Rețeta tradițională de Baba Ganoush. Ce este și cum se prepară această salată cu vinete. Ce secret îi dă cel mai bun gust

Baba Ganoush este un preparat pe care nimeni nu are cum să îl refuze, deoarece se prepară ușor, se potrivește cu o mulțime de feluri de mâncare și se epuizează mai repede decât ai spune „vinete”!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 16:38 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 17:47
Rețeta tradițională de Baba Ganoush | Shutterstock.com

Baba Ganoush este un sos cremos cu salată de vinete care îi impresionează chiar și pe cei mai pretențioși dintre degustători, și care, spre suprinderea lor, se prepară extrem de ușor, mai ales atunci când indicațiile experților sunt respectate exact așa cum ar trebui.

Denumirea preparatului se traduce „tata răsfățat”, însă în Franța acesta este cunoscut și sub denumirea de „caviar de vinete”, datorită gustului delicios pe care îl are.

Rețeta tradițională de Baba Ganoush. Ce este și cum se prepară această salată cu vinete. Ce secret îi dă cel mai bun gust

Baba Ganoush poate fi servit cu tartină, pită sau pâine de sandviș, deoarece gustul care contează cu adevărat este cel al sosului, nu al preparatului sau alimentului care îl însoțește.

Sosul poate fi și parte a unui platou de aperitive care, de cele mai multe ori, sunt servite în bucătăria mediterană, balcanică sau a Orientului Mijlociu.

De asemenea, preparatul se îmbină perfect cu un cotlet de miel la grătar sau chiar și cu frigărui de pui, având rolul de garnitură ușoară și plină de savoare.

Baba Ganoush poate fi consumată în diferite momente ale zilei, în funcție de preferințe, însă, de obicei, acest preparat este vedeta serii, fiind un aliment principal la cină.

Cel mai bun gust este redat chiar de vinete, care trebuie să fie bine coapte și scurse de apa în exces.

Ingrediente pentru rețeta tradițională de Baba Ganoush

  • 2 vinete mici
  • 1/4 cană de pastă de tahini
  • 1 sau 2 căței de usturoi proaspeți (în funcție de preferință)
  • suc de lămâie
  • 1 lingură de iaurt grecesc (opțional)
  • sare
  • piper
  • sumac (opțional)
  • ardei iute (opțional)
  • ulei de măsline extravirgin
  • nuci prăjite (opțional)
  • pătrunjel (opțional)

Mod preparare Baba Ganoush

Baba Ganoush se prepară extrem de ușor, mai ales atunci când urmezi indicațiile exacte ale rețetei.

Primul pas este de a găti cele două vinete, fie pe grătar la flacără deschisă, fie prin coacere la cuptor. În cazul aragazului se recomandă un foc mediu-mare, până când acestea se rumenesc complet la exterior, iar pulpa se înmoaie. Întreg procesul nu ar trebui să dureze mai mult de 15-20 de minute.

În cazul cuptorului, de asemenea, se recomandă frigerea la un foc mare, însă este important ca vinetele să fie tăiae în fâșii, așezate cu pulpa în jos pe o tavă de copt unsă cu puțin ulei. Se coc la 220°C timp de aproximativ 40 de minute, până când vinetele devin moi și gătite complet.

După coacere, se răcesc și se scurg bine într-o strecurătoare, fiind deschise ulterior cu un cuțit pentru a-și scurge sucul. Cu dosul unei linguri se apasă vinete până când tot excesul de apă se scurge, iar după ce s-au răcit se îndepărtează coaja.

Următorul pas este de a amesteca într-un bol mare vinetele cu tahini, usturoi tocat, suc de lămâie și o lingură de iaurt grecesc (opțional). Se condimentează cu un praf de sare, puțin sumac (opțional) și piper sau fulgi de ardei iute(opțional). Se recomandă amestecarea cu ajutorul unei linguri de lemn.

Potrivit themediterraneandish.com, ultimul pas este de a se băga la frigider timp de câteva minute și apoi este gata de savurat. Opțional, Baba Ganoush poate să fie ornamentată cu nuci prăjite sau pătrunjel proaspăt.

Poftă bună!

Baba Ganoush pe o masă din lemn
Vinetele sunt un real ajutor în bucătărie, mai ales atunci când gospodinele nu știu ce să mai prepare pentru a-i impresiona pe cei din familie. Deși vânăta este consumată de mii de români, mulți dintre aceștia nu au aflat încă dacă aceasta este legumă sau fruct. Pentru a descoperi acest detaliu despre vinete, puteți răspunde la o întrebare simplă și aveți șansa de a câștiga un premiu la concursul din fructesilegume.a1.ro.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

