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(P) Începătorii motocicliști greșesc adesea aici

Primii kilometri pe motocicletă vin cu entuziasm, dar și cu numeroase provocări. Un motociclist aflat la început trebuie să învețe simultan să controleze vehiculul, să anticipeze traficul și să folosească echipamentul potrivit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Iulie 2026, 13:57 | Actualizat Luni, 27 Iulie 2026, 13:57
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Unele greșeli par minore, însă pot afecta considerabil siguranța, confortul și încrederea la drum.

Alegerea unei motociclete prea puternice

Una dintre cele mai frecvente greșeli este alegerea unei motociclete în funcție de aspect sau performanțe, fără a ține cont de experiența pilotului. Un model foarte greu sau cu o accelerație agresivă poate fi dificil de controlat la viteze mici, în viraje strânse și în situații neprevăzute.

Pentru început, este mai potrivită o motocicletă cu o putere ușor de gestionat, o poziție confortabilă și o înălțime a șeii care permite sprijinirea sigură a picioarelor pe sol. O motocicletă adaptată nivelului de experiență ajută pilotul să își formeze corect reflexele și să progreseze fără presiune inutilă.

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Cumpărarea unei căști după aspect

Casca nu trebuie aleasă doar pentru design, culoare sau preț. Forma capului, dimensiunea, sistemul de închidere, ventilația și tipul de utilizare sunt criterii mult mai importante.

O casca moto trebuie să stea ferm pe cap, fără să provoace puncte dureroase. Atunci când este nouă, poate părea ușor strâmtă, deoarece interiorul se adaptează treptat. Totuși, nu trebuie să apese excesiv pe frunte sau tâmple. Categoria de căști include modele integrale, modulare, jet și motocross, precum și o gamă largă de mărimi și producători.

Cască integrală este, în general, o opțiune practică pentru începători, deoarece acoperă întreaga zonă a capului și bărbiei. Indiferent de model, aceasta trebuie probată înainte de cumpărare și înlocuită după un impact serios, chiar dacă deteriorarea exterioară nu este evidentă.

Folosirea unui echipament incomplet

Mulți începători poartă cască, dar neglijează restul echipamentului. O geacă obișnuită, blugii și pantofii sport nu sunt concepuți pentru protecție în cazul unei căzături.

Echipamentul de bază ar trebui să includă:

  • cască potrivită;
  • geacă moto cu elemente de protecție;
  • mănuși care acoperă complet mâinile;
  • pantaloni rezistenți la abraziune;
  • încălțăminte care susține glezna.

La acestea se pot adăuga protecții moto pentru spate, piept, umeri, coate sau genunchi. Acestea trebuie alese în funcție de activitatea practicată și purtate corect, fără să se deplaseze în timpul mersului.

Echipamentul nu elimină riscul, dar poate reduce severitatea leziunilor. De aceea, ar trebui purtat chiar și pe traseele scurte sau în zilele foarte călduroase.

Privirea fixată prea aproape de motocicletă

Un motociclist începător tinde să privească imediat în fața roții. Această obișnuință face dificilă observarea din timp a unei curbe, a unei mașini care frânează sau a unui obstacol.

Privirea trebuie orientată spre direcția în care motociclistul dorește să se deplaseze. În viraje, pilotul trebuie să urmărească ieșirea din curbă, nu marginea drumului sau obstacolul de care încearcă să se ferească.

O privire ridicată oferă mai mult timp pentru analizarea traficului și permite efectuarea unor manevre mai line.

Frânarea incorectă

Unii începători evită frâna față de teama blocării roții și folosesc aproape exclusiv frâna spate. Alții acționează brusc comenzile atunci când apare un pericol.

Frânarea eficientă presupune utilizarea controlată a ambelor frâne. Presiunea trebuie aplicată progresiv, astfel încât greutatea motocicletei să se transfere fără mișcări bruște. Motocicletele echipate cu ABS pot reduce riscul blocării roților, dar sistemul nu înlocuiește o tehnică bună.

Exersarea frânării într-un spațiu sigur este esențială. Pilotul trebuie să învețe cum reacționează motocicleta pe asfalt uscat, umed sau denivelat.

Intrarea prea rapidă în viraje

Viteza excesivă la intrarea într-un viraj este o greșeală dificil de corectat. Începătorul poate frâna brusc, își poate fixa privirea pe marginea drumului sau poate modifica necontrolat traiectoria.

Viteza trebuie redusă înainte de curbă. În timpul virajului, comenzile trebuie folosite lin, iar accelerația menținută constant sau crescută ușor după stabilizarea motocicletei. Pilotul trebuie să lase întotdeauna o marjă de siguranță pentru pietriș, gropi sau vehicule care pătrund pe banda sa.

Poziționarea greșită în trafic

Motocicleta ocupă mai puțin spațiu decât un autoturism, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie condusă permanent lângă marginea șoselei. O astfel de poziție poate reduce vizibilitatea și poate expune motociclistul la gropi, nisip sau portiere deschise.

Poziția pe bandă trebuie schimbată în funcție de trafic. Obiectivul este ca motociclistul să fie vizibil pentru ceilalți participanți și să păstreze o rută de evitare. Este recomandată evitarea zonelor în care pilotul nu poate fi observat în oglinzile unui autoturism.

Supraestimarea vizibilității

Faptul că motociclistul vede o mașină nu înseamnă că șoferul l-a observat. Dimensiunea redusă a motocicletei și schimbările rapide de poziție pot face dificilă estimarea vitezei acesteia.

La intersecții, parcări și schimbări de bandă, pilotul trebuie să pornească de la presupunerea că nu a fost văzut. Menținerea distanței, reducerea vitezei și pregătirea pentru frânare oferă mai multe opțiuni atunci când un alt vehicul face o manevră neașteptată.

Lipsa exercițiului după obținerea permisului

Permisul confirmă atingerea unui nivel minim de pregătire, nu încheierea procesului de învățare. Controlul ambreiajului, întoarcerile la viteză redusă, frânarea de urgență și evitarea obstacolelor trebuie exersate periodic.

Primele ieșiri ar trebui făcute pe trasee cunoscute, în condiții meteo bune și în afara orelor aglomerate. Dificultatea poate fi crescută treptat, pe măsură ce pilotul capătă experiență.

Concluzie

Cele mai multe greșeli ale motocicliștilor începători apar din grabă, lipsă de practică sau supraestimarea propriilor abilități. Alegerea unei motociclete potrivite, purtarea echipamentului complet și exersarea constantă sunt mai importante decât viteza sau performanțele tehnice.

Un motociclist prudent nu încearcă să demonstreze cât de repede poate merge, ci își păstrează permanent suficient timp și spațiu pentru a reacționa.

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