Antena Căutare
Home Lifestyle Food Salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel. Rețetă proaspătă, hrănitoare și elegantă

Salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel. Rețetă proaspătă, hrănitoare și elegantă

Această salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel este dovada că ingredientele simple pot crea un preparat plin de gust, culoare și prospețime. Deși la prima vedere pare o combinație modestă, această salată reunește texturi și arome care se completează perfect.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Iunie 2026, 11:15 | Actualizat Luni, 15 Iunie 2026, 12:11
O salată sățioasă, dar în același timp ușoară, ideală pentru mesele de primăvară și vară | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Salata de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel este o salată sățioasă, dar în același timp ușoară, ideală pentru mesele de primăvară și vară.

În multe bucătării europene, salatele pe bază de ouă reprezintă o alegere clasică pentru prânzurile rapide, mesele de weekend sau brunch-urile în familie. Ouăle oferă consistență și proteine de calitate, în timp ce verdețurile aduc prospețime și un aport important de vitamine. Această combinație a devenit populară deoarece poate fi adaptată cu ușurință sezonului și ingredientelor disponibile în piață.

Năsturelul, ingredientul care dă personalitate dressingului, este una dintre cele mai aromate verdețuri de primăvară. Frunzele sale mici au o notă discret picantă, asemănătoare muștarului verde sau rucolei tinere. Atunci când este mixat cu ulei de măsline, suc proaspăt de lămâie și puțin muștar Dijon, se transformă într-un sos verde intens, cu o aromă proaspătă și revigorantă. Acest dressing îmbracă delicat fiecare ingredient și oferă salatei un aspect elegant și apetisant.

Citește și: Bruschete cu căpșuni marinate, cremă de brânză și reducție balsamică, pentru gustări delicioase, de vară

Articolul continuă după reclamă

Pătrunjelul joacă și el un rol important. Dincolo de aroma sa caracteristică, adaugă prospețime și culoare, contribuind la echilibrul general al preparatului. Ridichile aduc o textură crocantă, iar semințele prăjite completează salata cu note discrete de nucă și un contrast plăcut.

Salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel - Ingrediente

  • 8 ouă fierte
  • 1 legătură mare pătrunjel verde
  • 1 șalotă mică
  • 100 g mix de salată verde
  • 50 g ridichi feliate subțire
  • 1 lingură semințe de floarea-soarelui prăjite
  • sare după gust
  • piper proaspăt măcinat după gust
  • Pentru dressingul de năsturel:
  • 70 g năsturel
  • 75 ml ulei de măsline extravirgin
  • 1 lingură suc de lămâie
  • 1 linguriță muștar Dijon
  • 1 lingură apă rece
  • sare după gust
  • piper după gust.

Salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel - Mod de preparare

Pune ouăle într-o cratiță cu apă rece. Fierbe-le timp de 7-8 minute din momentul în care apa începe să clocotească. Transferă-le imediat într-un bol cu apă rece și gheață pentru a opri gătirea.

Curăță ouăle și taie-le în jumătăți sau sferturi.

Spală bine pătrunjelul, năsturelul și frunzele de salată.

Taie șalota în rondele foarte fine.

Citește și: Pizza rustică cu cârnați picanți, burrata și verdețuri de sezon, mai gustoasă și mai consistentă decât o pizza clasică

Pentru dressing, pune în blender năsturelul, uleiul de măsline, sucul de lămâie, muștarul, apa, sarea și piperul. Mixează până obții un sos fin, de culoare verde intensă.

Așază frunzele de salată pe un platou mare. Adaugă pătrunjelul, ridichile și șalota. Distribuie ouăle deasupra. Stropește cu dressingul de năsturel. Presară semințele prăjite și puțin piper proaspăt măcinat.

Servește delicioasa salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel imediat.

Sfaturi pentru o salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel perfectă

Folosește ouă de cea mai bună calitate pentru un gust mai bogat și gălbenușuri intens colorate.

Năsturelul trebuie utilizat cât mai proaspăt pentru a păstra aroma sa caracteristică și culoarea vibrantă.

Dacă dorești o salată mai consistentă, poți adăuga cartofi noi fierți sau fasole verde opărită.

Pentru un plus de prospețime, completează preparatul cu câteva fire de mărar sau ceapă verde.

Citește și: Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată

Beneficiile salatei cu ouă și verdețuri

Ouăle sunt o sursă excelentă de proteine complete și nutrienți esențiali.

Pătrunjelul și năsturelul sunt bogate în vitamine și antioxidanți.

Preparatul este sățios, dar în același timp ușor și răcoritor.

Este o alegere excelentă pentru mesele de primăvară și vară.

Această salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel se potrivește perfect cu pâine de casă prăjită, focaccia, baghetă crocantă sau cartofi noi copți. Poate fi servită ca prânz ușor, cină rapidă sau ca parte a unui bufet rece pentru mesele în familie.

Pizza rustică cu cârnați picanți, burrata și verdețuri de sezon, mai gustoasă și mai consistentă decât o pizza clasică...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Observatornews.ro ANIMAȚIE. Fenomenul periculos din mare care a ucis un turist german în Mamaia ANIMAȚIE. Fenomenul periculos din mare care a ucis un turist german în Mamaia
Antena 3 Un poștaș a fost concediat după 42 de ani de muncă pentru că a continuat să urce coletele până la ușa destinatarilor Un poștaș a fost concediat după 42 de ani de muncă pentru că a continuat să urce coletele până la ușa destinatarilor
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Pizza rustică cu cârnați picanți, burrata și verdețuri de sezon, mai gustoasă și mai consistentă decât o pizza clasică
Pizza rustică cu cârnați picanți, burrata și verdețuri de sezon, mai gustoasă și mai consistentă decât o...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Frigărui aperitiv cu pepene galben, prosciutto și mozzarella. Rețetă pentru gustări simple, de vară
Frigărui aperitiv cu pepene galben, prosciutto și mozzarella. Rețetă pentru gustări simple, de vară
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Nicușor Dan a semnat decretul prin care liberalul Adrian Veștea e noul premier desemnat
Nicușor Dan a semnat decretul prin care liberalul Adrian Veștea e noul premier desemnat Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Horoscop săptămânal, 15 - 21 iunie 2026: Renunți la pace pentru a-ți redefini limitele personale
Horoscop săptămânal, 15 - 21 iunie 2026: Renunți la pace pentru a-ți redefini limitele personale Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul Redactia.ro
Au cumpărat un sat întreg cu 60 de case, în Spania, la preţul unui apartament de lux din Bucureşti
Au cumpărat un sat întreg cu 60 de case, în Spania, la preţul unui apartament de lux din Bucureşti Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x