Piure cu leurdă și șnițele din urzici. Rețeta simplă și gustoasă a părintelui Silvan de la Sihăstria

Părintele Silvan de la Sihăstria a prezentat o rețetă simplă de piure cu leurdă și șnițel din urzici. Preparatul este ideal pentru post, dar și foarte gustos. Iată ce ingrediente se folosesc și cum se pregătește.

Publicat: Sambata, 28 Martie 2026, 10:00 | Actualizat Miercuri, 25 Martie 2026, 17:18
Părintele Silvan de la Sihăstria a prezentat o rețetă simplă de piure cu leurdă și șnițel din urzici

Postul Paștelui vine cu o adevărată provocare pentru credincioși. Preparatele fără carne, lactate sau ouă dau mari bătăi de cap în această perioadă. Tot mai multe persoane caută rețete simple, dar care să nu conțină produsele de origine animală.

Părintele Silvan de la Sihăstria sare în ajutorul celor care țin post cu un preparat delicios: Piure cu leurdă și șnițele din urzici. Se pregătește rapid, ia plantele folosite au o mulțime de beneficii asupra sănătății.

Citește și: Mâncare de urzici cu leurdă. Cum se prepară ușor și rapid o rețetă gustoasă de sezon

Începând cu prima lună a primăverii, leurdă și urzicile sunt vedetele piețelor. Românii încearcă să introducă în alimentația lor aceste produse sănătoase. Ele sunt de mare ajutor și în zilele de post sau pentru cei care țin un regim strict.

Rețeta părintelui Silvan de piure cu leurdă și șnițele din urzici: Ingrediente și mod de preparare

Rețeta de piure cu leurdă și șnițele din urzici a părintelui Silvan de la Sihăstria este perfectă pentru Postul Mare. Preparatul are un gust aparte, impresionând și cel mai capricios invitat la masă.

Ingrediente:

Pentru o astfel de rețetă este nevoie de următoarele ingrediente:

Piure de leurdă:

• 500 g cartofi albi

• 300 g piure leurdă

• 150 ml lapte vegetal

• 50 ml ulei presat la rece

• sare (după gust)

Șnițele din urzici:

• 300 g urzici

• 150 g seitan (opțional)

• 150 g făină albă 650/ integrală din grâu spelta

• 100 ml lapte vegetal

• ¾ linguri de pesmet

• o căciulie de usturoi potrivită

• un vârf de linguriță de bicarbonat

• o linguriță boia dulce

• sare și piper alb (după gust), conform doxologia.ro.

De reținut faptul că din aceste ingrediente se pot obține patru porții.

Mod de preparare

Pentru început se taie leurda care a fost stoarsă foarte bine de apă, iar cartofii se pun la fiert. Peste cartofii fierți se pune leurda, iar mai apoi se adaugă puțin lapte vegetal. Produsele se lasă în oală pentru câteva minute cu capacul pus.

În același timp, urzicile se pot amesteca cu o linguriță de ulei, usturoi, pastă de roșii sau diferite condimente, după gustul fiecăruia. Pentru a avea o textură de șnițel se va pune și o bucată de seitan. Se adaugă peste urzici alături de bicarbonat, turmeric, pesmet, lapte vegetal (de nucă). Se amestecă și se mai adaugă treptat făină albă până se obține o compoziție omogenă.

Citește și: Motivul pentru care o femeie își umple șosetele cu urzici și le poartă așa. Ce beneficii susține că îi aduce planta

Se trece la piureul de leurdă. Cartofii și leurda se presează împreună, iar apoi se adaugă ulei rece. Se amestecă cu o lingură din lemn și se mai pune sare după gust, conform sursei citate mai sus.

De altfel, șnițele din urzici se prăjesc într-o baie de ulei, iar mai apoi se pun pe o farfurie cu un pat de șervețel.

Rețeta de cozonaci de la Mănăstirea Adam. Cum să-i prepari în confortul casei...
AS.ro Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns
Observatornews.ro Se schimbă ora. Cum se dau ceasurile în această seară Se schimbă ora. Cum se dau ceasurile în această seară
Antena 3 Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei
SpyNews Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..."

Rețeta de cozonaci de la Mănăstirea Adam. Cum să-i prepari în confortul casei
Rețeta de cozonaci de la Mănăstirea Adam. Cum să-i prepari în confortul casei
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Cât costă carnea de miel înainte de Paște în 2026. Cu cât diferă prețurile față de anul 2025
Cât costă carnea de miel înainte de Paște în 2026. Cu cât diferă prețurile față de anul 2025
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba?
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba? Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Avertismentul ministrului Florin Manole: „Dacă cineva pleacă acela voi fi eu!”
Avertismentul ministrului Florin Manole: „Dacă cineva pleacă acela voi fi eu!” BZI
România este pe plus. Am plătit la bugetul UE 35 miliarde de euro și am încasat 108 în 19 ani
România este pe plus. Am plătit la bugetul UE 35 miliarde de euro și am încasat 108 în 19 ani Jurnalul
De ce nu a renunțat Codruța Filip la numele său după căsătorie?
De ce nu a renunțat Codruța Filip la numele său după căsătorie? Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii Observator
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
