Idei de mic dejun pentru copii înainte de școală. Ce poți pregăti rapid dimineața

Îți prezentăm în rândurile de mai jos câteva idei de mic dejun rapid pentru copii înainte de școală.

Odată cu începerea noului an școlar, diminețile cu cei mici se scurg mult mai repede. Între trezit, îmbrăcat și plecat la ore, micul dejun poate ajunge, adesea, ultimul pe listă. Însă, un copil care pleacă la școală fără să mănânce se va concentra mult mai greu. Iată câteva idei de mic dejun rapid, sățios și sănătos pentru școlari!

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Ce poți pregăti rapid copilului tău dimineața înainte de școală

Micul dejun reprezintă o masă importantă pentru toate vârstele, dar mai ales pentru copii. Deși unii dintre ei pot refuza mâncarea, fie că sunt mofturoși, fie că le este somn, nu este recomandat să îi lăsăm să plece nemâncați la școală, pentru că se vor concentra mult mai greu și vor fi mai agitați. Iată câteva rețete de mic dejun delicioase, hrănitoare și rapide:

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Smoothie-uri din iaurt sau lapte cu fructe și nuci

Ai nevoie de câteva fructe de sezon, alături de jumătate de măr sau banană, la care poți adăuga cinci-șase migdale sau nuci și de 100 ml de iaurt simplu sau lapte, inclusiv lapte vegetal.

Pentru un strop de savoare, poți adăuga o linguriță de miere sau de sirop de arțar ori două-trei curmale, alături de o frunză mică de salată sau câteva frunze de baby spanac. Pune toate aceste ingrediente într-un blender și mixează bine, potrivit unui site.

Terci de ovăz cu fructe

Pentru început, lasă peste noapte, într-un bol, câteva linguri de ovăz în iaurt sau lapte pentru a se umfla. A doua zi, pune ovăzul împreună cu laptele sau iaurtul într-un alt recipient, alături de un vârf de scorțișoară, o lingură de stafide, o jumătate de banană zdrobită sau o jumătate de măr fiert cubulețe și amestecă bine. Pentru și mai multă aromă, adaugă o linguriță de miere sau de sirop de arțar ori dulceață.

Ou fiert moale, cu pâine prăjită și fresh de portocale

Pentru acest mic dejun ai nevoie de o portocală stoarsă, cu tot cu pulpă, un ou fiert moale și de o felie de pâine prăjită, unsă cu unt, alături de roșie, ardei sau castraveți, după preferințe.

Omletă cu ardei și cașcaval, alături de pâine prăjită

Pentru această variantă, bate un ou sau două, pe care le amesteci, apoi, cu ardei roșu feliat și câteva linguri de cașcaval ras. Unge tigaia cu puțin ulei, răstoarnă compoziția și amestecă ușor. Când e gata, omleta se poate pune peste pâinea prăjită.

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Clătite din făină integrală sau de ovăz cu banană și dulceață

Ai nevoie de jumătate de cană de făină integrală sau de ovăz, două ouă, o lingură de ulei, un strop de sare și aproximativ 150 ml de apă minerală, potrivit sursei citate mai sus.

Se bat ouăle, se adaugă făina și apa până se omogenzează, ulei și sare. Dacă este prea gros aluatul, se mai poate pune apă. Se coace compoziția în tigaia unsă, în prealabil, cu unt sau ulei și se poate servi cu dulceață, sirop de arțar sau telemea rasă.

Această rețetă poate fi pregătită și cu o zi înainte, astfel încât să te asiguri că dimineața nu mai pierzi niciun minut.

Sandviș rapid cu brânză și legume

Ai nevoie de două felii de pâine, brânză la alegere, o felie de roșie sau castravete. Dacă vrei ceva mai cald și mai consistent, încălzește pâinea în prăjitor și adaugă brânză rasă deasupra, cât încă este caldă, ca să se topească. Rezultatul este un sandviș cald, delicios și gata înainte să îți termini cafeaua.