Piure cu leurdă și șnițele din urzici. Rețeta simplă și gustoasă a părintelui Silvan de la Sihăstria

Părintele Silvan de la Sihăstria a prezentat o rețetă simplă de piure cu leurdă și șnițel din urzici. Preparatul este ideal pentru post, dar și foarte gustos. Iată ce ingrediente se folosesc și cum se pregătește.

Postul Paștelui vine cu o adevărată provocare pentru credincioși. Preparatele fără carne, lactate sau ouă dau mari bătăi de cap în această perioadă. Tot mai multe persoane caută rețete simple, dar care să nu conțină produsele de origine animală.

Părintele Silvan de la Sihăstria sare în ajutorul celor care țin post cu un preparat delicios: Piure cu leurdă și șnițele din urzici. Se pregătește rapid, ia plantele folosite au o mulțime de beneficii asupra sănătății.

Începând cu prima lună a primăverii, leurdă și urzicile sunt vedetele piețelor. Românii încearcă să introducă în alimentația lor aceste produse sănătoase. Ele sunt de mare ajutor și în zilele de post sau pentru cei care țin un regim strict.

Rețeta părintelui Silvan de piure cu leurdă și șnițele din urzici: Ingrediente și mod de preparare

Rețeta de piure cu leurdă și șnițele din urzici a părintelui Silvan de la Sihăstria este perfectă pentru Postul Mare. Preparatul are un gust aparte, impresionând și cel mai capricios invitat la masă.

Pentru o astfel de rețetă este nevoie de următoarele ingrediente:

Piure de leurdă:

• 500 g cartofi albi

• 300 g piure leurdă

• 150 ml lapte vegetal

• 50 ml ulei presat la rece

• sare (după gust)

Șnițele din urzici:

• 300 g urzici

• 150 g seitan (opțional)

• 150 g făină albă 650/ integrală din grâu spelta

• 100 ml lapte vegetal

• ¾ linguri de pesmet

• o căciulie de usturoi potrivită

• un vârf de linguriță de bicarbonat

• o linguriță boia dulce

• sare și piper alb (după gust), conform doxologia.ro.

De reținut faptul că din aceste ingrediente se pot obține patru porții.

Mod de preparare

Pentru început se taie leurda care a fost stoarsă foarte bine de apă, iar cartofii se pun la fiert. Peste cartofii fierți se pune leurda, iar mai apoi se adaugă puțin lapte vegetal. Produsele se lasă în oală pentru câteva minute cu capacul pus.

În același timp, urzicile se pot amesteca cu o linguriță de ulei, usturoi, pastă de roșii sau diferite condimente, după gustul fiecăruia. Pentru a avea o textură de șnițel se va pune și o bucată de seitan. Se adaugă peste urzici alături de bicarbonat, turmeric, pesmet, lapte vegetal (de nucă). Se amestecă și se mai adaugă treptat făină albă până se obține o compoziție omogenă.

Se trece la piureul de leurdă. Cartofii și leurda se presează împreună, iar apoi se adaugă ulei rece. Se amestecă cu o lingură din lemn și se mai pune sare după gust, conform sursei citate mai sus.

De altfel, șnițele din urzici se prăjesc într-o baie de ulei, iar mai apoi se pun pe o farfurie cu un pat de șervețel.

