Salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel. Rețetă proaspătă, hrănitoare și elegantă

Această salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel este dovada că ingredientele simple pot crea un preparat plin de gust, culoare și prospețime. Deși la prima vedere pare o combinație modestă, această salată reunește texturi și arome care se completează perfect.

O salată sățioasă, dar în același timp ușoară, ideală pentru mesele de primăvară și vară | Shutterstock

Salata de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel este o salată sățioasă, dar în același timp ușoară, ideală pentru mesele de primăvară și vară.

În multe bucătării europene, salatele pe bază de ouă reprezintă o alegere clasică pentru prânzurile rapide, mesele de weekend sau brunch-urile în familie. Ouăle oferă consistență și proteine de calitate, în timp ce verdețurile aduc prospețime și un aport important de vitamine. Această combinație a devenit populară deoarece poate fi adaptată cu ușurință sezonului și ingredientelor disponibile în piață.

Năsturelul, ingredientul care dă personalitate dressingului, este una dintre cele mai aromate verdețuri de primăvară. Frunzele sale mici au o notă discret picantă, asemănătoare muștarului verde sau rucolei tinere. Atunci când este mixat cu ulei de măsline, suc proaspăt de lămâie și puțin muștar Dijon, se transformă într-un sos verde intens, cu o aromă proaspătă și revigorantă. Acest dressing îmbracă delicat fiecare ingredient și oferă salatei un aspect elegant și apetisant.

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Pătrunjelul joacă și el un rol important. Dincolo de aroma sa caracteristică, adaugă prospețime și culoare, contribuind la echilibrul general al preparatului. Ridichile aduc o textură crocantă, iar semințele prăjite completează salata cu note discrete de nucă și un contrast plăcut.

Salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel - Ingrediente

8 ouă fierte

1 legătură mare pătrunjel verde

1 șalotă mică

100 g mix de salată verde

50 g ridichi feliate subțire

1 lingură semințe de floarea-soarelui prăjite

sare după gust

piper proaspăt măcinat după gust

Pentru dressingul de năsturel:

70 g năsturel

75 ml ulei de măsline extravirgin

1 lingură suc de lămâie

1 linguriță muștar Dijon

1 lingură apă rece

sare după gust

piper după gust.

Salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel - Mod de preparare

Pune ouăle într-o cratiță cu apă rece. Fierbe-le timp de 7-8 minute din momentul în care apa începe să clocotească. Transferă-le imediat într-un bol cu apă rece și gheață pentru a opri gătirea.

Curăță ouăle și taie-le în jumătăți sau sferturi.

Spală bine pătrunjelul, năsturelul și frunzele de salată.

Taie șalota în rondele foarte fine.

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Pentru dressing, pune în blender năsturelul, uleiul de măsline, sucul de lămâie, muștarul, apa, sarea și piperul. Mixează până obții un sos fin, de culoare verde intensă.

Așază frunzele de salată pe un platou mare. Adaugă pătrunjelul, ridichile și șalota. Distribuie ouăle deasupra. Stropește cu dressingul de năsturel. Presară semințele prăjite și puțin piper proaspăt măcinat.

Servește delicioasa salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel imediat.

Sfaturi pentru o salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel perfectă

Folosește ouă de cea mai bună calitate pentru un gust mai bogat și gălbenușuri intens colorate.

Năsturelul trebuie utilizat cât mai proaspăt pentru a păstra aroma sa caracteristică și culoarea vibrantă.

Dacă dorești o salată mai consistentă, poți adăuga cartofi noi fierți sau fasole verde opărită.

Pentru un plus de prospețime, completează preparatul cu câteva fire de mărar sau ceapă verde.

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Beneficiile salatei cu ouă și verdețuri

Ouăle sunt o sursă excelentă de proteine complete și nutrienți esențiali.

Pătrunjelul și năsturelul sunt bogate în vitamine și antioxidanți.

Preparatul este sățios, dar în același timp ușor și răcoritor.

Este o alegere excelentă pentru mesele de primăvară și vară.

Această salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel se potrivește perfect cu pâine de casă prăjită, focaccia, baghetă crocantă sau cartofi noi copți. Poate fi servită ca prânz ușor, cină rapidă sau ca parte a unui bufet rece pentru mesele în familie.