguros înainte de scoaterea la vânzare. Vehiculele sunt expertizate de către mecanici certificați, care se asigură că toate componentele principale (motor, transmisie, sistemul de frânare etc.) se află într-o stare tehnică bună.

Întrebări frecvente:

1. Există posibilitatea realizării unui test-drive?

Da, clienții pot solicita un test-drive pe care îl pot realiza ei înșiși sau să se deplaseze în dreapta în timp ce un angajat Levis Automobile realizează proba.

2. Care este politica de garanție pentru vehiculele achiziționate?

În timp ce orice vehicul achiziționat de la Levis Automobile vine cu o garanție de 12 luni, clienții pot solicita o garanție extinsă pentru siguranță pe termen lung.

3. Care este politica de retur a companiei?

În cazul în care clientul constată faptul că vehiculul ales nu este cel potrivit, Levis Automobile oferă o perioadă de 14 zile în care acesta poate fi returnat, cu condiția returnării în aceeași stare în care a fost achiziționat.

Mini-rezumat

Indiferent dacă achiți integral (cash) sau să optezi pentru o variantă de finanțare, echipa de la Levis Automobile te va îndruma în alegerea vehiculului optim pentru afacerea ta. Cu un parc auto variat, garanție pentru vehicul, posibilitatea de a realiza un test-drive și experiența îndelungată în domeniu, Levis Automobile este o companie orientată spre clienți, cu care urmărește să formeze parteneriate bazate pe transparență și integritate.

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